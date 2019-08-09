Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом

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Убежать от городской суеты — желание многих столичных жителей. Особенно в надоедливую летнюю жару, когда загазованность воздуха сказывается на взрослых и детях. Однако позволить себе пожить за городом, да еще и с комфортом могут далеко не все. Кто и почему выбирает для аренды коттеджи элит-сегмента и какие сегодня цены на такой временный комфорт — разбирались «Экономические новости» .

Цены и предложения

Стоимость аренды элитных коттеджей в Киеве и его пригородной зоне стартует от 1000 $ / мес. и зависит от характеристик дома — его площади, функциональности, наличия бассейна, обустроенной придомовой территории и тому подобное.

«Дороже всего сейчас арендовать дом в закрытом коттеджном городке с собственной инфраструктурой, охраной. В таком случае аренда в среднем составляет от 3500 $ / мес. Аренда коттеджа в населенном пункте или дачном кооперативе будет стоить от 1000 $ / мес. (Садовая в Киеве, и также Буча, Ворзель, Гнедин, Старые и Новые Петровцы и т.д., а в Киеве цена будет дороже на 20%) », — рассказала« Экономическим новостям» генеральный директор АН «Благовест» Елена Биберова.

Несмотря на это, по словам риэлтора Александра Гришко, на рынке аренды элитных коттеджей на сегодняшний день существуют предложения за пределами Киева по цене сопоставимые с предложениями в столице.

«Такие коттеджи больше сконцентрированы в Козине, Романково и Плютах Обуховского района, в Лесниках и Петропавловской Борщаговке Киево-Святошинского района, в Иванковичах Васильковского района, в Хотяновке Вышгородского района, в селе Вишенки Бориспольского района, в Буче и Пуще-Водице. Бюджеты в этих местах могут доходить до пары десятков тысяч долларов в месяц аренды», — рассказал он изданию «Экономические новости».

Саму стоимость аренды элитных коттеджей формируют место, метраж, состояние отделки, а также соотношение этих факторов. «Например, некоторые локации имеют постоянную популярность, поскольку это связано с закрытостью территории, наличием особой инфраструктуры, близости к водоему и парковым зонам», — отмечает Гришко.

По данным риэлторов, цены на аренду элитных коттеджей с прошлого года существенно не поменялись.

При этом, цена аренды элитных коттеджей в Киеве и под Киевом сопоставима с ценой аренды таких коттеджей в Болгарии, только … на берегу моря. Так, например, аренда трехэтажного коттеджа с ухоженным садом и бассейном на придомовой участке вблизи курорта Албена, согласно информации сайтов местных агентств недвижимости, в Болгарии стоит 1200 евро в месяц.

Арендовать элитный коттедж по «киевским ценам» можно и на средиземноморском побережье в Турции. Пожить месяц в построенном в прошлом году полностью меблированном доме площадью 350 квадратных метров с видом на море в районе Конаклы (12 км от Алании) со своей сауной, бассейном, садом для прогулок обойдется в 2800 евро в месяц.

Аренда дома площадью 540 кв м. на Ионических островах Греции, согласно информации агентства Lcc Investment S.R.L, с собственной береговой линией, бассейном, детской площадкой также соответствует ценам Киева — 2400 евро / месяц. В пешей доступности здесь обещают магазины, медучреждения, салоны красоты и рестораны.

Подобные цены аренды элитных коттеджей на берегу моря или даже океана предлагают и агентства недвижимости других стран, таких, скажем, популярных для поездок украинский, как Испания, Италия, Португалия и др.

Попасть даже зимой в лето и пожить в нем с комфортом по «киевскими» ценам можно и в Таиланде. Двухэтажный дом площадью 350 «квадратов» в Паттайе со своим бассейном на берегу океана неподалеку пляжа Бангсар, что в 5-минутах езды от известного в мире ботанического сада Nong Nooch Gardens и аквапарка Amazone Cartoon Network Water Park, можно арендовать по цене 3000 евро / месяц. Правда, дополнительно нужно будет оплатить авиабилеты.

Спрос

В общем, спрос на аренду домов в элит-сегменте под Киевом, по информации риелторов, на порядок меньше, чем количество предложений в этой ценовой категории. «Есть объекты, которые годами не могут сдать в аренду. Если под Киевом одновременно выставлено несколько сотен домов, с бюджетом от 1000 долларов за месяц аренды, то спрос может исчисляться всего несколькими десятками», — рассказывает Гришко.

