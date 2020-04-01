Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.

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В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада (ВР) во втором чтении приняла закон, который должен открыть в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Политики называют это событие историческим, однако эксперты считают, что в сложившихся экономических реалиях ввиду эпидемии коронавируса в мире, принимать столь судьбоносное решение для страны было безответственно, а поскольку рынок земли будет действовать со значительными ограничениями и огромного притока иностранных инвестиций в ближайшее время ожидать не приходится.

Закон об открытии рынка земли, который в Украине долгое время откладывался, принимали очень эмоционально. В ВР он поступил на рассмотрение в октябре 2019 года. В первом чтении законопроект проголосовали в ноябре. Голосование сопровождалось протестами противников отмены моратория на продажу земли. Перед голосованием во втором чтении депутатам понадобилось два с половиной месяца, чтобы рассмотреть четыре тысячи правок. Их рассмотрение планировалось завершить до 19 марта. Однако ввиду увеличения случаев заражения коронавирусом в мире и карантинных мероприятий, которые пришлось ввести также и в Украине, процесс затянулся, информируют Экономические Новости.

Под угрозой грядущего глобального экономического коллапса в связи со сложившимися обстоятельствами, а также критической нужды в дополнительных финансах, которые сегодня реально получить только от Международного валютного фонда (МВФ), депутаты принимали необходимые законопроекты на внеочередном заседании под покровом ночи.

Финальный текст документа за это время кардинально изменился. Очевидно, что представители фракции «Слуга народа» и сам президент Владимир Зеленский хотели угодить всем и каждому: начиная от фермеров и МВФ, заканчивая политическими оппонентами, поскольку в самом монобольшинстве голосов в поддержку закона не хватало.

В итоге документ приняли 259 голосами, причем поддержала закон только часть депутатов президентской фракции. «За» проголосовали представители оппозиционных фракций – «Голос» и «Европейская солидарность» (ЕС), а также депутаты из группы «Довіра». Против открытия рынка земли в Украине выступили депутаты из фракций «Батьківщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и группы «За майбутнє».

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Решение своей фракции поддержать законопроект пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал так: «Мы подчеркнули, что единственная возможность, когда «ЕС» поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственной земли. 11 миллионов гектаров, которые принадлежат государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом. Это поправка «ЕС», и она проголосована. Земля, которая принадлежит коммунальной собственности, муниципалитетам, также запрещена к продаже», — отметил Порошенко.

Кроме того, он призвал не верить фейкам о «тотальной распродаже земли», которые распространяют политики, позиция которых де-факто может привести к дефолту Украины. «Мы сохранили украинскую государственную землю, мы сохранили коммунальную собственность и сегодня предоставили право только тем, кто много лет владеет землей как житель, тем, кто ее обрабатывает, самим определять судьбу собственной земли», — добавил Порошенко.

В свою очередь лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко раскритиковала принятие закона. «Это не украинская ВР по ее составу и она уже не будет служить Украине. И чем быстрее народ Украины избавится от такого президента и от такой ВР, и такого правительства, тем быстрее Украина сможет восстать в полный рост», — заявила она. А также пообещала обратиться в Конституционный суд с представлением о признании неконституционности принятого закона. Кроме того, нардепы обратятся в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для установления конфликта интересов при голосовании.

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«Мы не только вернем нашу землю украинцам, а мы еще и привлечем в свое время, когда эта власть уйдет (а уйдет она очень быстро) к ответственности уголовной каждого, кто стоял за этой аферой. Начиная от президента Зеленского, руководителя комитетов и заканчивая каждым, кто к этому был причастен», – заявила Тимошенко.

По ее словам, фракция «ЄС» поддержала указанный закон, потому что сам ее лидер располагает гектарами земли. «Фракция («Слуга народа»- ред. ) не набрала 226 голосов. Помог Петр Порошенко, потому что он управляет сотнями тысяч гектаров земли. И помогла фракция «Голос» – там две трети лоббистов финансовых кругов», – заключила Тимошенко.

