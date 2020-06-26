Зе-взыскание по-новому: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку

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Долги за коммунальные услуги в Украине достигли небывалых масштабов и уже измеряются десятками миллиардов гривен. Ситуацию усугубляет и неопределенность относительно развития эпидемии коронавируса и связанного с этим карантина. Экономический кризис сильно ударил по карманам многих украинских граждан, практически лишив средств к существованию и возможностей своевременно оплатить «драконовские» тарифы за коммуналку.

Однако если проблему задолженности не начать решать должным образом, последствия для страны могут оказаться катастрофическими. Тем более, того же требует от Киева и Международный валютный Фонд (МВФ). Однако украинское руководство вместо того, чтобы начать решать проблему комплексно, идет более примитивным путем.

Так, согласно поданному в Верховную Раду законопроекту №3613 (авторы — народные депутаты от провластной партии «Слуга народа» Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх), украинцам придется не только платить грандиозные штрафы за неуплату коммуналки. Коммунальщики смогут взыскивать эти долги через суд по упрощенной процедуре, у должников будут удерживаться деньги из зарплат и социальных выплат любого рода. А в некоторых случаях людей будут просто выселять из квартир.

По сравнению с нынешними условиями — пеня в 0,01% в день за просрочку платежей и единичные случаи попыток коммунальщиков забрать квартиры за долги — эти условия действительно «драконовские». А учитывая, что авторы этого законопроекта — нардепы от пропрезидентской партии «Слуга народа», скорее всего, закон будет одобрен и механизм заработает.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что коммунальные предприятия Украины находятся в сложном финансовом положении из-за возросших неплатежей пользователей коммунальных услуг. Так, по данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 мая 2020 года долги населения за ЖКУ составили:

за поставку и распределение газа – 25,5 млрд,

за электроэнергию – 5,9 млрд,

за отопление и горячую воду – 20,5 млрд,

за воду и водоотвод – 5,3 млрд

за содержание домов и придомовых территорий – 4,9 млрд,

за вывоз мусора – 0,97 млрд.

Общая сумма задолженности, таким образом, превышает 63 млрд гривен. Якобы, именно поэтому коммунальщики лишены возможности вести хозяйственную деятельность (осуществлять ремонт коммуникаций, платить зарплаты сотрудникам и т.д.).

Как планируют реструктуризировать задолженность?

В документе прописано, что долги с 1 октября подлежат обязательной реструктуризации. Потребитель, который задолжал за коммунальные услуги, должен заключить договор с компанией, которая эти услуги предоставляет, относительно ежемесячного погашения долга равными частями. Рассрочить выплаты можно до 60 месяцев. При этом, потребитель может погасить задолженность и досрочно.

Указаны в законопроекте и предельные размеры ежемесячного возмещения — так текущие платежи и погашение задолженности в сумме не должны превышать 25% доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% — для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

То есть, при минимальной пенсии в 1712 грн (которую должны установить с 1 июля 2020 года) общая сумма уплаты за ЖКУ не должна превышать 342,4 грн. В документе значится, что срок погашения задолженности может быть продлен при низком уровне доходов. Если потребитель не платит текущие платежи и не заключает договор о реструктуризации долга, компания-поставщик услуг может взыскать задолженность через суд.

«Подводные камни» законопроекта

В документе предусмотрено, что при реструктуризации долгов потребитель сохранит право получать субсидию и другие льготы. Однако, если не заключить договор авторы законопроекта предлагают автоматически списывать долги с зарплаты или с помощью имущества, в частности, автомобилей и жилья. В таком случае должников ждет суд, исполнительный документ и принудительное взыскание: 50% зарплаты ежемесячно до полного погашения долгов.

Если же задолженность за ЖКУ превышает сумму платежей за три месяца, то взыскание может происходить за счет имущества должника.

В случае невозможности взыскать долги, на потребителя будет записываться задолженность. Кроме того, на сумму долга регулярно будут начислять пеню за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. Если задолженность по коммуналке превысит сумму соответствующих платежей за один год, то штраф составит 20% от долга, если два года – 30%, три года – 50%.

Прописан и ряд нематериальных наказаний для должников: запрет выезда за границу, ограничение в праве водить машину, пользоваться оружием, а также ходить на охоту. Восстановить свои права можно только уплатив долг. А чтобы проще было взыскивать задолженность, законопроект предусматривает ликвидацию необходимости оплаты судебного сбора при подаче исков о взыскании долгов.

Отметим, что попытки бороться с долгами были и раньше. Законодательство в сфере коммунальных услуг несколько раз изменялось. По старым нормам, была предусмотрена возможность реструктуризации долга — на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня дохода должника. При этом месячный платеж не мог превышать 25% заработной платы или 20% социальной выплаты должника. Однако авторы законопроекта считают, что реструктуризация в ее нынешнем виде не работает, как и попытки коммунальщиков взыскать долги через суды.

