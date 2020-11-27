Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между «Нафтогазом» и газсбытами

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НАК «Нафтогаз Украины» могут обязать продавать газ на биржевых аукционах. В Раде зарегистрирован законопроект №4400 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно развития конкуренции на рынке газа и особенностей проведения биржевых аукционов по его продаже". Ожидается, что это позволит уравнять права участников розничного сегмента по доступу к газу внутренней добычи. Эксперты считают, что от исхода конкурентного сражения между «Нафтогазом» и газсбытами, большая часть которых принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу, зависит не только будущее рынка газа для населения, но и то, каким будет конкурентное поле и возможности других участников рынка – частных трейдеров.

В пояснительной записке к документу, автор законопроекта замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко (фракция «Батькивщина») обращает внимание, что НАК «Нафтогаз» занимает монопольное положение на рынке, так как его доля по итогам 2019 года составила более 70%, что создает риски коррупции, информируют Экономические Новости.

Так, в августе компания выставила свободные цены на газ для населения на 13% ниже регулируемых ПСО-цен, установленных правительством для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). «Из этого следует, что или Кабмин завышает цены на газ, или НАК «Нафтогаз» реализует газ на свободном рынке, недополучая соответствующую выгоду и недоперечисляя налоги в бюджет», ‒ говорится в пояснительной записке. ПСО (Public Service Obligation) – специальные обязательства, которые выполняет НАК «Нафтогаз» с целью сдерживания роста цены для бытовых потребителей, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на потребителей, рыночная цена газа для которых может оказаться неподъемной.

В законопроекте предлагается обязать субъектов рынка в определенных случаях (поставщиков в рамках ПСО и «последней надежды», а также в случаях утверждения государством порядка установления цен) публиковать цены на газ для потребителей не менее чем за 5 дней до начала их действия. Кроме того, госкомпании в период с 10 по 25 число текущего месяца должны продавать полный объем газа на следующий месяц исключительно на биржевых аукционах, порядок организации которых устанавливается Кабмином. А также ввести ограничения на отклонения небалансов при поставках газа и корректировки маржинальной цены купли-продажи газа на период до завершения установки счетчиков для всех потребителей. Последнее ограничение призвано исправить такой недостаток рынка, как отсутствие у бытовых потребителей счетчиков газа, что приводит к возникновению позитивных или негативных балансов у поставщиков и наращиванию кредиторской и дебиторской задолженностей.

По словам председателя правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, высокая цена газа, который населению продают газсбыты, связана только с их желанием получить высокую маржу. Так он ответил на вопрос, почему между ценой НАК «Нафтогаз» и газсбытами группы Дмитрия Фирташа около 30–40% разницы. «Цена является производной не от того, какой газ и где его берут, а от другой стороны бизнеса – наличия клиентов. Когда у крупного поставщика есть 8–9 млн клиентов (70% всех потребителей газа в Украине), которые очень инертны, когда он знает, что 90% из них, скорее всего, этой зимой никуда не перейдут, от слова «совсем», и нет какого-то органа, который бы на эту ситуацию смотрел очень жестко, что он будет делать? Он будет максимизировать маржу», – заявил он. По словам Коболева, на цену не влияет то, у кого покупает газ поставщик услуги населению.

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«Нет никакой логической связи между маржой газсбытов и тем, у кого они покупают газ. Более того, я проверял, есть частная компания, которая продает дешевле газ, чем у нас. Есть компании, которые продают по ценам, близким к нашим. Для НАК «Нафтогаз» плюс одна гривна, при нашей малой базе клиентов, принесет очень малую прибыль. Поэтому мы воюем за конечного потребителя», – подчеркнул председатель правления НАК «Нафтогаз».

Как сообщалось, ранее компания «Винницагаз Сбыт» и еще 15 поставщиков газа подали в антимонопольный комитет заявление о нарушении НАК «Нафтогаз» законодательства о защите экономической конкуренции. Заявители считают, что компания, обладая статусом и лицензией поставщика газа, устанавливает такие цены на газ потребителям, которые невозможно было бы установить при закупке газа на рыночных условиях. «У «Нафтогаз», как материнской компании и фактически собственника 70% ресурса, который производится отечественными добывающими компаниями, и как поставщика газа имеется явное рыночное преимущество на розничном рынке за счет значительных объемов такого ресурса», – говорится в заявлении.

Подавшие заявление компании обращают внимание, что НАК «Нафтогаз» продает другим компаниям-поставщикам газа исключительно импортный ресурс. И целью такого поведения является концентрация всех бытовых потребителей газа, т.к. другие поставщики, через отсутствие прямого доступа к ресурсу украинских газодобывающих компаний, не могут конкурировать с ценовыми предложениями Группы «Нафтогаз».

