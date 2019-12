Известный британский рэпер снял свой новый клип в Киеве

Рэп-исполнитель Stormzy выпустил клип, снятый в украинской столице.

Известный британский рэпер Stormzy снял новый клип на песню AUDACITY в Киеве. Добавим, что данное видео было сделано в дуэте с еще одним рэпером из Великобритании — Headie One, информирует enovosty.com/news.

Клип на композицию AUDACITY снимали в Киеве, в основном, в ночное время суток. Над созданием видеоряда трудилась украинская команда 2332 Films. В ролике вы можете увидеть Дарницкий мост, также район Выдубичи.

Съемки длились приблизительно 17 часов. Во время сложных трюков были задействованы украинские каскадеры. Именно они выполняют сложные маневры на Дарницком мосту.

Добавим, что это уже второй клип Stormzy, снятый в украинской столице. В прошлом году британский рэпер вместе с исполнительницей Джорджей Смит снимали в Киеве видеоклип на песню Let Me Down. Для съемок тогда выбрали Октябрьский дворец, Гидропарк, а также театр на Подоле.