По мнению главы Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергея Быкова решение фракции пятого президента Украины проголосовать за принятие соответствующего закона было продиктовано страхом за судьбу расследования уголовных дел, открытых против него. «Петра Алексеевича посадили «на крючок» со всеми этими подозрениями в ГБР (Государственное бюро расследований- ред.). Обложили его кучей уголовных дел. Видимо, поэтому удалось найти общий язык между властью и партией «ЕС». И поэтому они дали свои голоса. Петр Алексеевич просто боится, что его посадят. Своеобразное получилось совпадение: активизация уголовных дел против Петра Порошенко и голосование за рынок земли, где его фракция поддерживает соответствующий закон. С «Голосом» все понятно. Это изначально была фракция иностранных агентов влияния. Их не даром связывали с Джорджем Соросом и другими международными спекулянтами. Партия «Голос» повела себя последовательно. А Петр Алексеевич просто «слил» свою политическую силу под власть», — сказал «ЭН» политтехнолог. « Мы увидели, что его достаточно легко шантажировать уголовными делами. Чего нельзя сказать о других оппозиционерах, которые, несмотря на любые попытки власти, даже в самые сложные времена, оставались верными своему стратегическому курсу. Вспомним как президент Виктор Янукович и Партия регионов сажала Тимошенко в тюрьму по абсолютно надуманным делам. Но даже в тот момент, когда Юлию Владимировку реально посадили, все равно ее партия оставалась верной своим убеждениям. Сейчас у Петра Алексеевича мы видим диаметрально противоположную позицию», — добавил Быков.

Отметим, что ранее законопроект предусматривал, что одному покупателю можно будет приобрести не более 10 тысяч гектаров. Согласно окончательной версии документа, в первые три года можно будет покупать не более 100 гектаров «в одни руки». Юридические лица будут иметь такую возможность после второго этапа реформы, с 2024 года. Также планируется отсрочить введение рынка земли вплоть до июля 2021 года. Право собственности на землю сельскохозяйственного назначения после всех этапов будут иметь граждане Украины, юридические лица, которые зарегистрированы в Украине и участниками которых являются украинцы, государство или общины, сами территориальные общины, а также государство. Право собственности на землю планируют предоставить и банкам и кредитным учреждениям, но только в случае взыскания залога. Однако в течение 2 лет земельные участки должны быть отчуждены на торгах.

Что касается наиболее болезненного вопроса для украинцев – возможности приобретения земли иностранцами или юридическими компаниями, учредителями или бенефициарами которых являются иностранцы, то они смогут иметь право собственности на землю только в случае одобрения на референдуме.

Иностранцам также ограничили приобретение земли в 50-километровой зоне вокруг украинской границы. Это решение будет оставаться в силе независимо от результатов референдума. Также запрет на приобретение земли введут для юридических лиц, участниками или бенефициарами которых являются граждане России, иностранные государства, те, против кого введены санкции, а также расположенные в оффшорных зонах.

Еще одним важным моментом станет то, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков не может быть ниже их нормативной оценки. Расчеты за приобретение земли должны быть исключительно в безналичной форме, а покупатель должен предоставить документы, которые подтверждают источник происхождения средств. Также в новой версии закона на первом этапе планируется запретить покупать земли государственной и коммунальной собственности.

В тоже время эксперт института Growford Алексей Кущ считает принятие закона крайне несвоевременным. «Любой законопроект нельзя рассматривать оторвано от экономических реалий. Если бы законопроект появился полгода назад и власть изначально пошла бы по такому формату, то, возможно, сегодня это не вызвало бы такого резкого отторжения со стороны общества. Дело в том, что за последние полгода ситуация в мировой экономике сильно изменилась. Мир входит в эпоху глобального кризиса, когда цены на активы будут падать фактически до нуля. Но в тоже время будет попытка скупки этих подешевевших активов, особенно таких стратегических, как земля. Поэтому в условиях глобального кризиса открывать рынок земли, тем более, что через год мы войдем в самую пиковую фазу этого кризиса, абсолютно безрассудно и безответственно со стороны власти и со стороны депутатов», — сказал «ЭН» финансовый аналитик.

