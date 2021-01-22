Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги

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После того как по всей стране прокатились массовые протесты против роста цен на коммунальные услуги, власти пришлось принять политическое решение снизить тарифы на газ для населения. В понедельник, 18 января, Кабмин временно установил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривны, а чуть позже украинцев порадовали еще одной сидкой - на транспортировку газа. Ожидается, что платежки в среднем уменьшатся на 500 гривен по сравнению с отопительным сезоном 2018-2019 годов. Между тем, решение идет в разрез с договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ) и подрывает принципы становления свободного энергетического рынка, а также не решает системные проблемы в коммунальной сфере.

С 1 января подорожали почти все коммунальные услуги, однако «народное недовольство» коснулось в большей степени повышения цены на газ – приблизительно на 15-20%. Дабы обратить внимание власти на проблему люди перекрывали дороги, а в Житомире даже «штурмовали» облсовет. Над страной нависла угроза массовых неплатежей, информируют Экономические Новости.

Компромисс от власти

В итоге в ситуацию был вынужден вмешаться лично президент Владимир Зеленский, по инициативе которого с февраля Кабмин установил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен.

«В условиях несовершенной конкуренции, монополизации рынка установление предельной цены необходимо для того, чтобы сбалансировать и направить рынок на путь развития, а не консервации монополий», – сказал премьер-министра Денис Шмыгаль. Он напомнил, что в будущем Кабмин собирается сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения. Тогда потребители смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько будут платить. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже, но при этом она будет предсказуемой.

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Напомним, с августа 2020 года в Украине работает свободный газовый рынок. То есть поставщик может, по сути, выставить любую цену на свой ресурс. Но теперь каждый украинец имеет право сам выбрать компанию, у которой покупать газ, с удобными для него условиями и подходящей ценой. Правда, на деле такой возможностью воспользовались всего 3% потребителей.

«У нас с 1 августа начался свободный рынок, когда цену на газ перестали регулировать. На оптовых рынках доминирует «Нафтогаз», на розничных – облгазсбыты, в том числе Дмитрия Фирташа. Либерализация рынка, когда конкуренция настолько низкая, а концентрация рыночной власти в одних руках настолько высокая – в принципе очень рискованна», – заявил глава профильного комитета Верховной рады Андрей Герус (Слуга народа). Такое положение дел на рынке нардеп считает одной из причин тарифного кризиса. По его словам, это умножилось на то, что в Европе резко выросли цены на газ. К тому добавился фактор холодной зимы, из-за которой вырастут расходы населения на отопление. Ну и перманентный карантин, в ходе которого многие потеряли работу и доход, потому не смогут потянуть оплату подорожавшей «коммуналки».

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) также снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр. Напомним, что на 2021 год в среднем по стране этот показатель увеличился на 40%. Новая планка тарифа на доставку — это цена без НДС. С налогом цена выше — 2615 гривен. Стоит отметить, что на самом деле тариф снизили не для всех газсбытов, а только для 14 компаний. Причем, большинству — на копейки. Скажем, «Гадячгазу» — с 2,06 до 1,99 гривен, «Закарпатгазу» — с 2,22 до 2,14 гривен, «Николаевгазу» — с 2,34 до 2,15 гривен и т.д. Значительное удешевление — до 30% — идет только по газовым компаниям, которым накануне резко повысили ценник. К примеру, для того же «Лубныгаза» тариф снизили с 2,94 до 2,15 гривен, для ООО «Газовик» — с 3,06 до 2,15 гривен. При этом у компаний, которым больше всего снизили тариф на доставку газа, розничных потребителей не так много. У крупных же газовщиков тарифы остались неизменными либо упадут незначительно. Тем не менее в теории одновременное снижение цены на газ, и на его доставку должно существенно уменьшить платежки украинским гражданам. Власти обещают — до минус 500 гривен в месяц. Впрочем, воспользоваться скидкой смогут не все.

