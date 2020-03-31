Украинские банки вдвое увеличили прибыль

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Украинские банки за январь-февраль 2020 года вдвое увеличили прибыль

В Национальном банке Украины сообщили, что украинские банки за январь-февраль 2020 года получили 15,9 млрд грн прибыли. Это почти вдвое больше показателя за первые два месяца предыдущего года, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке отметили, что доходы банков за январь-февраль увеличились на 18% до 46,2 млрд грн, а расходы — на 1% и составили 20,3 млрд грн. Сообщается, что украинские банки уже второй год подряд заканчивают год с рекордной прибылью. По итогам 2019 года банки получили положительный финансовый результат в размере 59,6 млрд грн.

По сравнению с уровнем 2018 года прибыль банков увеличилась почти втрое. Самую высокую прибыль за 2019 год получили «ПриватБанк» — 32,6 млрд грн, «Райффайзен Банк Аваль» — 4,7 млрд грн, ПУМБ — 2,6 млрд грн, «Укрсиббанк» — 2,6 млрд грн и «ОТП Банк» — 2,5 млрд грн.

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