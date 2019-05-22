Что посешь — то пожнешь: Прогнозы аграрного рынка

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То, какую агропродукцию украинцы будут есть и по какой цене, во многом зависит от того, чем засеют или засадят отечественные аграрии свои земельные площади сегодня, а также от условий выращивания и конечного хранения.

В том, на какой урожай нам можно рассчитывать и будем ли мы «с хлебом» или «без хлеба», разбирались «Экономические новости».

Влияние погодных условий

Некоторые аграрии называют сегодняшние весенние погодные условия благоприятными для будущего урожая, другие, наоборот, называют их сложными. В одной части страны шли непрерывные дожди, в другой — не выпало ни капли. Поэтому, многое зависит от того, в каком именно регионе Украины и чем именно засеяны земельные площади. Так, в комментарии «Экономическим новостям» заместитель председателя ГС «Всеукраинский аграрный совет» Денис Марчук рассказал, что из-за погодных условий посевная во многих регионах Украины затянулась. «На большое количество осадков и невозможность вовремя засеять жалуются аграрии в ряде областей Западной, Центральной и Северной Украине. Некоторым хозяйствам сильные дожди с градом помешали вовремя засеять сою, подсолнечник, кукурузу», — говорит он.

Еще одним неблагоприятным фактором для будущего урожая, который вызван осадками, Денис Марчук называет невозможность вовремя внести удобрения на ранние зерновые и зерно-бобовые культуры, которые уже взошли. Кроме того, по его словам, чрезмерная влажность провоцирует появление болезней у растений — корневой гнили, мучнистой росы и септориоза у зерновых. Также он отмечает, что некоторым сельхозпроизводителям приходится пересеивать культуры, поскольку сильные дожди просто-напросто их смыли.

«Осадков очень много, не успеваем ни сеять, ни обрабатывать, ни вносить защиту. От запланированных посевов незасеянными осталось процентов 70 площадей. А потеря посева и обработка культур не в той фазе роста — это непосредственное влияние на урожайность: она может быть снижена. Преимущественно осталось посеять сою, частично — подсолнечник. Обработка не успеваем проводить на зерновых, рапса», — рассказывает аграрий Михаил Клешир из Черновицкой области.

На избыточность осадков на своих полях в Хмельницкой области жалуется и директор ФГ «Барда-2007» Иосиф Бомк. «У многих, кто раньше посеял, посмывало все, возможно, нужно будет пересевать. У одного моего товарища несколько гектаров сои смыло полностью. Сейчас дождя нет, поэтому пока сеем. Но в дальнейшем вновь передают грозы. Мы теряем сроки посева сои … », — говорит он.

Между тем, Денис Марчук отмечает, что в Запорожской области аграрии, наоборот, очень ждали дождя, поскольку, осадков не было на протяжении последнего месяца и в регионе была засуха.

«Без дождей у ​​нас была очень напряженная ситуация с яровыми ячменями, горохом, потому что все горело. Хорошо, что не было максимальных температур. Сейчас ситуация улучшилась, потому что такой долгожданный дождь прошел», — рассказывает директор ООО «Укрлитагро» Сергей Шарапов из Запорожской области.

В то же время в южных и восточных областях Украины, по словам Марчука, осадки были умеренными и подобных ситуаций не наблюдается.

Благоприятными для своего будущего урожая называет сегодняшние погодные условия в комментарии «Экономическим новостям» владелец агропредприятия «Унирем-Агро Плюс» Денис Полежаев. «Сейчас погодные условия крайне благоприятны для урожая», — отмечает он. Несмотря на это, аграрий опасается, что в любой момент могут начаться непрогнозируемые погодные условия — сильная засуха. Сегодня на полях его агропредприятия пытаются придерживаться севооборотов (чередования). Здесь делают ставку на пшеницу, рапс, подсолнечник и пары, которые время от времени засевают горохом, чечевицей, нутом. «В этом году мы посеяли 1100 га подсолнечника, 870 — пшеницы, 870 — рапса, 330 — гороха, 130 — чечевицы, 120 — сорго и 70 га кукурузы», — отмечает Денис Полежаев. По его словам, «Унирем-Агро Плюс» уже полностью завершила сев ранних яровых зерновых культур-2019. «Сейчас начали вносить минеральные удобрения (620 тонн) и средства защиты растений (4,5 тонн)», — отмечает он.

Поддержка государства

Для эффективной работы аграриев и ее конечного результата — вовремя собранного урожая и его сбыта на рынке урожая — крайне важна также эффективная государственная поддержка. Она далеко не всегда такая, какой хотели бы видеть ее сами аграрии. Вместо эффективных и действительно нужных, по словам аграриев, государство предоставляет им такие программы, потребности в которых нет, а потом из-за того, что средства по этим программам аграриями не используются, вместо того, чтобы запустить эффективные для области программы поддержки, сокращает сами бюджетные расходы на отрасль.

«Мы считаем, что господдержка аграриев неэффективна по многим программам. Так, в 2018 году на поддержку аграрной отрасли в госбюджете было предусмотрено 6,3 млрд грн. Но по итогам 2018 программы господдержки был выполнен лишь на 66,7%: из запланированных 6,3 млрд грн сельхозпроизводители получили 4,2 млрд грн. Подобная ситуация произошла из-за невостребованности этих программ аграриями. Однако Кабинет Министров воспользовался фактом неиспользования средств в 2018 году и сократил общую сумму господдержки на 2019 до 5,714 млрд грн. При этом правительство практически полностью скопировало неэффективные программы 2018 года и перенесло их на 2019-й», — рассказывает Денис Марчук.

