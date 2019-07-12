Где заправить автомобиль: Вытеснят ли легальные заправки нелегалов?

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С начала июля этого года должен вступить в действие принятый еще 23 ноября 2018 закон № 2628, нормы которого должны были существенно сократить теневой рынок автозаправок. Однако, своим решением правительство отправило необходимые для внедрения этого закона нормативные акты на доработку, оттянув, тем самым, начало детенизации рынка автозаправок на неопределенный срок.

Нелегалы ​​или жертвы монополистов

В Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) заявляют о миллиардных потерях, которые несут государственный и местные бюджеты из-за функционирования нелегальных заправок, информируют Экономические новости .

«На данный момент в Украине нелегально работают, как минимум, 1,5 тыс заправок и неопределенное количество складов нефтепродуктов. Объем реализации горючего через нелегальные заправочные пункты достигает 40 тыс. тонн в месяц. Теневой рынок, в частности, в сегменте дизельного топлива составляет 20%, а сжиженного газа — 50%. Прогнозные потери государственного и местных бюджетов в 2018 году составили примерно 10 миллиардов гривен», — отмечают там.

Такой объем нелегального оборота нефтепродуктов в нашей стране в НАУ называют крупнейшим на постсоветском пространстве, не говоря уже о странах Европы. По информации первого заместителя Председателя ДФС Сергея Билана, 60% теневых схем связанны со сжиженным газом, 30% — с дизтопливом, и 10% — с бензином.

Сам рынок нелегального горючего по приблизительным подсчетам специалистов составляет 10 млрд долларов в год. Напомним, 40% цены горючего на легальных АЗС — это разного рода налоги. В частности, 12 грн с одного литра отчисляются на ремонт дорог.

Увидеть, где размещены незаконные АЗС можно на специально созданной НАУ в конце прошлого года интерактивной карте. Несмотря на то, что целью ее создания была борьба с нелегальными заправками, сегодня многие водители используют ее именно для поиска этих нелегальных заправок — как правило, цены на топливо там ниже, чем на заправках, работающих легально. Сэкономить на 1 литре топлива можно примерно 5-6 грн.

Отметим, в конце июня этого года средняя цена литра бензина категории А-95 на легальных АЗС составляла 29,48 грн, дизельного топлива — 27,97 грн, газа — 13 грн.

О том, что объемы продаж топлива при увеличении количества автомобилей в Украине на легальных АЗС падают, свидетельствуют и данные Государственной службы статистики. Так, согласно данным госстата, в прошлом году украинскими АЗС легально было реализовано 12 266 000 тонн бензина, 10 711 000 тонн дизельного топлива и 7 926 000 тонн газа, тогда как в 2017 году было продано 14 403 000 тонн бензина, 11 189 000 тонн дизельного топлива и 7 124 000 тонн газа.

Между тем, владельцы заправок, которые работают сегодня без всех необходимых разрешений на работу, заявляют, что они не против легализации на рынке, но сделать им этого не дают крупные компании-монополисты, которые хотят вытеснить отсюда малый и средний бизнес. «При всем своем желании легализоваться, малому и среднему бизнесу сделать это в реальности оказывается непросто. Легальность бизнеса АЗС определяет наличие ряда разрешений, на которых «сидят» работники ДАБИ, Гоструда, ДСНС, экологических департаментов в органах местной власти и др. Компании-монополисты имеют больше возможностей, нежели владельцы трех-пяти заправок, «подкормить» эти разрешения. Таким образом они «выбрасывают» малый и средний бизнес незаконными методами из законного поля деятельности, а затем уже официально выступают против деятельности вроде бы незаконных АЗС, которые забирают их «хлеб» », — рассказывает председатель Ассоциации гражданской защиты предпринимателей Михаил Скляр

Председатель Ассоциации гражданской защиты предпринимателей Михаил Скляр

В качестве примера, Михаил Скляр приводит историю из собственного опыта. «Мы подали необходимый для ДАБИ перечень документов, у нас его приняли, посмотрели, сказали, что все хорошо, все есть. Через 10 дней мы получили официальный отказ — чего в документах не хватило. Исправили, предоставили документы снова, и снова чего-то не хватило. Ходить так по кругу можно очень долго. Только документация, регулирующая деятельность газовых заправок, находится в 28 нормативно-правовых актах. И каждый регуляторный орган трактует их, как хочет», — говорит председатель АГЗП.

В то же время вице-президент сети АЗК «ОККО» Юрий Кучабский отметил: «Нелегальные АЗС за счет того, что у них на несколько гривен дешевле топливо, фактически воруют нашего клиента. А это топливо у них дешевле только потому, что они, в отличие от нас, не платят никаких налогов. То есть — обворовывают еще и бюджеты. Если учесть, что законные АЗС платят 40% сборов, а незаконные — 0%, то посчитайте сколько они на самом деле зарабатывают на своем вроде бы «дешевом» топливе. Государство должно как-то решать эту проблему, ведь в Украине сегодня на 6000 легальных АЗС приходится 1600 нелегальных».

Вице-президент сети АЗК «ОККО» Юрий Кучабский

Легальный рынок

Согласно данным Государственной фискальной службы, на начало 2018 года в Украине было зарегистрировано 9 тыс. АЗС и 1,9 тыс. АГЗС.