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Напомним, с 1 августа в Украине начал работать рынок газа. Долгие годы цены на газ в стране регулировал Кабмин через НАК «Нафтогаз». Сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям. В октябре 2015 года состоялся первый этап реформы, в результате чего государство отказалось от регулирования цен на газ для промышленности. Еще одна особенность либерализации рынка — разделение облгазсбытов на операторов газовых сетей и так называемые газсбыты, к которым перешла эстафета монопольно поставлять газ населению.

В течение последних трех лет, с марта 2017 года, цены на газ для населения определялись по принципу импортного паритета. То есть населению продавали газ по цене на немецком хабе NCG вблизи города Дюссельдорф плюс расходы на доставку этого топлива в Украину. С января 2020 правительство поменяло эту формулу, заменив хаб в Германии NCG на хаб в Нидерландах TTF. То есть с начала года и до июля включительно страна покупала газ не по «Дюссельдорф+», а по «Амстердам+». По такой формуле формировалась цена как для населения, так и для предприятий ТКЭ. За основу бралась средняя арифметическая стоимость топлива на хабе за 22 календарных дня, в которую затем добавлялась цена транспортировки. На основании правительственной формулы НАК «Нафтогаз» высчитывал цены на газ для «сбытов», а дальше к ней добавлялась еще 2,5% наценка за поставку.

С 1 августа 2020 ни «Нафтогаз», ни Кабмин цены на газ для населения непосредственно не устанавливают. Газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю. Цены являются свободными, правда, принцип импортного паритета – так называемая формула «хаб+» – продолжает существовать.

Основная борьба за бытовых потребителей развернулась между крупнейшими игроками – «Нафтогазом» и традиционными поставщиками – газсбытами, большая часть которых входят в структуру собственности группы Дмитрия Фирташа. Главная их задача — удержать клиентов, сохранив свои позиции. Преимущества «Нафтогаза» заключаются в том, что он располагает ценным ресурсом – дешевым газом «Укргаздобычи» (добывает 70% природного газа в стране), а его дочерняя компания стала поставщиком «последней надежды». В свою очередь газсбыты имеют ценную клиентскую базу, которой не спешат делиться ни с «Нафтогазом», ни с другими трейдерами.

Эксперт рынка энергетики Валентин Землянский считает, что НАК «Нафтогаз» не заинтересован в экономически справедливой цене за газ для населения потому что зарабатывает на поставках украинского газа в Европу. «По поводу экономически справедливой цены. У нас нет экономически справедливой, у нас есть экономически обоснованная, в том числе прописанная в Меморандуме с МВФ. То есть, речь шла об экономически обоснованных тарифах. У нас основной арбитр в этом НАК «Нафтогаз». То есть, я художник, я так вижу. Он долго кричал по поводу рынка. У нас рыночная цена на сегодня 6-6,5 тысяч гривен на бирже. А НАК «Нафтогаз» говорит «я художник, я вижу» 4,7 тысячи. Потому что я борюсь за рынок», — заявил Землянский. Он отметил, что в Украине сейчас полные хранилища газа, которые НАК «Нафтогаз» не продает на внутренний рынок. При этом монополист в этом отопительном сезоне собирается экспортировать 8 млрд кубометров газа. По словам Землянского, только 2% населения получат от него газ. «При этом себестоимость добычи нашего газа — 2900 гривен — по внутренней бухгалтерии без разных цифр. Закупка газа НАК «Нафтогазом» у «Укргазодобычи» — 2841 гривна. Схема очень проста: он берет газ у «Укргаздобычи» по 2841 грн, а биржевая цена сейчас — 6 тыс. Гешефт? Гешефт. Все остальные вынуждены закупать газ по импортному паритету, по европейской цене — по 6,5 тыс. грн. И после этого он говорит — вот такой рынок, так получилось», — рассказал эксперт. Он подчеркнул, что НАК «Нафтогаз» рассчитывает продать украинский газ европейцам, а потом купить по европейской цене газ у России.

«Рынка природного газа в европейском понимании в Украине пока не существует. Этот рынок только формируется. И период формирования затянулся. Пока у потребителей есть только возможность выбора из весьма ограниченного количества поставщиков. При этом они лишены возможности влиять на цены, тем более влиять на качество и перечень предоставляемых услуг. Пока еще мы имеем рынок поставщика природного газа, а не рынок потребителя природного газа. То есть, когда рыночная власть сосредоточена в руках поставщиков, а не в руках потребителей. И следствием этого является всевозможные скандалы, которые время от времени разгораются на рынке газа. То связанные с балансированием, то с долгами, то с температурными коэффициентами, то с переходом на энергетические единицы, то с появлением каких-то новых требований с тем, чтоб перейти от одного поставщика к другому. То есть, мы видим, что проблемы есть и их необходимо решать. Только тогда рынок сформируется», — сказал «ЭН» директор специальных программ НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