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Дисконт не для всех

«70% потребителей коммунальных услуг живут в городах и 90% из них – жители старого жилого фонда, где вертикальная разводка тепла, где человек не может самостоятельно регулировать температуру теплоносителя в квартире. То есть подавляющее большинство людей не зависят от тарифов на газ именно для населения, а зависят от цены для предприятий теплокоммунэнерго, потому что цена для этих предприятий является основой для таких тарифов, как теплоснабжение и горячая вода. Поэтому снижение тарифов нацелено на жителей сельских регионов, где есть газовые котлы, однако у таких людей есть альтернативы — топливные котлы, другие виды топлива и так далее», — говорит экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. Он отметил, цена на газ для населения является наименьшей в платежке украинцев, в то время как за отопление люди платят тысячи гривен.

«Я не понимаю, почему весь дискурс о тарифах свелся к цене на газ для населения. То есть стоимость тепла, за которое люди платят тысячи гривен в месяц никого не интересуют», — продолжил эксперт. В то же время он сомневается, что решение правительства критическим образом повлияет на отношения с МВФ. «Оно (решение — ред.) могло бы повлиять на транш от МВФ, если бы было долгосрочным. Я уверен, что его приняли только на два месяца февраль-март. Летом потребность резко сократится, люди перестанут отапливать дома, и в следующем отопительном сезоне цена будет в пределах 10 тысяч и выше за 1000 кубов», — говорит эксперт. По мнению экономиста, единственная правильное решение для Украины – возвращение модели, так называемой «справедливой цены на газ», это экономически подтвержденная себестоимость затрат плюс средняя норма рентабельности, и применение ее для ценообразования на газ для населения.

Конкурентные войны

«Решение Кабмина распространяется только на бытовых потребителей и никоим образом не учитывает теплокоммунэнерго, которые потребляют голубое топливо для производства тепла в интересах граждан. То есть закладываются условия для будущего роста тарифов на тепло», – предупредил эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский. Он акцентировал внимание, что реализация решения правительства расширит рынок сбыта газа для компании «Нафтогаз». При этом цена данного газа окажется значительно выше себестоимости ресурса «Укргазвидобування», который используется для удовлетворения потребностей домохозяйств.

В этом солидарен и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. «Так как в Украине действует рынок газа, газсбыты могут продавать газ и дороже. Но если они не смогут обеспечить цену в 6,99 гривен, потребителей подхватит Поставщик последней надежды, а это «Нафтогаз». Фактически это позволит НАКу быстро нарастить свою клиентскую базу и оставить облгазы ни с чем, то есть налицо банальные конкурентные войны», — сказал он. По мнению эксперта, НАК стремиться монополизизировать розничный сегмент, а облгазы в итоге останутся ни с чем, разве что будут брать деньги за доставку. «И какие тарифы выставит «Нафтогаз» после 31 марта, когда ограничения закончатся, можно только догадываться», — резюмировал Скубченко. При этом не исключено, что НАК будет требовать еще и бюджетных компенсаций — за то, что продает населению дешевый газ. Правда, пока нет механизма перевода людей на Поставщика последней надежды. Поэтому могут предложить переходить самостоятельно, а сделать это быстро смогут далеко не все. Получается, что даже для жителей частных домов газ со скидкой не гарантирован.

«Так называемый «рынок газа» в том виде, в каком он есть сегодня, – это Нафтогаз и аффилированные с ним компании, плюс облгазы. Нафтогаз как монополист самостоятельно решает – кому, когда, сколько и по какой цене продавать газ украинской добычи. То есть, непрозрачным способом влияя на то, что у нас называют «рынком». Интерес Нафтогаза простой. Достаточно посмотреть на кампанию, которая развернулась недавно, когда всем потребителям предлагали переходить на поставки исключительно от нафтогазовцев. Поскольку Нафтогаз – главный распределитель газа отечественной добычи, у него цена всегда будет ниже. Это приводит к коллапсу даже той пародии, которую мы называем «рынком». И когда исчезнет последний конкурент, Нафтогаз превратиться в безраздельного монополиста. И начнет диктовать совсем другие условия», — прогнозирует директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга.

