Лох-несское чудовище попалось на камеру (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Мир-видео » Лох-несское чудовище попалось на камеру (ВИДЕО) Лох-несское чудовище попалось на камеру (ВИДЕО)

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Члены рыболовного общества «Ness District Salmon Fishery Board» решили проследить за перемещением лосося в реке Несс. Для этого они использовали подводную видеокамеру. Но они и представить не могли, что возле камеры проплывет Несси.

Известно, что река Несс вытекает из озера Лох-Несс. Невозможно исключить тот факт, что запечатленное создание и есть знаменитым чудовищем. Конечно, на видео тяжело разглядеть, что именно проплывало мимо. Одни говорят, что это угорь. Но добавим, что размеры существа весьма большие, если сравнить его с лососем на первом плане. Другие считают, что рыбаки засняли обычную змею, информируют Экономические Новости.

Nessie 010919 Lets be honest — when you see a large, eel shaped object passing your camera in the River Ness, the first thing you think of is #lochnessmonster 😂🙂👍 Читайте: Лох-несское чудовище существует: фото крупным планом (ФОТО) Publiée par Ness District Salmon Fishery Board sur Dimanche 1 septembre 2019

Третьи отмечают, что когда велась съемка уровень воды весьма повысился из-за проливных дождей. И вполне возможно, что Несси попало в реку из озера. Но, к сожалению, это лишь догадки.