Наибольшая активность арендаторов, по словам Биберовой, наблюдается традиционно весной, когда начинается сезон. По сравнению с прошлым годом в этом году особых изменений на рынке аренды элитных коттеджей не произошло.

«Наибольший спрос наблюдается на коттеджи, расположенные в 15-километровой зоне от столицы. Самые популярные направления: Обуховский Одесский, Вышгородский, Бориспольский», — рассказывает Биберова. Такой спрос она объясняет наличием там хорошо развитой инфраструктуры (рестораны, ТРЦ, магазины и т.п.) и удобных подъездных путей в Киев.

Портрет арендатора

Соотношение долгосрочной аренды (от года) элитных коттеджей в краткосрочной (1-6 месяцев), по словам Елены Биберовой, составляет 35% на 65%.

Чаще всего элитные коттеджи, по данным риэлторов, арендуют семьи с детьми, которые хотят провести лето за городом в уютном месте в окружении природы.

«В список тех, кто арендует дома в элит-сегменте, относятся работники дипломатических учреждений, топ-менеджеры крупных компаний, все те, кто может себе позволить содержать обслуживающий персонал», — говорит Александр Гришко. Такие арендаторы чаще всего снимают дома на долгосрочной основе — от года и дольше.

Также, по словам Гришко, коттеджи элит-сегмента арендуют часто для съемок различных шоу и фильмов. Как правило, это аренда на несколько месяцев. Иногда элитные коттеджи, как отмечают риэлторы, арендуют и для того, чтобы использовать их как офисные помещения.

При выборе варианта аренды клиентами агентства недвижимости «Благовест», по словам Биберовой, чаще всего обращается внимание на качество строительства, отделки дома, наличие вблизи него инфраструктуры, пешей доступности рекреационных зон (водоемы, пляжи, лес и т.д.).

«Важными факторами при выборе коттеджа в аренду также выступают удаленность от основного места жительства или места работы. Люди часто пытаются арендовать дом в месте, от которого легко и удобно добираться до городской квартиры или ездить в офис », — рассказывает директор агентства недвижимости City Development Solutions Роман Герасимчук.

«Также арендаторы стали больше внимания уделять энергоэффективности зданий, поскольку от этого зависит размер коммунальных платежей», — отмечает Елена Биберова.

Правовые нюансы

Важным моментом в процессе аренды недвижимости является заключение договора. В случае аренды элитных коттеджей его значимость, учитывая цену аренды, возрастает в разы. Например, доказать, что было заплачено за аренду коттеджа за месяц, а не за сутки, без такого договора «на руках» будет практически нереально.

При оформлении арендных отношений в договоре найма должны быть прописаны следующие условия:

-наименование и реквизиты сторон;

-технические данные арендованной недвижимости;

-срок заключения договора аренды жилья;

-правые обязанности и ответственность сторон;

-размер, способ и сроки внесения платы за аренду;

-условия досрочного расторжения договора найма.

Также в договор аренды коттеджа можно внести и дополнительные условия.

Несмотря на то, что законодательство Украины не предусматривает ограничений для внесения дополнительных условий к договору аренды коттеджа, юристы советуют обратить внимание на ст. 813 ГКУ, согласно которой арендуемое жилое помещение должно использоваться исключительно как жилое помещение, даже если арендуется юридическим лицом.

«То есть, если вы арендовали коттедж, подписали даже долгосрочный договор аренды, внесли за него определенные средства, но используете его как офис (устные договоренности во внимание здесь не в счет) — владелец недвижимости имеет полное право в одностороннем порядке в любой момент расторгнуть такой договор и выставить вас за дверь даже без возврата переплаченных за аренду коттеджа средств », — рассказывает «Экономическим новостям» юрист Сергей Ясинский.

Еще одним важным нюансом, по словам юристов, специализирующимся на заключении договоров аренды жилья, на который нужно обратить внимание при оформлении долгосрочной аренды — это то, что для найма коттеджа на срок более трех лет необходимо нотариальное удостоверение сделки с последующей государственной регистрацией (ст. 793 и в 794 ГК). «Несоблюдение этого требования позволяет признать договор аренды недействительным в судебном порядке», — отмечают юристы.