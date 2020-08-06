Загадочная причина гибели слонов все больше привлекает внимание общественности, — Agence France-Presse

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В Ботсване начали загадочно умирать слоны

В Департаменте дикой природы и парков Ботсваны сообщили, что, по предварительной информации, сотни загадочно погибших слонов умерли от естественных токсинов. Об этом сообщает Agence France-Presse

Предварительные исследования, проведенные в различных странах, пока не дали окончательных результатов. Однако власти уже исключили сибирскую язву и браконьерство, информирует enovosty.com/news.

«На сегодняшний день мы не знаем, что является причиной смертности. Но, основываясь на некоторых предварительных результатах, мы рассматриваем природные токсины как потенциальную причину»», — говорит руководитель Департамента дикой природы и парков Сирил Таоло. Таоло сказал, что некоторые бактерии могут естественным образом производить яд, особенно в стоячей воде.

Ранее сообщалось, что в Ботсване начали загадочно умирать слоны. Согласно официальным данным, умер 281 слон. Однако независимые эксперты говорят о смерти более 350 слонов.