Наибольшее количество АЗС (1188), по итогам прошлого года, имела группа «Приват», которая объединяет несколько брендов — ANP, «Авиас», «Сентоза», «Юкон» и другие. Сюда можно добавить и 537 АЗС «Укрнафты», которая получает топливо от группы «Приват», продает его по ценам «Приват» и вообще в своей деятельности тесно сотрудничает с этой группой. В прошлом году «Укрнафта» запустила первые ребрендированные автозаправочные станции в Киеве и области и пообещала в 2019 году открытие обновленных АЗС в шести областях Центральной и Западной Украины. Несмотря на это пока сам процесс выглядит достаточно вялым.

Второе место по количеству АЗС сегодня занимает сеть WOG. У нее 450 заправок. Их количество может возрасти и за счет аренды АЗС «БРСМ-Нафта». Впрочем — может и сократиться. Есть информация, что группа «Приват» хочет выкупить после оформления наследства на детей долю Игоря Еремеева (погиб в 2015 году — ред.) в WOG.

Заманивает клиентов на свои заправки WOG не только горючим для автотранспорта, но и едой и напитками для водителей и их пассажиров. По итогам прошлого года, только кофе здесь было выпито более 30 млн. порций(!)

Третье почетное место по количеству своих заправок принадлежит сети ОККО — 403 АЗС. В прошлом году она открыла 10 новых заправок и еще 29 реконструировала. Подобный темп сеть планирует сохранить и в этом году. Кроме того, ОККО решила сделать ставку на электромобили — к 2020 году более 300 АЗС этой сети планируют оборудовать зарядками для электромобилей. ОККО также развивает сеть ресторанов итальянских Pasta Mia и восточной кухни Meiwei.

На четвертом месте по количеству заправок Амис — 216, на пятом — «БРСМ-Нафта» — 152 АЗС. Также 134 АЗС — в SUN OIL, 132 — SHELL, 127 — GLUSCO. Другие игроки рынка имеют менее 100 АЗС.

Мощным конкурентом этим сетям АЗС уже в скором времени может стать международная сеть AVIA, которая, на сегодня, является седьмым по количеству АЗС в Европе брендом после Shell, Total, BP, ESSO, Eni и Repsol. Первая АЗС сети недавно открылась в Киеве. К концу 2019 AVIA планирует открыть 15 АЗС, а уже на 2020-2022 гг. В планах компании — открытие 100 новых АЗС AVIA.

У кого горючее лучше

О том, что качество топлива на заправках легальных и нелегальных АЗС существенно не отличается говорит Михаил Скляр. «Сделать контрафактный сжиженный газ, или, как говорят, газовую «бодягу» — невозможно. Для этого надо иметь завод с высокотехнологичным оборудованием, чтобы нарушить пропорции между пропаном и бутаном, добавить какие-то примеси. Владельцы нескольких небольших заправок, которые являются представителями малого и среднего бизнеса, позволить себе такой завод не могут. У нас на заправках обычный сжиженный газ — импортный или отечественного производства. Он ничем не отличается от того, что реализуется в крупных сетях АЗС», — говорит он.

«Бодягу», о которой так часто говорят в контексте нелегальных заправок, по словам Михаила Скляра, технологически проще сделать, когда речь идет про дизель и бензин. Однако встретить такую ​​подделку, — говорит он — можно и заправившись на АЗС раскрученных сетей.

Отметим, недавняя проверка в лаборатории бензина с 12 заправок страны экспертами Института потребительских экспертиз выявила нарушения почти в 20% проб.

Для несетевых заправок, по словам Михаила Скляра, важную роль играет репутация. «Продавать в наших условиях откровенную «бодягу» рискованно для владельца. В малом и среднем бизнесе репутация — очень важный момент. Если действительно что-то случаться с автомобилями, то на эту заправку больше никто не поедет. Так что малые предприниматели не хотят рисковать», — говорит он. Несмотря на это, Михаил Скляр не отрицает существования рынка контрафактной продукции.

Отметим, по данным ДФС, Украина в январе-мае 2019 импортировала 3 238,778 тысяч тонн нефтепродуктов: бензин, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и др. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт нефтепродуктов вырос на 19%. В денежном эквиваленте сумма импорта составила 2 миллиарда 39,106 миллионов долларов, что на 17,3% больше, чем в январе-мая 2018 года — 1 миллиард 738,569 долларов. Крупнейшим импортером топлива остается Россия. Отсюда импортировано топлива на 842,143 миллионов долларов. На втором месте — Беларусь. Импортировано топлива на 775,058 миллионов долларов. На третьем Литва — на 223,217 миллионов долларов.

С введением с 1 августа 2019 Украиной пошлины на импорт дизельного топлива из РФ, может вырасти импорт дизтоплива из Туркменистана. Так, трейдерская структура Туркменбашинского комплекса Turkmen Petroleum планирует нарастить поставки дизельного топлива в Украину на 40%, до 250-260 тысяч тонн в год.

Тем не менее, более 50% рынка занимает горючее именно украинского производства — Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ (Харьковская обл.).