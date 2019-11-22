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Во время презентации Илоном Маском автомобиля с бронированными окнами у Tesla треснули стекла

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Во время презентации нового автомобиля Tesla Cybertruck «бронированные окна» разбились во время демонстрации

Долгожданное открытие компанией Tesla Inc своего футуристического пикапа потерпело неудачу после того, как его «бронированные окна» разбились во время демонстрации. Об этом сообщает Наоми Таутсу в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Во время презентации модели Cybertruck руководитель Tesla Илон Маск сначала сделал удар мощной кувалдой по корпусу автомобиля. Сильный удар не оставил следов на корпусе машины.

Во время презентации Илоном Маском автомобиля с бронированными окнами у Tesla треснули стекла

Однако стекла в окнах Cybertruck оказались не прочными и треснули, напомнив паутину. Этот инцидент транслировался в прямом эфире и стал популярным роликом в Twitter. Тесла планирует начать производство Cybertruck в конце 2021 года.

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Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск представил новейший пикап Tesla — Cybertruck


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 1025

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