«Вместо того, чтобы навести порядок в ЖКХ, снизить тарифы для всех и разобраться со злостными неплательщиками, у Зеленского пошли иным путём: непомерно повышать тарифы, принуждать всех к их оплате и выбивать долги со всех без разбору. Кстати, знаете, почему при таких огромных долгах нет ни одного банкрота в сфере ЖКХ, а сам «Нафтогаз» декларирует огромные прибыли? Просто тарифы настолько завышены, что покрывают всё. Все долги уже оплачены теми, кто исправно платил всё это время. Взыскание долгов – это уже чисто воровская маржа. И мы же понимаем, что богатые неплательщики и через суд не заплатят. Пострадают, как всегда, самые незащищённые. Остаётся только один вопрос. Это уже те изменения страны, которые Зеленский обещал, или будет ещё хуже?», — возмутился в Facebook глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Что думают эксперты?

Эксперты считают, законопроект не улучшит экономическую ситуацию в стране, скорее, наоборот лишь усугубит ее. Для того, чтобы выйти из состояния перманентных долгов по ЖКХ, необходимо менять экономическую политику в стране, повышать заработную плату, благосостояние и платёжеспособность граждан.

Так, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что проблема задолженности по коммунальным услугам – это, в первую очередь, проблема тарифов на энергоносители.

«Люди не платят не потому, что не хотят, а потому что большая часть населения просто не в состоянии это сделать. Понятно, что у нас есть процент тех, которые не платят, так сказать, по религиозным и принципиальным убеждениям. Это было всегда. А люди, которые платят, рассуждают объективно. Что начиная с событий 2014 -2015 года, падения экономики, ростом тарифов и заканчивая нашими последними приключениями с карантином, ростом безработицы и т.д, доходы у населения очень сильно сократились. Это корень проблемы. Однако объективно-конструктивная реакция на происходящее у государства отсутствует. Вместо того, чтобы пойти навстречу и урегулировать ситуацию с тарифами, мы наблюдаем абсолютно обратное. Государство начинает давить на своих граждан с точки зрения выплаты задолженности за коммуналку», — сказал «ЭН» эксперт.

По мнению Землянского, вся тарифная и ценовая политика, которая существует на сегодняшний день в Украине — это косвенное налогообложение ее граждан. «Это законопроект во исполнение положений, прописанных в меморандуме МВФ. Вот и все. Там нет намерений решить проблему кардинальным образом. Это попытка выдавить дополнительные внутренние ресурсы и создать, таким образом, условия для компаний, которые после открытия рынка электроэнергии, окончательного открытия рынка газа, то есть, трейдеров, которые зайдут на эти рынки, обеспечить им необходимые маржинальные доходы и необходимый уровень оплаты по тем ценам, которые будут установлены на газ для украинцев. Там ведь логика не социальная, а логика исключительно финансовая», — резюмировал эксперт.

Директор специальных программ НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что законопроект будет эффективен только в комплексе с другими инициативами, направленными на решение проблемы задолженности на соответствующих рынках. «Это законопроекты касающиеся задолженности на оптовых рынках, которая даже более, чем велика. Существует проблема перекрестного субсидирования, без которого также невозможно решить вопросы долгов. Существует проблема низкой надежности системы. То есть, необходимо привлечение средств для обеспечения надежности системы, качества предоставляемых услуг и энергетических товаров. Необходимо разобраться с проблемой учёта, чтобы определить кто и что задолжал», — сказал «ЭН» эксперт.

Кроме того, продолжил он, существует проблема малой защищённости потребителя. «То есть, у нас существует асимметрия ответственности. Если потребитель не заплатил за коммунальные услуги, то с него могут или снимать зарплату, или арестовывать недвижимость и чуть ли не выселять из квартиры. А что если не предоставляет услуги поставщик? Какую он несёт ответственность? Да, через суд можно вернуть деньги, уплаченные за непредставленную услугу. Это единственное, чего можно добиться в судах для потребителя. Поэтому эти проблемы необходимо решать комплексно. В связи с чем вопрос к депутатам: понимают ли они, что одним законопроектом нельзя урегулировать проблемы в коммунальной сфере и его принятие в отрыве от других законов может лишь усугубить ситуацию?», — задается вопросом Рябцев.

В то же время бороться с недобросовестными плательщиками необходимо, уверен он. «В моём ЖСК есть собственники квартир, которые просто не платят за коммуналку при этом имея достаточный уровень заработной платы, автомобиль и т.д. Но проблема в том, что в ЖСК если долги не платятся, они перераспределяются между всеми остальными жителями. И получается, что я плачу за, условно говоря, дядю Васю, потому что он, таким образом, сражается с государством. Но почему я должен это делать?», — возмутился эксперт.

Геннадий Рябцев высказал некоторые подозрения относительно того, что среди авторов законопроекта значатся чиновники Министерства региональной политики. «Это факультативно, в нерабочее время они наверстали этот законопроект? Если этот законопроект разработан профильным министерством, то почему он не идёт по согласованию, предусмотренным регламентом Кабмина? Или, может, зная, что Минфин или Минюст законопроект не пропустят и будут замечания, разработчики решили подать его через народных депутатов, которые разбираются в этом вопросе несколько хуже, чем государственные служащие, тем самым сократив процедуру его принятия», — резюмировал Рябцев.

