Американцы приструнили тарифных паникеров

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Вопросы энергетической безопасности страны вновь оказались на повестке дня украинских медиа. При том, что никаких объективных причин для этого не было, если не считать таковой наступление последнего месяца избирательной кампании, в которой для развязывания дискуссии с оппонентами может быть использован любой информационный повод. Как тут не поспорить о методах обеспечения безопасности государства, заодно присовокупив к дискуссии критику действующей тарифной политики, на которую столь отзывчивы небогатые граждане Украины.

Несколько неожиданным оказалось то, что на этот раз невольное участие в дискуссии приняли зарубежные деятели. Так, директор Миссии Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине Сьюзан Фритц дала пространное интервью «Зеркалу недели», в котором прямо заявила: «Для того чтобы украинцы могли реально контролировать свое политическое будущее, они сначала должны контролировать свое энергетическое будущее. Для Украины энергетическая безопасность является первым шагом на пути к тому, чтобы занять свое достойное место независимой, демократической и богатой страны». Речь в интервью шла преимущественно о проекте «Энергетическая безопасность», учреждённом USAID ещё 1 июля прошлого года на пятилетний срок, в течение которого «участники проекта должны разработать модели инвестирования в каждую из отраслей энергетики, сотрудничая с украинским парламентом. Чтобы укрепить соответствующую законодательную базу, в рамках проекта будет оказываться помощь регулятору энергетического сектора по усовершенствованию регуляторных механизмов, также проект будет способствовать интеграции энергетических рынков Украины в Европу». На эти мероприятия USAID выделило 85 млн. долларов и это, пожалуй, самый масштабный проект, которым Агентство занимается в Восточной Европе, информируют Экономические Новости.

Однако, если оппоненты реформы рассчитывали обрести в лице USAID союзника, то их ожидало разочарование. Ведь их главным мишенями в энергетическо сфере были Постановление НКРЭКУ №289 от 3 марта 2017 года «Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии», более известное, как «Формула Роттердам плюс» и стимулирующее регулирование (RAB-тарифы). Как раз вокруг этих тем и кипели всевозможные страсти последних двух лет — от цивилизованных дискуссий о путях и методах реформирования энергорынка до истерических «сеансов разоблачения», организуемых многочисленными профессиональными «борцами с коррупцией». Последнее, кстати, почти исключило первое; ныне среди населения бытуют самые дикие представления об энергетической реформе и её последствиях, а получить внятные разъяснения ему практически негде. Зато у него нет отбоя от «доброжелателей», стращающих его грядущим ценовым апокалипсисом и уже договорившихся до призывов свернуть реформу вообще.

«Только действенная тарифная реформа может обеспечить стимулы для долгосрочных инвестиций в энергетическую инфраструктуру»- заявила г-жа Фритц, после чего вполне благосклонно отозвалась и о практике переходного периода:. «Украина сейчас находится в процессе перехода от методологии «затраты плюс» к методологии стимулирующего регулирования (RAB) в электроэнергетическом секторе, чтобы в рамках этого тарифа обеспечить возможности предприятиям самим сделать первые необходимые шаги». Тут стоило бы добавить, что украинский регулятор (НКРЭКУ) ещё с июня 2016 года сотрудничает с Национальной Ассоциацией членов коммунальных комиссий США (NARUC) и это сотрудничество обеспечивается ресурсом всё того же USAID.

Странно, что оппоненты не учитывали этого, когда воевали с «нерыночным ценообразованием» (сейчас они, как раз, категорически против рыночного) и призывали в свидетели весь цивилизованный мир. Причины такого их поведения известны, но о них рассказывать долго, да и значения в данном случае они не имеют.

Так, 7 февраля глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что реформирование энергорынка следует прекратить вообще (!). При иных обстоятельствах это заявление можно было бы счесть своеобразным «каминг-аутом», признанием того факта, что постоянные упреки предыдущих лет государству во вмешательстве в ценообразование, были лишь поводом для претензий, но никак не реальной целью пропагандистской кампании.

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Аналогичное мнение высказали народный депутат от фракции «Батьківщина» Алексей Рябчин. По его мнению, из-за непрофессионального внедрения реформ растет задолженность за услуги ЖКХ. Ничего «военного», тут нет. «Батькивщина» за закон о новом рынке электроэнергии не дала ни одного голоса, а «Самопомощь» — всего 2 из 26. Таким образом, депутаты продолжают системно препятствовать внедрению реформ в энергетике.

Ответ наших западных партнеров не заставил себя долго ждать — Карел Хирман из Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабинете министров Украины высказался категорично: «Факт таких заявлений — это призыв вернуться к ситуации, что была до Майдана, до 2014 года в Украине. Она привела к тому, что Украина была на грани банкротства, потеряла Крым, воюет на востоке с Россией. Это все — результат политики в энергоотрасли до 2014 года. Если кто-то хочет продолжать идти этим путем, то история показывает, каким будет результат».

Что же до энергетической безопасности, то стране удалось избежать и такой специфической опасности, как внутренняя нестабильность, порождённая резким ростом бытовых тарифов (они повышались умеренно и планомерно, а последние два года не изменялись вообще). Однако, в преддверии выборов, общественно-политическая обстановка вновь начала накаляться — уж слишком высок соблазн настричь с неё купонов. Главным «пугалом», разумеется, предстаёт отпуск цен, который неминуемо должен привести к неконтролируемому росту тарифов. Доказывать обратное — бесполезно. Видимо, придётся ждать непосредственных результатов реформы и лишь после этого напоминать гражданам об их былых опасениях. Практика — лучший критерий истины, а реформу уже не остановить — равно как движение Украины в цивилизованный мир. Именно это и является залогом её безопасности.