Почему выросла цена?

«Внутренние цены на газ в Украине привязаны к внешним спотовым котировкам. То есть, они подвержены всевозможным спекулятивным влияниям. При этом привязка осуществлена безотносительно к тому есть ли в Украине собственная добыча газа, имеются ли его запасы, есть ли в замена природному газу другими источниками энергии и по какой цене, насколько близко расположены месторождения газа к потребителю и.т.д… Если взять и проигнорировать все эти факторы, а потом привязать цены внутри страны к этим внешним спекулятивным котировкам, то получим то, что имеем сегодня», — сказал «ЭН» директор специальных программ НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. По его словам, в этой привязке очень сильно были заинтересованы участники рынка — поставщики. «И когда разрабатывались соответствующие методики на их сторону стало государство. То есть, государство проигнорировало интересы другой стороны рынка – потребителей, так и не став независимым арбитром на энергетических рынках», — отметил эксперт. Рябцев обратил внимание на то, что почему-то в Украине принято считать, что государство в ценообразование и тарифообразование на энергетических рынках вмешиваться не должно.

«Это свидетельствует о том, что никто из тех, кто принимает соответствующие решения, понятия не имеет, что такое законы экономики и не знает, что энергетические рынки не в состоянии самостоятельно определить цены и тарифы такими, чтоб устраивали как потребителей, так и поставщиков. Это уже доказано экономистами», — сказал эксперт. При этом, продолжил он, тезис о европейской интеграции на энергетических рынках не выдерживает никакой критики. «Потому что мы семимильными шагами отдаляемся от Европы, реализуя так называемые «реформы». В европейском понимании «рыночная цена» означает три вещи. Первое — цена должна быть экономически обоснованной, второе – доступной для абсолютного большинства потребителей. И третье – быть прозрачной и понятной для всех участников рынка. У нас же рыночных цен в таком понимании нет. У нас они только «экономически обоснованы» причем экономического обоснования никто в глаза не видел. То есть, мы должны принимать на веру, что эти цены являются экономически обоснованными. Что касается «доступности, прозрачности и понятности» — об этом вообще речь не идет. В любой европейской стране, во главе любого рынка стоит потребитель. В противном случае тут же все инструменты государства будут брошены на тех, кто злоупотребляет своей рыночной властью. У нас же все наоборот. И результатом этого становится этот разброд и шатания с назначением цены 6, 99 грн. Никто не понимает откуда взялась эта цифра. Никаких экономических обоснований нет, никаких расчётов нет, согласования с Минфином, Минэкономики и Государственной регуляторной службой нет. То есть, нарушено все, что только можно нарушить», — возмутился Рябцев.

Решение проблемы высоких тарифов

«Постановление противоречит действующему законодательству и в целом той энергетической политике, которая проводилась последние шесть лет, что называлось «мы дружно движемся к рынку». То есть, «мы дружно движемся к рынку, но когда «припечет», переходим на административно- командную систему установления тарифов», — сказал «ЭН» директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский. По его мнению, в какой-то степени постановление Кабмина должно помочь снизить градус напряжения в обществе, однако изменения должны носить системный характер.

«Давайте понимать, что постановление начинает действовать с февраля, значит результаты мы увидим в марте. Потому что платежки за февраль придут в марте. А январские платежки будут на уровне тех тарифов, которые не регулировались государством. То есть, цена газа будет в районе 9-10 грн. за м.куб. Соответственно и все остальные тарифы. Ведь у нас с тарифами на тепло, на горячую воду и электроэнергию тоже произошли изменения, но никто компенсировать и изменять ничего не собирается», — сказал эксперт. Землянский уверен, что стратегическим решением проблемы была бы «отвязка» цены на газ для населения от спотового рынка в ЕС и привязка их к цене на газ внутренней добычи, который бы продавали на открытых аукционах для всех поставщиков.

