«Нет убийственной фабрике»: Планы Илона Маска построить Tesla «gigafactory» в Германии вызвали серию шумных демонстраций

Главная » Последние новости » Новости авто » "Нет убийственной фабрике": Планы Илона Маска построить Tesla "gigafactory" в Германии вызвали серию шумных демонстраций "Нет убийственной фабрике": Планы Илона Маска построить Tesla "gigafactory" в Германии вызвали серию шумных демонстраций

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Некоторые жители опасаются за воду и дикую природу, но мэр говорит, что город «выиграл в лотерею»

Хайдемари Шредер опасается, что ее «маленький рай» в сельской глубинке земли Бранденбург может вскоре быть омрачен автомобильным монстром: Tesla.

«Они собираются разрушить мою жизнь», — сказала она о производителе электромобилей, который в прошлом году объявил, что построит свою четвертую «gigafactory» в Грюнхайде, в 38 км к юго-востоку от Берлина и в двух шагах от ее дома, информирует enovosty.com/news.

«Моя жизнь изменится навсегда».

Ноябрьское объявление Илона Маска, исполнительного директора и основателя Tesla, вызвало сенсацию в Германии. Политики и бизнесмены приветствовали это как огромный голос доверия к автомобильному и техническому секторам страны и промышленному потенциалу Бранденбурга, несколько сонного городка недалеко от Берлина.

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Но реакция местных жителей, таких как госпожа Шредер, на проект стоимостью 4 млрд. евро была менее эйфоричной. В этом месяце протестующие организовали серию шумных демонстраций, размахивая плакатами с надписью «НЕТ убийственной фабрике в Грюнхайде».

На демонстрации некоторые хотели узнать, почему завод строится в водоохранной зоне, граничащей с заповедником. Может ли он использовать так много воды, что в конечном итоге осушит местные озера? Будут ли расти счета?

Другие беспокоились, что огромный рост трафика вызовет транспортный хаос.

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Третьи были расстроены тем, что Tesla собирается рубить сосновый лес, чтобы освободить место для фабрики. Что случится с летучими мышами, спящими в его верхушках деревьев?

Йорг Штайнбах, министр экономики Бранденбурга, ответил, что это «худшая категория» леса, плантация, производящая древесину для изготовления картона.

Местные жители его освистали. «Плохой лес все еще лес!» — закричал один из них.

Разработка лесной тропы на площадку завода

Протесты выдвигают на первый план более широкое явление в немецком обществе — рост нимбиизма. Даже производители, такие как Tesla, которые стремятся к низкоуглеродному будущему, подвергаются нападкам.

Одна из самых больших потерь данного явления (нимбиизм) — энергия ветра. В прошлом году резко сократилось строительство наземных ветряных электростанций в Германии, отчасти из-за возражений, высказанных активистами-экологами, обеспокоенными влиянием турбин на дикую природу. В случае Tesla власти говорят, что противники в меньшинстве.

«Некоторые люди будут недовольны, даже если бы они строили шоколадную фабрику», — сказал Арне Кристиани, мэр Грюнхайде.

«Вы никогда не получите 100-процентное согласие».

Также были проведены контрдемонстрации в пользу Tesla, которая заявляет, что в конечном итоге будет производить 500 000 автомобилей в год на площадке в Грюнхайде и даст работу 12 000 человек.

В одной из них мужчина поднял табличку с надписью: «Илон, я хочу купить у тебя машину». Альбрехт Келер, медицинский работник, который живет в Грюнхайде, является поклонником Tesla. «Это здорово для будущего нашего города», — сказал он.

«И дело не в том, что они строят большой химический завод. Нам повезло, что это Tesla. Tesla уже продвигается вперед с проектом. Приобретя землю для завода, получившего название «GF4», за 41 млн. евро, она проверяет участок площадью 300 га — недалеко от пути наступления Красной армии на Берлин в 1945 году — на наличие неразорвавшихся боеприпасов.

В минувшее воскресенье эксперты благополучно взорвали семь бомб второй мировой войны.

В соответствии с текущими планами Tesla, к концу февраля будет вырублено 92 га леса.

Но протесты достаточно громкие, и Tesla была вынуждена скорректировать свои планы. Сказав, что ожидается, что потребление воды на заводе составит 372 кубометра в час, позднее в компании заявили, что сократят его до 238 кубометров за счет использования сточных вод и систем охлаждения.

Маск попытался сгладить ситуацию, написав в прошлую субботу в твиттере, что «нам нужно кое-что прояснить».

Показатель потребления воды, который представила Tesla, был «возможно, редким случаем пикового потребления, но не повседневным явлением».

«Giga Berlin / GF4 будет абсолютно спроектирована с учетом окружающей среды», — сказал он. Окружающая среда — не единственная проблема, которая беспокоит местных жителей. Некоторые заявляют, что Маск выбрал Грюнхайде только потому, что он всего в 74 км от Польши. «Очевидно, что вся рабочая сила будет польской, потому что таким образом они смогут платить им меньше», — сказала одна местная женщина, Карин, которая отказалась назвать свою фамилию. Эта точка зрения была использована Альтернативой для Германии, националистической партией, которая получила почти четверть голосов на выборах Бранденбурга в 2019 году. «Немецкие рабочие должны получать прибыль [от фабрики], не опасаясь конкуренции со стороны низкооплачиваемого труда», — говорится в заявлении.

Сторонники завода отмахнулись от подобных предостережений.

Арне Кристиани настаивал на том, что Грюнхайде получит значительные выгоды от инвестиций в Tesla. Местные транспортные связи с Берлином улучшатся, в то время как больше будет вложено в жилье и школы.

«Последние 20 лет мы боролись за то, чтобы обеспечить качественные рабочие места в этом городе, и именно поэтому так много молодых людей уехали. Это может стать поворотным моментом для нас», — сказал он.

«Грюнхайде действительно выиграл в лотерею».

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По материалам Financial Times