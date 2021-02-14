РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости культуры

14.02.2021 г.
11:47Синоптики рассказали когда в Украину придет весна
12.02.2021 г.
09:48В Танзании нашли жуткие фигуры, напоминающие инопланетян (ФОТО)
08:45Возле Стоунхенджа ученые нашли загадочный артефакт
11.02.2021 г.
19:09Экстраординарный результат: Свиньи ошеломили ученых своим умом
14:07В Австралии коала стала виновницей масштабного ДТП. Затем - села за руль (ФОТО)
10:38В Шотландии археологи обнаружили загадочное поселение
10.02.2021 г.
20:25150-летний юбилей Леси Украинки: какие планируются мероприятия
Все новости культуры

Аналитика

13.02.2021

Что движет солнце и светила: Самые красивые истории любви

Что движет солнце и светила: Самые красивые истории любви
Жизнь - лучший сценарист, который создает кружева таких хитросплетений, что голливудские киноленты кажутся пресным нуаром.
12.02.2021

Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев

Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев
Уже на следующей неделе в Украине начинается первый этап вакцинации против COVID-19. Хоть и с опозданием на месяц, однако и у нашей страны появился шанс ...
09.02.2021

Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии

Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на все отрасли экономики. Однако больше всего страдают те из них, функционирование которых не связано с производством ...

Последние новости

14.02.2021 г.
13:43 "Любовь это..." Патрульная полиция оригинально поздравила украинцев с Днем влюбленных
13:33 Троллит? Илон Маск предложил Путину пообщаться в соцсети Clubhouse
13:14 Две валентинки: Ёлкин показал, как Путина поздравляют с Днем Святого Валентина
12:30 Курьез дня: в США придумали смешной челлендж в аномальные морозы (ФОТО)
12:00 Стало известно, когда откроются столичные школы и детские сады
11:47 Синоптики рассказали когда в Украину придет весна
11:45 Байден отреагировал на провал импичмента Трампа
11:40 День святого Валентина: Google выпустил романтичный дудл
11:30 Европейская компания продемонстрировала устройство боевого корабля нового поколения
11:19 Смертельная поездка: киевлянка спасла мужчину, которого отравили и бросили в снег умирать
10:30 В Париже впервые за 50 лет перекрасят Эйфелеву башню
09:00 В Сети появились впечатляющие снимки заснеженных Карпат (ФОТО)
08:30 Стало известно, сколько на этой неделе в Киеве выпало снега
07:00 Кабмин собирается ввести новый адаптивный карантин в Украине: что изменится
13.02.2021 г.
19:33 В Японии произошло крупнейшее землетрясение: появилась угроза цунами
15:15 Турция планирует осуществить сделку с Россией по поставкам российских ЗРК С-400 - СМИ
15:11 США и Китай на грани конфликта: обострение ситуации в Южно-Китайском море
15:09 Отказ от пластика: Coca-Cola начнет продавать напитки в бумажной бутылке
14:13 На Северном Кипре четыре дня ловили бывшего следователя СК России
13:50 YouTube-канал девочки из украинского села стал популярным после написанного от руки объявления на столбе: уже 30 тысяч подписчиков
13:14 Фото дня: В Финляндии на снегу создали необыкновенный рисунок (ФОТО)
13:04 В Украине госпитальная смертность от коронавируса одна из самых низких в Европе - врач-инфекционист
12:22 Американский бизнесмен завещал своей собаке 5 миллионов долларов
11:48 Ученые подтвердили пользу рыбьего жира при коронавирусе
10:48 Белый дом заявил о планах закрыть печально знаменитую тюрьму в Гуантанамо
10:43 Власти Китая отказались предоставить ВОЗ данные о первых заболевших СOVID-19 в Ухани
10:26 Пожар в столичной многоэтажке: пожарные не могли подъехать к дому из-за припаркованных машин
10:02 Морозы и снегопады: ближайшие дни станут самыми холодными в 2021 году
09:41 В киевский аэропорт прилетел самый маленький реактивный самолет мира (ФОТО)
12.02.2021 г.
23:55 Пенсии в Украине: Судьи получают в 12 раз больше, чем военные
23:31 Instagram будет блокировать аккаунты: подробности
23:29 На киевских улицах заметили необычную снегоуборочную машину (ВИДЕО)
23:25 Все частицы коронавируса в мире можно поместить в банку газировки - исследование
23:23 В Украине водителей начнут штрафовать по "доносам": подробности
22:55 Карикатурист Сергей Елкин показал как Лавров решил "порвать" с Европой
22:41 "Герои не носят плащи": Столичный водитель автобуса стал звездой Сети (ФОТО)
19:17 Электронные деньги частично ушли "в тень" после введения обязательной идентификации пользователей
19:11 Медики раскрыли простой и бесплатный секрет долголетия
18:55 Путин утонет в "сливах" компромата: В РФ элиты готовят трансфер власти, - мнение
18:22 Украина и SpaceX планируют запустить спутник
18:02 В Украине выросли соцвыплаты для людей с инвалидностью
17:19 Весь мир говорит о новой соцсети Clubhouse. В чем её уникальность?
16:41 Картофельный импорт в Украину резко сократился
16:38 Британия пережила рекордный за 300 лет спад экономики
16:31 В Японии появится министр, который будет бороться с одиночеством
16:19 Осенью 2021 года начнется волна повторных заражений коронавирусом - эпидемиолог
16:17 "Бразильский" вариант коронавируса может быть в три раза опаснее
15:59 Стало известно, как Украина собирается оживлять экономику на Донбассе
15:39 В Украину придут метели и 20-градусные морозы
15:35 Гордость Украины: "Антонов" показал впечатляющее видео взлета "Руслана"
14:51 Закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK: Ведущие мировые СМИ продолжают критиковать Зеленского и его решение
14:51 Истребители НАТО перехватили российские военные самолеты возле Норвегии
14:21 В Украине повышается пенсионный возраст для женщин: подробности
14:00 Украинцы с бойлерами шокированы свежими платежками
Все новости »