Кроме того, по словам заместителя председателя ГС «Всеукраинский аграрный совет», в 2016 году в Бюджетном кодексе была прописана норма, согласно которой на государственную поддержку АПК должно направляться не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве, или так называемого «аграрного ВВП». «Уменьшив финансирования отрасли в 2019 году, правительство нарушило эту норму (сумма дотаций должна быть большей)», — отмечает Денис Марчук.

Единственной действительно эффективной государственной программой во Всеукраинском аграрном совете называют программу поддержки животноводов и ряда других отраслей «Квазиаккумуляция НДС». «Несмотря на то, ни в 2018, ни в 2019 году ее в бюджет не привлекли, хотя малые и средние сельхозпроизводители настаивали на ее возвращении», — отмечает Марчук.

Об отмене господдержки в виде программы по НДС, говорит и Денис Полежаев. «Значительной поддержки со стороны государства для производителей зерна сегодня нет. Ранее был спецрежим НДС, но его отменили несколько лет назад. Хотя в странах Европы дотация составляет от 100 до 300 евро на 1 га», — отмечает он.

Между тем положительно повлиять на работу аграриев могло бы принятие Верховной Радой законопроекта о сельскохозяйственной кооперации №6527, который сегодня активно обсуждается. «Проект Закона о сельскохозяйственной кооперации №6527 позволит малым и средним аграрным бизнесам конкурировать с крупными агрохолдингами и таким образом повысить свою эффективность и стать более конкурентными на рынке», — рассказывает Марчук. По его словам, данный проект закона предоставляет кооперативам право на получение и распределение прибыли, освобождает членов кооператива от двойного налогообложения и открывает малым и средним фермерам возможность доступа к кредитам.

Прогнозируемость как определяющий фактор

При выращивании сельскохозяйственной продукции важнейшим фактором является понимание того, какой будет цена на будущий урожай. И здесь, как отмечает Полежаев, все понятно. «Определяющим для аграрного рынка является то, что основные сельскохозяйственные культуры — это биржевой товар. Цена формируется на биржах и является прогнозируемой», — говорит он. Свою продукцию «Унирем-Агро Плюс» в основном продает на условиях CPT.

Проблемы с хранением продукции АПК, о которой любят у нас говорить и которая, якобы (особенно весной) влияет на цену овощей и зерновых, по словам Полежаева также нет. «В целом все сельхозпроизводители, которые обрабатывают площадь более 500 га, имеют отличные склады, где хранят свою продукцию. Строительство таких емкостей происходит и дальше. Крупные агрохолдинги строят сверхсовременные зернохранилища. Сегодня на рынке нет значительного влияния дефицита емкостей на хранение и цену зерна, в отличие от ситуации 10-летней давности», — отмечает Полежаев.

Возможное повышение цены на дизельное топливо, по словам аграриев, также нельзя называть тем «неприятным сюрпризом», который может повлиять на прогнозируемую конечную цену их продукции или оставить часть площадей необработанными или с несобранным урожаем. «Сейчас существенного увеличения цены на дизтопливо не происходит. Конечно, здесь может быть спекулятивная составляющая при сборе урожая. Однако, стабильные сельхозтоваропроизводители имеют определенные запасы дизтоплива на период уборки урожая. Еще может быть повышение цены из-за запрета экспорта из России и Беларуси. Но многие нефтетрейдеры уже закупают дизтопливо в странах Европы — Литве, Румынии, Греции», — рассказывает владелец «Унирем-Агро Плюс». Так что это не проблема.

Урожайность на украинских полях, о которой многие эксперты говорили как об очень низкой по сравнению со странами Евросоюза, наши аграрии также сумели увеличить. «Все средние и крупные хозяйства уже значительно увеличили урожайность на полях, в 1,5-2 раза за последние 10 лет. Все аграрии используют современные ЗЗРы и придерживаются производственной схемы», — говорит Денис Полежаев.

Увеличение урожайности на украинском полях, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, в этом году даст рост по озимых зерновых 9,1% — до 29,8 млн т (пшеницы — до 26,2 млн т (+ 9,4%), ячменя — до 3247,1 тыс. т (+ 11,1%)). Также увеличение урожайности на 11,5%, прогнозируемо, даст рост производства проса — до 94,2 тыс. Т (+ 17,1%). В Институте аграрной экономики отмечают, что за счет повышения урожайности — с 18,2 ц / га до 26,0 ц / га — ожидается увеличение производства гороха — до 878,9 тыс. Т (+ 13,3%).

В то же время по прогнозам ученых Института аграрной экономики почти на уровне прошлогодних показателей останется производство овса — 424,9 тыс. тонн. (+ 1,5%). Производство гречихи уменьшится против прошлогодних показателей на 10,6% и составит 122,4 тыс. т. Ожидается уменьшение производства риса — до 65,3 тыс. т (-5,6%). Из-за снижения урожайности на 16,2% может уменьшиться валовой сбор сои по сравнению с результатами 2018 на 12,2% и составит 3917,9 тыс. т.

Среди масличных культур прогнозируется рост объемов производства рапса — за счет увеличения посевных площадей более чем на четверть (+ 25,6%). «В 2019 году оно ожидается на уровне 3313,1 тыс. т, что на 20,4% превысит прошлогодние показатели», — отмечают в Институте аграрной экономики. Однако, вследствие уменьшения площадей посева на 7,1% производство подсолнечника в 2019 году прогнозируется на уровне 12,7 млн т, что на 10,3% меньше, чем в прошлом году.

Что касается урожая овощей, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, ожидается уменьшение валового сбора на 5,8%. Так, например, основного и любимого украинцамиовоща — картофеля — по прогнозам ученых в этом году будет меньше на 8,6% по сравнению с прошлым годом, когда удалось собрать 22,1 млн т.