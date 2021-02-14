Две валентинки: Ёлкин показал, как Путина поздравляют с Днем Святого Валентина

Главная » Последние новости » Новости культуры » Две валентинки: Ёлкин показал, как Путина поздравляют с Днем Святого Валентина Две валентинки: Ёлкин показал, как Путина поздравляют с Днем Святого Валентина

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Валентина Матвиенко неоднократно воспевала "подвиги" российского президента

Российский художник Сергей Ёлкин новой карикатурой на facebook показал, как каждый год поздравляют российского президента Владимира Путина. На картинке изображен глава Кремля с подарком, сетующий на то, что каждый год ему присылают коробку с Матвиенко. В комментариях отметили, что в этом году Путину могли прислать коробку с ещё одной ярой поклонницей, Валентиной Терешковой. Именно она ранее предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок, информируют Экономические Новости.

Напомним, ранее «Экономические Новости» поделились подборкой историй ко Дню Святого Валентина.