Две валентинки: Ёлкин показал, как Путина поздравляют с Днем Святого Валентина

Главная » Последние новости » Новости культуры » Две валентинки: Ёлкин показал, как Путина поздравляют с Днем Святого Валентина
 
Печать Отправить на почту

 

 

Валентина Матвиенко неоднократно воспевала "подвиги" российского президента

Российский художник Сергей Ёлкин новой карикатурой на facebook показал, как каждый год поздравляют российского президента Владимира Путина. На картинке изображен глава Кремля с подарком, сетующий на то, что каждый год ему присылают коробку с Матвиенко. В комментариях отметили, что в этом году Путину могли прислать коробку с ещё одной ярой поклонницей, Валентиной Терешковой. Именно она ранее предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок, информируют Экономические Новости.

Две валентинки: Ёлкин показал, как Путина поздравляют с Днем Святого Валентина

Напомним, ранее «Экономические Новости» поделились подборкой историй ко Дню Святого Валентина.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 36

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев
Генеральный директор ПФК Денис Шевченко: «Наш комбинат теперь можно назвать не градообразующим, а громадообразующим предприятием»
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Долой всеобщее полное среднее образование, назад в забитое прошлое!
Власть создала иллюзию газового «рынка», все решения принимаются исключительно в интересах монополий - Мария Яковлева
Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Все статьи





Читайте также

Курьез дня: в США придумали смешной челлендж в аномальные морозы (ФОТО)
 YouTube-канал девочки из украинского села стал популярным после написанного от руки объявления на столбе: уже 30 тысяч подписчиков
Американский бизнесмен завещал своей собаке 5 миллионов долларов
 Карикатурист Сергей Елкин показал как Лавров решил "порвать" с Европой
"Я не кот": в США конгрессмен случайно включил фильтр и «перевернулся» во время онлайн-заседания
 В США ученые обучили свиней играть в компьютерную игру
Борис Джонсон развеселил жителей Великобритании во время утренней тренировки (ФОТО)

Армия

Снайперская винтовка «Форт-301»
Гаубица 105-мм L118 Light Gun (Великобритания)
Зенитный ракетный комплекс NASAMS (Норвегия)
Танк «Меркава Mk.1» (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Новинский
Вадим
Пашинский

Сергей
Колесник
Дмитрий
Ясеницкий
Юрий
Игоревич
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

США и Китай на грани конфликта: обострение ситуации в Южно-Китайском море (3838)

На Северном Кипре четыре дня ловили бывшего следователя СК России (3808)

Смертельная поездка: киевлянка спасла мужчину, которого отравили и бросили в снег умирать (3194)

YouTube-канал девочки из украинского села стал популярным после написанного от руки объявления на столбе: уже 30 тысяч подписчиков (2467)

Синоптики рассказали когда в Украину придет весна (1661)

В Сети появились впечатляющие снимки заснеженных Карпат (ФОТО) (1552)

ТОП-4 кращих сімейних кросоверів (1413)

Кабмин собирается ввести новый адаптивный карантин в Украине: что изменится (1323)

Український БПЛА Windhover випробували в суворих умовах Гімалаїв (ФОТО) (1237)

Турция планирует осуществить сделку с Россией по поставкам российских ЗРК С-400 - СМИ (935)

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

На киевских улицах заметили необычную снегоуборочную машину (ВИДЕО) (19013)

В киевский аэропорт прилетел самый маленький реактивный самолет мира (ФОТО) (14505)

Прорывался к боевикам: Под Донецком военные открыли огонь на поражение (11342)


300_c2
Купить подарки





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help




bigmir)net TOP 100

 