Эксперт Института GROWFORD Алексей Кущ также солидарен в том, что все новые предложения в сфере коммунального хозяйства происходят в контексте обязательств Украины перед МВФ.

«Упростить процедуру взыскания и ужесточить штрафы — это прямые обязательства Украины перед международным кредитором. Правда, процедуры у нас уже и так упрощены до минимума. Например, есть такое понятие как «судебный приказ» в соответствии с которым суды рассматривают иски коммунальных организаций без участия должника. Фактически любая коммунальная организация может подать на должника иск в суд. То есть, без приглашения должника и рассмотрения его контраргументов может быть выдан судебный приказ о взыскании этих денег. А должнику может быть просто направлено письменное сообщение, которое он может в течение нескольких недель опротестовать. Но мы понимаем, как отправляются эти документы, что многие живут не по месту регистрации, какие разбитые почтовые ящики и так далее. То есть, до 50% людей могут просто эти судовые приказы не получить и, соответственно, их вовремя не опротестовать. А потом судебные решения вступают в силу и попадают в исполнительную службу и идёт массовое взыскание», — говорит «ЭН» финансовый аналитик. По его словам, теперь в отношении должников по коммуналке будут действовать так же как в свое время с алиментщиками. Кроме этого, будет ужесточение самих штрафов.

«Это будут не условные, которые сейчас начисляются, а достаточно болезненные штрафы. Также, возможно, примут закон о коллекторских организациях. Условно говоря, каждый облгаз или теплоэнерго сможет иметь свою коллекторскую структуру, но на самом деле это будут такие «титушки в законе». В соответствии с законодательством у нас коллекторы приравниваются чуть ли не к правоохранительным органам. То есть, представителя этой структуры не то что нельзя тронуть, но даже само препятствование его деятельности будет приравниваться к административному, а в некоторых случаях уголовному правонарушению. То есть, это будет, условно говоря, «рэкет в законе», — говорит Кущ.

По его словам, в верхних эшелонах власти при участии внешних кредиторов сейчас ведется дискуссия, о чем никто не говорит открыто, что в результате приватизации в Украине очень много людей получили в частную собственность квартиры, дома и т.д., но так и не стали эффективными собственниками. «Поэтому в ближайшее несколько лет в Украине будет реализовываться модель отчуждения людей от недвижимости. Начнется она с точечных отчуждений, с каких-то социально деклассированных элементов, а потом со временем приобретёт широкое правоприменение. Если, конечно, общество не окажет жесткого сопротивления», — считает эксперт.

Кущ убежден, что законопроект № 3613 абсурдный, потому что в нем «телегу поставили впереди лошади». «Нужно было начинать с создания системы справедливых тарифов и цен. Справедливая цена – это экономическая категория. Это экономически обоснованная себестоимость плюс средняя по рынку норма рентабельности. Термин «справедливая цена» особенно важен для таких квазигибридных рынков, где не может быть сильной конкуренции, и где существует естественная монополия. То есть, как у нас в коммунальной сфере. И только после этого наводить порядок с платежами», — уверен аналитик. Он обратил внимание, что модель тарифов у Украине поломалась в нескольких точках. Так, если посмотреть на статистику, то до 2013 года люди накапливали долги за зиму, но в основном их погашали до следующего отопительного сезона. А сейчас долги, которые накапливаются за зимний отопительный сезон, не погашаются летом в полной мере и накапливаются как снежный ком. Соответственно они будут расти с каждым годом, даже не смотря на заверение властей о сокращении тарифов.

«Если мы возьмем средневзвешенную платежку, которое платит домохозяйство по всем видам услуг (январь 2020 года не будем брать из-за теплой зимы, а возьмем январь 2019 и 2018 гг)., то увидим, что темп роста платежки значительно больше, чем темп роста реальных доходов населения. Таким образом, доходы населения не поспевают за ростом тарифов. Второй момент. Если посмотрим на эти же периоды, то увидим, что население в январе 2019 года фактически заплатило больше, чем было начислено по плану в январе 2018 года. То есть, если бы тарифы не выросли, то денег, которые люди заплатили в 2019 году хватило бы на погашение всех плановых платежей», — отмечает Кущ.

Он убежден, списать долги за коммуналку — тоже не выход. Потому что это полностью демотивирует тех людей, которые еще платят хоть какие-то деньги. «Поэтому «золотая середина» для Украины состоит из нескольких моментов. Первое — это формирование модели справедливых цен и тарифов. Второе — применение специальных антимонопольных механизмов регулирования рынков естественных монополий и гибридных рынков, где нет эффективной конкуренции. Третий момент — замораживание примерно на пять лет роста всех тарифов. То есть, чтобы за счет роста номинальных доходов населения, а они будут расти даже за счет инфляции, способность людей оплачивать свои платежки с каждым годом увеличивалась. Соответственно, люди за счет роста номинальных доходов смогут не только погашать текущие платежи, но и погашать часть своего долга. Пять лет — это значит по 20% от долга каждый год. Ну и, соответственно, отсутствие каких-либо штрафов за просрочку на эти пять лет», — резюмировал Кущ.