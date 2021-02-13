Что движет солнце и светила: Самые красивые истории любви

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Жизнь - лучший сценарист, который создает кружева таких хитросплетений, что голливудские киноленты кажутся пресным нуаром.

Поздравляя своих читателей с Днем Святого Валентина, «Экономические Новости» решили рассказать о самых невероятных историях любви. Историях, которые в наше непростое время помогут познать подлинные ценности личности человека, его творческих возможностей и духовного богатства, информируют Экономические Новости.

Страсти под крышей Белого дома

Мишель Обама стала фавориткой всей Америки: любящая, строгая, сильная и стильная. Мишель и Барак — пара, которая стала примером того, как настоящая любовь делает людей лучше, окрыляет и вдохновляет. Экс-президент всю свою жизнь с нежностью вспоминает о первом «шоколадном» поцелуе, который разделил всё его на «до» и «после». Амбитная и яркая Мишель была наставником молодого парня и имя Барака, как и его знаки внимания, казались ей смешными. Вот только неприступность и холодность девушки, в которой Барак разглядел свою мечту, только распаляли его.

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Он брал её измором и покорял увлекательными разговорами, высокими интересами, активной деятельностью… Иного исхода быть не могло — всё закончилось заветным десертом с колечком внутри. А точнее, — не закончилось, а только началось! Впереди у пары было немало испытаний, которые они прошли вместе и всё ещё выглядят, как , словно только что их соединил тот первый «шоколадный» поцелуй.

Любовь под кистью

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Страстные, порочные и вечно влюбленные, — это пара знаменитых художников Диего Ривера и Фрида Кало. Пускай говорят, что притягиваются противоположности, но эта пара — злейший враг всевозможных шаблонов. Это словно один человек, разделённый мистической силой на две части с едиными политическими симпатиями, творческими взглядами, порочными привычками и обжигающей страстью к диким эксцентричным поступкам. Союз этих эгоистических экзальтированных личностей был сплошных хаосом и безумным карнавалом. Маститый монументалист и начинающая экспрессионистка полюбили друг друга быстро и страстно. Это было нечто очень похожее на ядерный взрыв. Сама Фрида говорила, что в её жизни было две катастрофы — автобус и Диего. Но их жизнь была эскападной чередой ссор и перемирий, ревности и страсти, горя и радости…

Любовные треугольники Тычины

Жизнь и творчество Павла Тычины сотканы из вечных противоречий, но его умение любить широко и искренне — неоспоримый дар свыше. Все, кто хоть раз знакомились с творчеством Тычины, наверняка знают его стих “О панно Інно», в котором он воспевает свою первую любовь. Избранницей поэта, художника и музыканта стала дочка писателя Коновала Полина, которая после короткого романа, бросила Тычину. Но после этой потери в жизнь романтика пришла младшая сестра Полины, Инна, которую он с трепетом называл Нюся. История первой любви Тычины оживает на картине Михаила Жука «Черное и белое»

Ещё одна любовная история, окутанная тайной, увидела свет в очерке «Нитка ожерелий». В нём говорится о любовной треугольнике, который на время соединил судьбы известного агронома Сергея Лисогорова, автора «Солнечных кларнетов» и молодой красавицы-студентки Лели Воцелко. Это чувство поэта не переродилось в счастливую историю, но оставила миру его нежное творение:

Дівчину, похитуючи

Човен колисав…

І хоч сама була невиспана, журлива

І по-дитячому надута,

А весь час милувалася вона

Бризками од весел

Серед зеленого каламута…

І на шиї у неї звисав разок намиста –

Кольору свіжорозрізаного кавуна…

Первая леди двух стран

То, что любви все возрасты покорны, — аксиома неоспорима. Таких примеров наш мир повидал великое множество. Но есть история, которую просто непростительно забыть. В возрасте 80 лет культовый политик Нельсон Мандела женился на вдове президента Мозамбика Самора Машела. Граса Машел — удивительный человек, который может похвастаться необыкновенной личной жизнью, она — единственная женщина в мире, которая была первой леди двух стран. Началом этих отношений стало письмо, которое Мандела написал Грасе после кончины её первого супруга. После этого общение пары продолжилось, но на женитьбу немолодые влюбленные долго не могли решиться. Сердце Машел окончательно покорил широкий жест Манделы, который заплатил солидный выкуп семье любимой.

Любовь со вкусом глазури

Вся жизнь Теда Нгоя, беженца, который стал «королем пончиков», — уникальная история, иллюстрация настоящей американской мечты. Но и любовная линия этого человека заслуживает шекспировского романа. В Love Story бедного Теда и прекрасной богатой Сугантини было всё, как у Ромео и Джульетты: протесты семьи, серенады на флейте у балкона, любовные записки и… попытки суицида во имя любви. Упрямый Тед поселился под кроватью своей одноклассницы Сугантини и жил с ней до того времени, пока его принцесса (именно так называл возлюбленную будущий король пончиков) не призналась ему во взаимных чувствах. Далее у камбоджийских Ромео и Джульетты был брак и дети, они вместе начинали длинный и непростой путь к успеху. Вся семья в полном составе работала от 12 до 17 часов в сутки, красавица Сугантини хоть и не знала английского языка, но, благодаря обаянию и харизме стала лучшей рекламой семейному бизнесу. Пончиковая Теда получила название «Кристи», именно таке имя взяла Сугантини, когда получила американское гражданство.

Увы, большие любовные взлёты порой обрываются трагическими падениями. В этой удивительной истории нашлось место предательству и внутреннему «монстру» Нгоя, но об этом сейчас так не хочется говорить. Уже в очень почтенном возрасте Тед Нгой, с улыбкой вспоминает свою огромную настоящую любовь и признаёт, что, завоевав сердце Сугантини, — сделал шаг к лучшей жизни.

Киношная лавстори

Лоуренса Оливье и Вивьен Ли окрестили самой красивой парой Золотого века кино. Именно так выглядит витрина того настоящего, старого Голливуда. Любовь догнала опытного во всех смыслах Лоуренса и юную дебютантку Вивьен на спектакле «Маска добродетели», в котором они играли в 1936 году. Британская суперзведа рассыпался в одах талантливой красотке, опутывая её своими чарами. Но после этой встречи между парой пролегли годы разлуки и другие семьи. И только в 1940 году пара, уже купаясь в океане славы, сыграла красивую, но очень скромную свадьбу. Увы, сдержать клятву «вместе в горе и радости» пара, вписавшая свои имена золотыми буквами в историю кино, не сумела. Но нежность в душе пронесли до последнего дня. Когда Лоуренс Оливье узнал о смерти великой Вив, он сразу примчался к смертному одру, чтобы попрощаться со своим добрым Ангелом. Потому что настоящая Любовь не ведает, что такое разлука или смерть.