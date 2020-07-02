«Возможно COVID-19»: в Африке загадочно умерли сотни слонов

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В Ботсване зарегистрированы загадочные смерти сотни слонов

В Ботсване загадочно умерли сотни слонов. Более 350 слонов умерли от неизвестных причин, а отсутствие стервятников на телах умерших еще больше усиливает таинственность. Об этом сообщает Daily Mail , информирует enovosty.com/news.

Первые необычные смертельные случаи были зарегистрированы в мае. Тогда было найдено 169 мертвых слонов. К середине июня количество смертей увеличилось вдвое.

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Правительство Ботсваны сейчас проводит все необходимые анализы для выяснения причин смерти. Однако, по мнению некоторых ученых, причиной смерти может быть что-то, не являющееся естественным явлением. Также есть вероятность появления COVID-19.

Директор по охране природы в Национальном парке спасения доктор Найл Макканн сказал, что смерти слонов являются «природоохранной катастрофой», поскольку страна не может защитить один из самых ценных своих активов.