По его словам, норма закона «100 га в одни руки» в условиях отсутствия эффективного контроля за концентрацией земли у фиктивных собственников, не является предохранителем. «У нас, например, существует налогообложение субъектов малого бизнеса, т.н. ФОПы, у которых есть ограничение, в частности, по годовому обороту товаров до 5 млн. грн. Однако это не мешает крупному бизнесу использовать систему единого налогообложения для того, чтоб создавать огромные конгломераты подконтрольных ФОПов и обеспечивать миллиардные обороты, уплачивая государству только единый налог, не выплачивая НДС и налог на прибыль. То же самое может произойти с нормой «100 га в одни руки». Наши лэндлорды и их компании могут превратиться в такие конгломераты фиктивных собственников земли. То есть, это будут сотни или тысячи людей в виде родственников, друзей или просто людей, что будут участвовать в этой схеме за определенную плату, которые будут оформлять на себя землю, а потом по различным фиктивным договорам займов передавать ее в залог крупным аграрным корпорациям. То есть, обойти эту норму достаточно легко, потому что абсолютно отсутствует система контроля, которая бы не допускала формирование таких конгломератов фиктивных собственников земли», — говорит Кущ.

Кроме того, в законе полностью отсутствует норма о недопущении изменения целевого назначения земли. «Никто не помешает нескольким людям выкупить несколько гектаров земли и, условно говоря, разместить свалку или построить жилой комплекс вместо того, чтоб выращивать сельскохозяйственные культуры», — обращает внимание эксперт.

Также отсутствует механизм по предотвращению обезземеливанию крестьян, фермерских хозяйств. «Есть возможность купить 100 га «в одни руки», но никто не дает гарантии, что это будут руки фермера. А не руки человека, у которого просто есть лишние деньги и который хочет вложить эти средства в землю. И еще один важный момент. В законе нет никаких предохранителей, которые бы позволяли контролировать и не позволять выведение земель из сельскохозяйственного оборота», — предостерег Кущ.

По его словам, в данном случае украинская власть «слилась в совместном экстазе с МВФ». «Потому что это как раз было то требование, которое исходило от МВФ и нынешних спонсоров власти. То есть, крупных аграрных компаний, т. н. «аграрных лендлордов». Это как раз то, что объединило МВФ и крупный аграрный бизнес», — резюмировал финансовый аналитик.

Эксперт по земельным вопросам Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает, что формально Украина выполнила требование МВФ относительно открытия рынка земли, и поэтому украинское правительство сможет рассчитывать на возобновление сотрудничества и деньги фонда. Он считает это «большим плюсом» закона. В то же время, анализируя детали, Нивьевский не скрывает своего разочарования. Он обращает внимание на то, что фактически парламент продлил мораторий на продажу земли еще больше, чем на год, и создал условия для спекуляций с землей.

«То, что юридическим лицам запретили покупать землю до 2024 года, приведет к тому, что сейчас физлица будут ее скупать для кого-то. Инвестиций фермерам это не принесет», — прогнозирует эксперт. По мнению Нивьевского, такие спекуляции приведут к тому, что из-за ограниченного спроса на землю со стороны юридических лиц ближайшие четыре года владельцы земельных паев не смогут продать свою землю по рыночной цене и будут вынуждены отдавать свои земельные участки со значительным дисконтом. «Эффект от этого закона нулевой. Роста экономики не будет», — резюмировал он.

Между тем, в ВР зарегистрированы два проекта постановления об отмене принятия рынка земли. Таким образом, пока парламентарии не рассмотрят эти проекты, президент Зеленский не сможет подписать принятый закон. Стоит отметить, что первым проект постановления в Раду подал внефракционный депутат Антон Поляков, который вошел в парламент по списку партии «Слуга народа». После него аналогичный документ зарегистрировала мажоритарщица по одному из округов Ивано-Франковской области Оксана Савчук.