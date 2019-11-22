Илон Маск представил новейший пикап Tesla — Cybertruck (ВИДЕО)

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Cybertruck изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали и бронированного стекла и будет доступен в трех конфигурациях: задний привод с одним двигателем, полный привод с двумя двигателями и полный привод с тремя двигателями

В четверг вечером генеральный директор Tesla Илон Маск представил новейший автомобиль Cybertruck.

Это первый пассажирский грузовик компании, информирует enovosty.com/news.

«Грузовики оставались неизменными в течение очень долгого времени», — сказал Маск в своем вступительном слове, в то время как на экране позади него мелькали изображения различных обычных пассажирских грузовиков. Надпись на экране гласила: «100 лет одного и того же».

Вскоре Cybertruck выкатили на сцену. Он имел угловатый индустриальный вид, единственную фару, которая проходит по ширине всей передней части, и такую же фару сзади.

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По словам Tesla, Cybertruck покрывает сверхпрочная внешняя оболочка, изготовленная из «сверхтвердой 30Х холоднокатаной нержавеющей стали» и бронированного стекла. Маск приложил все усилия, чтобы показать, что Cybertruck не похож на любой другой серийный пассажирский грузовик, с акцентом на грузовой отсек объемом 3 кубических метра и грузоподъемностью до 6350 кг.

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Что примечательно, по словам Маска, в Cybertruck используется тот же металлический сплав, что и в Starship — ракета SpaceX, предназначенная для путешествий на Марс.

Но новый грузовик все еще содержит некоторые традиционные функции, такие как два ряда сидений, которые могут вместить до шести пассажиров, адаптивная пневматическая подвеска и технология полуавтоматического вождения Tesla Autopilot.

Интерьер Cybertruck тоже весьма необычный: один большой 17-дюймовый экран по центру торпеды и футуристическое рулевое управление, как у космического корабля.

Маск объявил, что Cybertruck будет доступен в трех различных вариантах: с дальностью хода на одном заряде 400 км, 480 км и 800 км. Его цена будет стартовать от 39 990 $.