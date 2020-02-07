Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1

Главная » Рынки » Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1 Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1

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Верховная Рада (ВР) приступила к рассмотрению финальной версии скандального законопроекта о рынке земли. Ко второму чтению в документ внесли 4018 правок. Сколько продлится обсуждение и когда депутаты планируют окончательно голосовать по данному вопросу — пока спрогнозировать сложно. Ведь активное сопротивление со стороны оппонентов в парламенте, а также бурные протесты под его стенами, сопровождают законопроект с первого дня его внесения в Раду.

Накануне пленарного заседания ВР руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предположил, что депутаты будут работать «до глубокой ночи», чтобы одобрить документ. Были версии, что монобольшинство предпримет попытки принять законопроект без обсуждения всех правок. Однако рассмотреть вопроса в привычном «турборежиме» на этот раз не удалось. Утром четверга часть депутатов из пропрезидентской фракции перестраховались и заняли трибуну и президиум, чтобы их не заблокировала оппозиция. В это же время Владимир Зеленский приехал в Раду, чтобы поговорить с депутатами о необходимости одобрения проекта, информируют Экономические Новости.

Однако после незначительных драк и толкотни представителям ОПЗЖ и «Батькивщины» все же удалось отвоевать стратегически важные позиции в парламенте. Главе парламента в буквальном смысле пришлось пробираться сквозь стену недовольных оппонентов, выстроившихся вокруг его рабочего места. Юлия Тимошенко заняла кресло Дмитрия Разумкова и не давала ему вести заседание. И даже порезала палец, когда рьяно пыталась забрать микрофон спикера. Последний был вынужден передать управление заседанием своему заместителю — Руслану Стефанчуку. После этого Дмитрий Разумков произнес с трибуны эмоциональную речь, в которой обвинил оппозицию в невыполнении договоренностей.

«Кто-то поддерживает рынок земли, кто-то против. Однако давайте уважать друг друга. Давайте уважать договоренности. Я думаю, что никто не скажет, что мы нарушаем их. Мы придерживаемся, и до сегодняшнего дня почти всегда находили общий язык и выполняли обещания, которые были достигнуты. Сегодня пошло не так. Я понимаю… Однако давайте оставаться людьми», — сказал спикер парламента. По словам Разумкова, решения в демократическом государстве должен принимать парламент, а не одна фракция, тот или иной депутат. «Я еще раз говорю, уважаемые коллеги, вы можете не голосовать за это — это ваше право. Вы можете не голосовать, я вас не могу заставить и не буду этого делать. Каждый народный депутат самостоятельно будет принимать решение — поддержать или выступить против», — добавил он.

Напомним, в конце 2019 лидеры парламентских фракций подписали меморандум о том, как рассматривать земельный законопроект далее. После того, как текст проекта ко второму чтению был обнародован на сайте парламента, а депутаты вернулись к работе, оппозиция заявила, что меморандум нарушили, а текст законопроекта сфальсифицировали. В свою очередь, председатель аграрного комитета Рады Николай Сольский заявил, что 80% поданных ко второму чтению дублировали друг друга, а реальных содержательных поправок было всего одиннадцать. В выводах комитета содержится предложение, чтобы при рассмотрении проекта закона сначала рассмотреть «основные и решающие» правки, а те, что были отклонены комитетом, выделить в блоки, считать отклоненными и не ставить на голосование.

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Однако решительные действия оппозиции, а также стычки и драки митингующих с правоохранителями под стенами парламента, похоже, заставили монобольшинство пересмотреть свою позицию. В результате стороны сошлись на том, что будут рассматривать все имеющиеся поправки согласно регламенту. Оппоненты открытия рынка земли до последнего продолжали частично блокировать трибуну и президиум ВР. Их принципиальная позиция – сначала общенациональный референдум, а потом закон об открытии рынка земли.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что президентское монобольшинство, протягивая закон о продаже земли, обслуживает интересы сомнительных иностранных инвесторов, которые могут скупить украинскую землю. «То, что происходит, не имеет ничего общего с парламентаризмом. В зале — ни одного представителя аграрных ассоциаций и профсоюзов. На балконы загнали помощников «слуг народа», заблокировали вход в парламент людям, которые были депутатами ВР предыдущих созывов и которые хотели присутствовать на этом «шоу». Власть за спиной парламента решила, что земля будет продаваться, и владеть ею будут иностранные банки», — возмутилась Тимошенко. Она подчеркнула, что только на референдуме можно решать судьбу украинской земли, которую Зе-команда «нагло хочет пустить с молотка». «Только всенародный референдум может решить, что делать с землей. Все остальное — профанация и обман Украины. И я прошу немедленно это прекратить!», — призвала лидер «Батькивщины».