По его словам, одной из ключевых проблем является то, что участники розничного сегмента в настоящее время находятся в неодинаковом положении. «В чем это проявляется? В том, что в группе НАК «Нафтогаз», вопреки европейской идее о разделении функций бизнеса (так называемого анбандлинга), сосредоточены как добывающие, так и продающие подразделения. Получается, что в рамках этой группы компаний подразделение, которое занимается реализацией газа, в том числе населению, имеет возможность получать газ по внутригрупповой цене. То есть, несмотря на то, что формально «Укргаздобыча» является независимой компанией, понятно, что она заинтересована в том, чтоб продать газ своему же сбытовому подразделению, а не кому-то со стороны. Потому что все они завязаны единой целью получения как можно больше прибыли хэд-офисом — компанией «Нафтогаз», — говорит Рябцев.

«Идея законопроекта заключается в том, чтоб часть газа, который добывается «Укргаздобычей» продавать через газовую биржу. Это позволит уравнять права участников розничного сегмента поскольку тогда компании, которые являются конкурентами «Нафтогаз» смогут покупать газ внутренней добычи, который дешевле газа, получаемого по импорту – реверсу», — отмечает эксперт. Он убежден, если биржа будет ликвидной, то внутренние цены на газ можно будет привязать не к паритету импорта, а к биржевым ценам, что, в свою очередь, будет способствовать снижению цен на газ, хотя бы из-за исключения транспортной и спекулятивной составляющей, которой мы сейчас привязаны.

«Есть обоснованное опасение, что сейчас НАК «Нафтогаз» объективно может предлагать цену ниже, чем конкуренты, что он и делает. Если посмотреть по чем компания предлагает сейчас газ, то можно увидеть, что эта цена минимальная или близкая к минимальной, потому что оперирует ресурсом внутренней добычи. Понятно, что потребители сейчас уходят к НАКу. В итоге это может привести к тому, что через четыре-пять лет, или быстрее, к НАК «Нафтогаз» перейдут все потребители розничного сегмента. И возникнет новая монополия теперь уже в розничном сегменте. Для того, чтоб этого не допустить предпринимается попытка создания такой газовой биржи», — резюмировал он.

В свою очередь эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева считает, что законопроект №4400 призван не ликвидировать монополизм в стране, а создать иллюзии существования конкуренции между двумя монополистами — НАК «Нафтогаз Украины» и облгазами. «Ярко анонсированный законопроект № 4400 обещает каждому украинцу ликвидировать монополизм государственного монстра НАК «Нафтогаз Украины». Женщины хорошо знают, что быть немного беременной невозможно! Так и здесь, нельзя ликвидировать монополизм, оставляя саму монополию. Где вы видели, чтобы пчелы выступали против меда? Это неестественно! Где вы видели, чтобы монополия дала возможность родиться свободному, конкурентному рынку!? Украинские политики это «похоронили» еще в 2015 году, когда принимали Закон «О рынке природного газа» и оставили существование вертикально-интегрированных компаний, на человеческом языке — монополии. Поэтому законопроект №4400 не о ликвидации монополизма, а о создании иллюзии существования конкуренции между двумя монополистами — НАК «Нафтогаз Украины» и облгазами», — сказала «ЭН» эксперт.

По ее словам, потребителю все равно какая монополия его будет «обдирать до нитки». «Главное, что обещанный свободный выбор поставщика и конкурентный рынок природного газа наш потребитель так и не получит. Если природный газ на бирже будет продавать монополист, который занимает 80% рынка, то интересно кто с ним будет конкурировать и вообще зачем ему биржа!? Если власть действительно защищает своих граждан, то тогда реально устанавливает регулируемую цену на газ для уязвимых категорий потребителей, а не грубо нарушает Закон «О ценах и ценообразовании» или имитирует существования «конкурентного рынка». В цивилизованных странах, создали действенные конкурентные рынки и расходы на квартплату не превышают 10-15% от суммы доходов. У нас же зарплаты и пенсии украинские, а цены на энергоносители — европейские. Результатом такой разрушающей и недальновидной политики является то, что госбюджет и люди в долгах, а монополисты скоро лопнут от сверхприбылей. Уже не знают, какую еще себе сделать прибавку к зарплате и за что выплатить премию», — говорит она.

Яковлева убеждена, для того, чтоб реально устранить монополии необходимо предлагать изменения в антимонопольное законодательство, а не прикрывать «фиговым» листочком монополии. «Пример с «рынком электроэнергии» очень плохой, потому что там такая же ситуация — дерутся две монополии государственная и частная. А рынка как не было так и не будет. Потому что пока существуют монополии — ни один рынок не родится», — резюмировала эксперт.