«Украинский ресурс должен реализовываться на украинской бирже. Это позволило бы сформировать внутренний ценовой индикатив. Кроме того, «Нафтогаз» имеет возможность аккумулировать ресурс в летний период по более низким ценам, для того чтобы осуществлять интервенции на внутренний рынок ресурсом по более низкой цене в отопительный сезон. Должны быть введены регуляторные ограничения на использование украинского ресурса сбытами. В результате мы смогли бы получить снижение внутренней цены по сравнению с еропейскими хабами и главное – ее прогнозируемость на отопительный сезон. Но ключевым является включение государства в процесс регуляции и контроля рынка, а не сначала полностью отказываться от этих функций, а потом пытаться административно-командными методами имитировать защиту граждан и контроль за ценами», — резюмировал он.

Газ должен стоить 3 -4 грн за м.куб.

По мнению политического эксперта Михаила Железняка, газ для украинцев должен стоить 3-4 грн за м.куб. «Украина имеет внутреннюю добычу газа, которая в последнее время составляет около 20,2 млрд кубометров в год. Почему мы не продаем этот газ населению? Ведь это – полезное ископаемое, а недра земли, согласно Конституции, принадлежат народу. У нас же народ предпочитают обманывать», — подчеркивает эксперт. Он уверяет, что существует ряд газовых схем, с помощью которых власть и сросшиеся с ней финансово-промышленные группировки обманывают народ.

«Государство оплатило газификацию в ряде городов. Всё было согласовано через Кабмин, деньги направлены в местные советы. Облгазы получили их. Но предложили населению самостоятельно газифицировать свою территорию. Таким образом, газовые сети были оплачены дважды, — поясняет Михаил Железняк. – Теперь же газовые коммуникации, которые люди строили за свои средства, передали на баланс облгазов. Ситуацию добивает тот факт, что сейчас люди получают по две платежки. Во второй их просят заплатить за доставку. Мол, добывают одни, а доставляют другие. При этом доставка происходит по тем самым трубам, которые купили люди на свои кровные деньги. А сама по себе доставка — это просто газовый вентиль. По хорошему, это государство должно доплачивать жителям, которые фактически частично построили газовые магистрали. А не наоборот… Вся эта несправедливость уже привела к ряду протестов. И они, уверен, продолжатся».

Экспорт российского газа в Украину

Стоит отметить, что в правительственных кругах среди предложений по решению проблем на рынке газа обсуждается, в частности, экспорт газа якобы «независимыми компаниями из России». В частности, об этом заговорил вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко. «Экспорт газа независимыми компаниями из России» — это экспорт газа компаниями, независимыми от «Газпрома», добывающих газ в РФ. Таких компаний много, они добывают много газа, среди них есть крупные европейские компании. Такой экспорт будет дополнительным источником спроса на услуги транзита через Украину в Европу, чтобы мощности украинской ГТС заказывал не только «Газпром». Это тоже практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке (до уровня экспортного паритета). Реалистично, юридические возможности для давления на «Газпром» по этим вопросам есть только у «Нафтогаза». Такую возможность дал новый контракт, который мы подписали в декабре 2019 года», — написал он в фейсбук.

Комментируя данное заявление политик и дипломат Роман Бессмертный подчеркнул, что никаких независимых компаний в России нет, там монопольная схема, которая «содержит политическую крышу и политуправление со стороны Кремля». Эксперт также предупредил, что любые новые договорённости об импорте газа из России приведут страну к такой же зависимости от российских энергоресурсов, в которой сегодня пребывает соседняя Белоруссия. «Безусловно, если импорт газа из России будет, то это реинкарнирует прежние схемы. Сначала Кремль даст скидки. Такая схема отработана с Белоруссией, где просители дважды в год ездят в Кремль и вымаливают тарифы, которые не привязаны ни к каким рынкам, идёт просто давление, чтобы сделать экономику Белоруссии зависимой. И то же может быть с Украиной, и механизма в случае согласия на импорт российского газа этого избежать нет. Премьер и и.о. министра энергетики прекрасно это понимают», — резюмировал он.