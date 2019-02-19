IKEA в Украине: особенности открытия магазинов ведущими международными компаниями

Главная » Рынки » IKEA в Украине: особенности открытия магазинов ведущими международными компаниями IKEA в Украине: особенности открытия магазинов ведущими международными компаниями

Закрыть Отправить

За освоение украинского рынка после некоторого затишья одна за другой берутся хорошо известные в мире компании — H&M, IKEA, Decathlon, DeFacto, Koton и другие. «Экономические новости» проанализировали, какой формат магазинов они выбирают для себя, где располагаются и как их приход в Украину и планы развития отразятся на существующем рынке.

Крупным игрокам — государственная протекция

О выходе шведской компании IKEA на украинский рынок осенью 2018 сообщил президент Украины Петр Порошенко. Того факта, что приход мирового гиганта происходит благодаря его поддержке, гарант не только не скрывает, но и гордится этим. Считает это своей заслугой, — информируют Экономические Новости .

«Мы наконец завершили 13-летнюю процедуру вхождения шведской компании на украинский рынок: IKEA нашла надежных партнеров при содействии государства и, констатируя улучшение инвестиционного климата, наконец приняла это очень важное решение», — отметил Порошенко.

Можно констатировать, что за последние 16 лет для иностранных компаний с громким мировым именем в освоении украинского рынка ничего особенно не изменилось. Для вхождения в Украину им нужна государственная поддержка, как, в свое время, для первопроходцев рынка.

Так, например, громкому открытию первого центра оптовой торговли METRO в Украине (Киев, район Теремков), которое состоялось в 2003 году, также предшествовало привлечение к этому тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. Ритейлер хотел купить участок под свою локацию в Украине и был категорически против того, чтобы землю под строительство своего магазина арендовать. Считал, что иметь собственное земельный участок в Украине безопаснее, чем ее арендовать. Однако, такие желания ритейлера противоречили украинскому законодательству. По информации издания Forbes, в 2002 году вопрос получения в собственность земельного участка под строительство магазина METRO с президентом Кучмой лично обсуждали председатель правления METRO Group Ханс-Йоахим Кербер, посол Германии в Украине Дитмар Штюдеманн, а также тогдашний федеральный канцлер Германии Герхард Шредер. В результате — выделению земли Кучма помог. Строительство и открытие первого магазина METRO общей площадью около 10 тыс. кв. м, которое стоило самой компании 20 млн евро, произошло благодаря государственной поддержке.

Ставка на аренду

В то же время между заходом в Украину новых международных компаний сегодня и в начале 2000-х существуют заметные различия. Если тогда для первопроходцев (Billa, Metro, Auchan и т.д.) принципиальным вопросом было получение земельного участка в свою собственность, то сегодня принцип аренды может быть приоритетным. Так, например, компания IKEA, которая еще в 2005 году хотела приобрести земельный участок недалеко от Борисполя площадью до 50 га (кстати, не без поддержки тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко), одной из причин срыва сделки, называли слишком высокую цену, которую предложили украинцы за землю. Земельный участок, который присмотрела шведская компания, оказалась лесом, вырубать который украинцы не согласились. При сегодняшней попытке войти в Украину о приобретении земли IKEA даже речи не было. В Национальном инвестиционном совете уверяют, что решение IKEA об открытии своего первого магазина на арендованной площади никак не связано с проблемами выделения земельного участка под строительство крупного магазина. Просто компания захотела войти в Украину именно так.

IKEA будет арендовать для своего первого в Украине магазина около 6 тысяч кв.м. в киевском ТРЦ Ocean Mall, который в начале сентября 2019 планирует сдать в эксплуатацию известный застройщик Вагиф Алиев. Основа концепции — шоу-рум и аксессуары. «Мы планируем организовать помещение в виде гостиной, кухни, столовой, детской, возможно игровой комнаты для детей. Будут даже небольшие квартирки. Хотим, чтобы таким образом покупатель получал вдохновение от наших решений», — отмечают в компании. Кроме этого, будет отдел центрального планирования, где с помощью консультантов можно будет или заказать доставку покупок на дом, или вывезти их самостоятельно из пункта получения заказа.

Напомним, в прошлом году компания H&M, которая также имеет шведскую «прописку», зашла в Украину в ТРЦ того же самого застройщика. Для своей коллекции модной одежды, а также товаров для дома H&M Home компания H&M арендовала в столичном ТРЦ Lavina Mall 2,9 тыс кв. м. Свой второй магазин, площадью до 2,5 тыс кв. м, H&M открыла в ТРЦ SkyMall. Третий магазин H&M также планирует открыть в ТРЦ Ocean Mall Вагифа Алиева.

Известный в мире турецкий бренд одежды Koton также зашел в прошлом году в Украину через ТРЦ Lavina Mall. Там компания арендовала 1550 «квадратов» под свой магазин.

Еще один турецкий бренд одежды для разных возрастных групп DeFacto с расширенной мировой сетью, который зашел в Украину почти одновременно с Koton, арендовал для себя 1200 кв. м в ТЦ GLOBUS — и находится на столичном Майдані Незалежності. На своих «квадратах» DeFacto разместил двухэтажный магазин.

