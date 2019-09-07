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Ученые рассказали, кем на самом деле является Лох-несское чудовище

Главная » Последние новости » Новости культуры » Ученые рассказали, кем на самом деле является Лох-несское чудовище
 
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Ученые приблизились к разгадке тайны монстра, живущего в швейцарском озере

В Новой Зеландии ученые, составляющие каталог флоры и фауны озера Лох-Несс, выразили предположение о том, что знаменитое Лох-несское чудище может быть просто гигантским угрем. Сообщается, что именно угорь — это самое большое животное, чье ДНК было найдено в этом известном озере, информирует enovosty.com/news.

Работая над новым исследованием, ученые 250 раз брали пробы воды и тщательно изучали ДНК, которые в ней находили. Как оказалось, крупных обитателей шотландском озере нет и даже, вполне вероятно, что и не было вовсе. Это развеяло теорию о том, что Лох-несское чудовище было динозавром. Следов ни плезиозавров, ни лосося найти не получилось. Единственное большое животное, которое могло бы сойти за Несси — это угорь. Потому ученые предположили, что именно гигантского угря свидетели приняли за легендарное чудище.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что Лох-несское чудище удалось поймать на камеру. Конечно же, многие восприняли видео довольно скептически, предположив, что рыбакам удалось заснять всего лишь большую змею.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 348

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