Tesla против немецкого автопрома: кто победит

Главная » Последние новости » Новости авто » Tesla против немецкого автопрома: кто победит Tesla против немецкого автопрома: кто победит

Закрыть Отправить

Огромные инвестиции, необходимые для перехода на электромобили, должны помочь возобновить рост европейской экономики.

В начале 2017 года глава Volkswagen хвастался стратегией немецкого автопроизводителя «перепрыгнуть» Tesla, американского производителя электромобилей, информирует enovosty.com/news.

«Все, что может сделать Tesla, мы можем превзойти», — сказал Герберт Дисс, тогдашний глава VW. После этого смелого прогноза дела у Дисса, VW и немецкого автопрома пошли далеко не лучшим образом.

Экономисты говорят, что сектор сталкивается сейчас с «идеальным штормом», имеющим глубокие последствия для экономики еврозоны.

В последние годы VW был охвачен огромным скандалом, так называемым «дизельгейтом» (когда выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов, в частности, оксидов азота, выбрасываемых в воздух).Скандал стоил компании VW, которой принадлежат бренды Audi и Porsche, более 30 млрд евро в виде штрафов, судебных издержек и компенсации клиентам.

Читайте: Volkswagen готовит премьеру нового кроссовера

Другие автопроизводители, в том числе BMW и Daimler, также были оштрафованы, хотя и отрицали нарушения. Между тем, прокуроры выдвинули обвинения против нескольких ведущих фигур VW, включая Герберта Диссса, который стал исполнительным директором в 2018 году.

Усугубляя проблемы отрасли, мировые продажи и производство автомобилей в последние годы упали, а президент США Дональд Трамп продолжает угрожать налогами на импорт автомобилей и автозапчастей из Европы.

«Это был идеальный шторм для автомобильной промышленности Европы в прошлом году, с торговой войной Трампа, дизельным скандалом и нормами выбросов», — сказал Дирк Шумахер, глава европейского макро исследования в Natixis.

Читайте: Спрос на электромобили в Украине вырос почти в два раза за год

Tesla, напротив, продолжает укрепляться. На прошлой неделе ее рыночная капитализация превысила 100 миллиардов долларов, что делает ее вторым по величине автопроизводителем после VW и Toyota.

У калифорнийской компании даже хватило смелости выбрать место под Берлином для своей первой европейской «gigafactory» — ход, который газета Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «объявлением войны». К 2021 году завод Tesla в Германии будет построен. Производство в пригороде Берлина будет более производительным, чем в Китае, — 500 тыс. автомобилей в год сразу после запуска. Этого будет достаточно, чтобы «закрыть» потребности всех потенциальных покупателей электрокаров в Европе.

В итоге, VW, BMW и Mercedes на несколько лет отстали от небольшой американской компании, над идеями которой постоянно смеялись. Ситуация с электрической гонкой такова: Tesla уже предлагает к покупке полноценный электромобиль, купить который можно хоть сейчас, а Mercedes и BMW и другие автопроизводители, занимаются лишь созданием концептов. Они либо находятся на тестах, либо активно дорабатываются в надежде запрыгнуть на подножку последнего вагона отъезжающего от немецких компаний поезда.

Пока что самыми проигравшими в этой войне являются немецкие автопроизводители. Помимо растущих судебных издержек, они сталкиваются с большими издержками перехода на электромобили и сокращением производства существующих моделей в соответствии со строгими правилами ЕС. Это важно как для Германии, так и для экономики еврозоны в целом. Автомобили BMW, Porsche, Mercedes и Audi являются такой же неотъемлемой частью национальной идентичности Германии, как и отсутствие скоростных ограничений на автомагистралях.

В автомобилестроении напрямую занято 830 000 человек в Германии, и отрасль обеспечивает еще 2 млн. рабочих мест в более широкой экономике, что составляет около 5% экономической стоимости страны.

Проблемы оказали негативное влияние на экономику Германии.

Однако не все расстроены из-за всей этой суматохи. Кристалина Георгиева, управляющий директор МВФ, заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что огромные суммы, необходимые для решения проблемы перехода к низкоуглеродной экономике, «могут быть той серебряной пулей», которая положит начало «инвестиционному импульсу» роста.

Цели ЕС на 2030 год означают, что к концу десятилетия на дорогах Германии должно быть от 7 до 10,5 миллионов автомобилей с аккумуляторным питанием — огромный скачок, учитывая, что в августе этого года их было всего 220 000.

Автомобильная промышленность Германии наконец-то, похоже, осознает огромные проблемы, связанные с отказом от двигателя внутреннего сгорания.

VW пообещал инвестировать 60 миллиардов евро в течение пяти лет, чтобы достичь своей цели по продаже 26 миллионов чистых электромобилей к 2029 году. Первый массовый хэтчбек с аккумуляторным питанием, ID.3, должен поступить в продажу этим летом.

Недавно правительство Германии пообещало потратить 3,5 млрд евро на установку 1 млн зарядных устройств по всей стране, одновременно увеличивая субсидии, чтобы побудить людей покупать электромобили.

Mercedes потратил на создание электрических моделей не менее десяти миллиардов евро. BMW планирует дополнительные вложения в размере 8,5 млрд евро до 2025 года.

Сектор обладает финансовой мощью для решения своих проблем — о чем свидетельствует более чем 11 млрд евро прибыли после налогообложения, которую VW получил в прошлом году. Хорошей новостью для европейской экономики является то, что все эти инвестиции могут помочь вывести ее из недавнего спада.

По официальным данным немецкого Института экономических исследований (IFO), в автомобильной индустрии Германии трудоустроен миллион человек. 800 тыс. из них непосредственно работают на автомобильных заводах (или смежных с ними предприятиях), ещё 200 тыс. занимаются логистикой и обслуживанием производств традиционного автопрома. Если верить данным немецких исследователей, один только отказ от продажи машин с двигателем на бензине может спровоцировать несколько волн массовой безработицы — свои рабочие места из-за перехода на электромобили потеряет около 600 тыс. человек.

По материалам: FT