Мировая сеть магазинов спортивных товаров Decathlon открывает свой первый в Украине магазин также в Киеве — в «Ритейл Парке Петровка». Его площадь составит 2,5 тыс. кв. м.

В этом контексте следует отметить, что международные ритейлеры, такие как METRO или Billa, которые заходили в Украину в начале 2000-х только с условием «строить свой магазин на собственном земельном участке», ныне также не гнушаются для своей локации арендованными помещениями. «Сегодня мы рассматриваем различные варианты и предложения для локации своих магазинов. Это может быть как аренда, так и покупка или строительство собственных объектов. В этом направлении мы очень гибкие», — отмечает генеральный директор сети BILLA в Украине Оксана Мандзюк.

О том, что площадей для аренды международным компаниям в Украине хватит «с головой», пожалуй, говорить излишне. Только в Киеве и его пригородной зоне на стадии активной реализации находится 13 ТРЦ, общая общая площадь которых «в аренду» составляет 500 тыс. кв. м. Из них 6 ТРЦ с суммарным объемом арендных площадей 398,6 тыс. кв. м планируют открыть в этом году.

Между тем, по некоторым подсчетам, в Украине сегодня «прописалось» только 30% мировых брендов.

Новые форматы

Несмотря на то, что сам формат city-store, в котором IKEA планирует реализовать свой первый магазин в Украине, для самой компании не новый (небольшие магазины IKEA площадью 3-5 тыс. кв. м. функционируют в Копенгагене, Мадриде, Лондоне, Париже, Стокгольме и Нью-Йорке), фишка здесь в том, что раньше IKEA, если заходила в какую-то новую для себя страну, то только с магазином площадью не менее 30 тыс.кв.м.

«Магазин будет разделен на локации, мы называем их room set — это подобие комнат, где мы показываем решения для дома. Будут все компоненты, мы соберем максимальное количество продукции. Линейка будет включать в себя ассортимент, который мы продаем в других странах», — заявил Вановербеке.

По его словам, компания работает над тем, чтобы как можно скорее запустить в Украине онлайн-продажи для того, чтобы обеспечить продукцией не только покупателей в Киеве, а и в регионах.

В самой компании IKEA отмечают, что на первом магазине хотят изучить и понять рынок, рассчитывая, что смогут сделать это за год. «Когда мы почувствуем, что понимаем этот рынок, будем двигаться дальше — открывать магазины в Киеве и других городах», — отметил директор «IKEA Юго-Восточная Европа» Стефан Вановербеке. «Украина — это важная страна для Европы. 40 млн потребителей здесь — это сумасшедший потенциал», — подчеркнул он.

Известная в мире сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK (Дания), которая пришла в Украину еще в 2004 году и в определенной степени считается конкурентом IKEA, похоже, на украинском рынке уже освоились — приход IKEA в Украине JYSK встречает открытием магазинов нового для себя формата 3.0. В планах на этот год — открытие 12 магазинов такого формата. Первый магазин JYSK нового формата 3.0 вскоре откроется в столичном ТРЦ Retroville. «Сейчас наши коллеги в Дании уже разрабатывают планограму магазина и я очень надеюсь, что этот магазин будет первым в Украине в формате XL. Для потребителя это означает предложение широкого ассортимента и, в первую очередь, мебели», — отмечает исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

Стоит отметить, что другие ритейлеры, которые существуют на рынке Украины уже давно, также берутся за освоение новых форматов. Так, Auchan в прошлом году открыл свой первый магазин формата «у дома» в Киеве под названием «Мой Ашан». Новые магазины пришли на замену Topmart, локации которых Auchan купил также в прошлом году для развития мультиформатной стратегии расширения.

Вслед за Auchan подтянулся и его основной конкурент в Украине — компания METRO. В конце прошлого года METRO заявила о своих планах открыть в Украине до 20 магазинов уменьшенного формата — «сателлит», инвестировав в это от 150 до 300 тыс. евро. Локация их неизвестна. «Сейчас процесс открытия новых магазинов находится на начальном этапе, поэтому предоставлять никаких комментариев мы, к сожалению, не можем», — сообщили нам в компании.

Несмотря на конкурентов, которые сегодня пытаются открыть наилучший и самый удобный в своей нише супермаркет, Billa (в 2017 говорилось о том, что компания не выдерживает конкуренции на нашем рынке и уйдет из Украины), реконструирует часть магазинов, которые были открыты еще в первые годы. Своеобразным экспериментом стала реконструкция флагманского магазина Billa на Позняках. Как отмечают в самой компании, дизайн-решения, которые здесь были применены, абсолютно несвойственными для магазинов Billa ни в Украине, ни в других странах. В 2017 году компания распродала свои магазины в регионах фактически своим конкурентам, оставив себе только торговые площади в столице. Компания конкуренцию выдержала и вновь планирует расширение.

Для украинского потребителя на первое место выходит вопрос удобной и грамотной локации магазинов с хорошей парковкой и транспортной развязкой. Например, некоторые пользователи социальных сетей считают непродуманной локацию первого магазина IKEA из-за транспортной перегруженности района метро Лыбидская, в котором, собственно, строится ТРЦ Ocean Mall, и обращают внимание на отсутствие там нормальной транспортной развязки. «Вообще представляете себе таскание диванов, кресел … на перегруженной транспортом Лыбидской?», — замечает один из пользователей Facebook.