Если монобольшинство протянет законопроект о запуске рынка земли, его отмены будут добиваться в Конституционном суде (КС), заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко. «Я надеюсь, что наши поправки к законопроекту будут рассмотрены, их примерно три тысячи. Все они направлены на то, чтобы защитить интересы и фермеров, и всех граждан Украины», – сказал оппозиционный политик. Он подчеркнул, что попытки поспешно протащить такой социально чувствительный законопроект – это путь в никуда. «Власть взяла обязательство перед МВФ и теперь им нужно что-то делать. За три месяца борьбы против этого позорного законопроекта мы достигли определенных сдвигов, но есть очень много вещей, которые свидетельствуют о том, что людей хотят обмануть. Поэтому мы категорически против принятия данного закона. Даже если они каким-то образом протянут этот законопроект, то у нас готово обращение в КС. В таком случае, я уверен, мы добьемся правды, добьемся его отмены, поскольку он нарушает права граждан, закрепленные Конституцией Украины», – резюмировал Бойко.

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В свою очередь министр развития экономики Тимофей Милованов считает, что в случае открытия рынка земли украинская экономика в 2020 году получит дополнительные 0,23% роста. Он ожидает, что стоимость земли в связи с этим будет постепенно расти. «Вокруг земли, агрорынка, будет создаваться дополнительная инфраструктура: перерабатывающая отрасль, лучше будут порты, будет расти производительность (доход, который приносит гектар — ред.)», — считает Милованов. По его словам, высокая стоимость земли означает увеличение местных налогов и повышение финансовой состоятельности сельских общин. Чиновник также подчеркнул, что одним из преимуществ открытия рынка земли является то, что фермеры смогут брать кредиты на ее покупку или расширение производства под ее залог. Сейчас такая возможность у них отсутствует, что сдерживает развитие малых ферм и крупных агрохолдингов. Если собственник земли не заплатит за кредит, банк сможет эту землю конфисковать. «Все банки, независимо от формы собственности, не могут держать землю долго. Они могут получить ее в качестве залога, но у них есть определенный период, в течение которого они должны продать ее на прозрачных аукционах», — пояснил министр. По словам Милованова, если в течение этого короткого периода времени банки не продадут земельный пай, государство его просто конфискует и выставит на аукцион. Средства от продажи земли государство вернет банку, но возьмет с этой операции определенную комиссию. Он также заверил, что иностранцы не смогут покупать землю в Украине, и для этого есть много предохранителей.

Глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС поддерживает цели земельной реформы в Украине, однако подчеркнул, что «есть десятки деталей, десятки вещей, которые необходимо правильно внедрить». «Первое: внедрение этой реформы в первую очередь должно принести преимущества малым фермерам, тем людям, которые живут и работают на земле, которые обрабатывают землю, и, безусловно, должны быть обеспечены соответствующие предостережения для того, чтобы интересы малых фермеров были приняты ко вниманию и были соблюдены», — отметил он.

Так, за несколько часов рассмотрения законопроекта депутаты прошли первые 184 поправки из 4018. Приняли только одну из них. Рассмотрение продолжится сегодня. Весь процесс может затянуться на несколько пленарных недель. Но в любом случае рынок земли должен заработать с 1 октября текущего года.

Напомним, согласно обновленного текста законопроекта, покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут: граждане Украины; юридические лица Украины, созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и / или государство, и / или территориальные общины; территориальные общины; государство.

Право собственности на землю смогут получить банки, но только как предмет залога. В течение двух лет после приобретения права собственности банки должны продать такие земельные участки. Авторы таких изменений к проекту считают, что это откроет доступ к финансовым ресурсам малым и средним производителям, для которых земельные участки являются едва ли не единственным активом, под залог которого они могут получить ссуду.

До проведения референдума иностранцам и лицам без гражданства запрещено приобретать доли в капитале, акции, паи или членство в юрлицах, владеющих землей. Также до референдума стать собственником земли не смогут и юридические лица, зарегистрированные в Украине, но их учредителями, собственниками или бенефициарами не являются гражданами Украины. Однако они смогут покупать землю, если референдум это поддержит. Даже если на референдуме украинцы позволят иностранцам покупать землю, некоторые операции с землей все равно будут запрещены. В частности, нерезиденты не смогут покупать пограничные участки земли, любые земельные участки не смогут покупать террористы, граждане государства-агрессора, или же те, кто находится в санкционных списках. Запрещено также продавать земельные участки, расположенные на временно оккупированных территориях. Однако их можно оставлять в наследство. Если лицо приобрело право собственности на землю, например, унаследовала ее, а по новому закону она не имела на это право, она обязана продать ее в течение года.

Ограничения на приобретение земли физическим лицом является достаточно простым. Общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина не может превышать 10 тысяч гектаров. А вот в отношении юридических лиц — все намного сложнее, хотя и говорится об ограничении в 10 тыс. га. В проекте, принятом в первом чтении, лимит земли «в одни руки» был в 20 раз выше и составил 200 тыс. га.

Верховная Рада сегодня продолжит рассмотрение закона о рынке земли. Докладывать будет глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

To be continued…