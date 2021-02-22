Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов

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Под шумок борьбы с агрессором Зе-власть предпринимает попытки вернуть в Украину законодательство в налоговой сфере в том виде, в каком оно создавалось в 1990-х годах ее творцом, ныне беглым "Николой Янычем Азировым" под патронатом Леонида Кучмы.

Речь идет о возврате тюремного заключения по целому ряду правонарушений, связанных с уплатой налогов. Формально это связано с формированием нового органа — Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое заменит существовавшую до сих пор налоговую милицию и отдел «К» СБУ, занимавшийся расследованием экономических преступлений. Сразу же обратим внимание на тот факт, что, несмотря на огромную разрушительность экономических преступлений для Украины, налоговая милиция и отдел «К» их не предотвратили, зато эти «конторы» за годы своего существования обрели своеобразную репутацию, информируют Экономические Новости.

Как это было и как может стать

Под создание новой структуры, которая якобы будет бороться с экономическими преступлениями, в парламент был внесен законопроект №3959-1 «О внесении изменений в административное и уголовное законодательство в связи с началом деятельности Бюро экономической безопасности Украины«. Проект был внесен еще в августе прошлого года, после полугода маневров в Раде был принят в первом чтении 3 февраля 2021 года и на фоне нынешних бурных событий поначалу прошел мимо внимания широкой общественности, но, как оказалось, совершенно напрасно… Ибо, при ближайшем рассмотрении, выяснилось, что в случае принятия этого нормотворческого сочинения подавляющее большинство предпринимателей, от крупных до мелких, можно будет пачками «закрывать» при наличии малейших налоговых нарушений. Более того, для этого нужно будет даже не самое налоговое правонарушение, а наличие у борцов с экономическими преступлениями мнения о его возможном наличии.

Указанный законопроект вносит ряд изменений в административный и уголовный кодексы. Самым скандальным таким изменением является криминализация статьи 212 УК. Если сейчас санкции этой статьи предполагают только штрафы и в самом крайнем случае конфискацию, то поправками предлагается в ряде случаев ввести тюремное заключение различной продолжительности вплоть до сопоставимого с тюремным заключением за убийство!..

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Налицо возврат к старому, поскольку тюремное заключение за налоги в Украинском законодательстве уже было, но его отменили. Указанная 212-я статья УК была гуманизирована, то есть тюремное заключение было заменено штрафами, в 2012 году…

Смешно сказать, гуманизацию провел «злочынный режим» Януковича!

Более того, ситуация может оказаться даже хуже, чем была до гуманизации. Тогда для уголовного преследования следовало доказывать злой умысел, поскольку неуплата или неполная уплата налогов может быть следствием ошибки, которая вполне возможна в условиях отечественного запутанного налогового законодательства, к тому же постоянно меняющегося с такой скоростью, что уследить за этим не всегда удается. Теперь же уголовное дело можно будет открывать при нахождении налогового долга на достаточно большую сумму, а сделать ее таковой позволяют штрафы и пени, которые любят насчитывать фискалы, в результате чего достаточно скромная сумма недоимки разрастается до огромных масштабов.

Кроме того, если ранее речь шла о неуплате или неполной уплате налогов, то теперь речь идет о «налогах, сборах и других платежах». Таким образом, сесть на нары можно также за пенсионный фонд или какой-нибудь «экологический сбор регионального значения», введенный органами местного самоуправления.

Словом, недаром злые языки уже вовсю говорят о том, что после создания БЭБ теперь для него создается «кормушка». Не жить же функционерам новосоздаваемой «конторы» на одну только бюджетную зарплату!

Кстати, в 2012 году, устраняя из законодательства тюремное заключение в качестве наказания за налоговые правонарушения, законодатель существенно увеличил штрафы за неуплату налогов и ввел конфискацию имущества. И сделано это было не «просто так», а именно в целях наполнения бюджета.

Ведь как ни парадоксально, но тюремное заключение как наказание за налоговые правонарушения, не способствовало поступлениям в бюджет, скорее, даже наоборот. Собственно, ничего неожиданного в этом нет, поскольку перспектива тюремного заключения выполняла коррупционно-шантажистскую, но никак не бюджето-наполняющую роль.

У опытных предпринимателей, прошедших школу, начиная с 1990-х, известие о возможном возврате тюремного заключения за налоги вызвало реакцию, как в старом мультике «Жил-был пёс»: «шо, опять?!». В приватных беседах ветераны предпринимательства утверждают, что в те времена никто за налоги не «сидел», разве только в КПЗ и недолго. Зато буйно цвела коррупция на тему «отмазаться», для чего в некоторых компаниях даже специальные бюджеты закладывались, особенно если учесть, что тогда экономика чуть ли не поголовно работала через «обналичку», включая даже госпредприятия. Соответственно, в случае выдвижения претензий за неуплату налогов, основные усилия направлялись не на покрытие недоимки в бюджет, а на «решение вопроса».

В свою очередь, налоговики тогда злоупотребляли властью, причем отнюдь не для наполнения бюджета. В качестве важнейшего аргумента при декриминализации налоговых правонарушений выдвигалось именно то, что необоснованно завышенный уровень криминализации правонарушений в сфере хозяйственной деятельности является препятствием для развития предпринимательства, а также выступает причиной недополучения государственным бюджетом Украины надлежащего возмещения вреда, причиненного противоправными действиями, поскольку неоправданно широкий круг законодательно установленных оснований для применения наказания в виде лишения свободы за совершение преступлений в экономической сфере не способствует возмещению осужденными причиненного ими ущерба, а также нередки случаи злоупотреблений правоохранительными органами при привлечении предпринимателей к уголовной ответственности.

В реальности это выглядело так. При первой же возможности налоговая инспекция (администрация, служба — названия часто менялись, но суть оставалась) выписывала «податкове повідомлення-рішення» (ППР) с суммой, превышающей порог, необходимый для возбуждения уголовного дела, и одновременно с этим регистрировалось уголовное дело за уклонение от уплаты налога.

Предпринимателю-фигуранту этого уголовного дела приходилось выбирать: обжаловать это решение в суде, но рисковать возможностью сесть на нары, или заплатить насчитанную недоимку. Более того, второй путь имел два варианта: заплатить по насчитанному максимуму бюджет, или заплатить в бюджет поменьше, но с соответствующим образом «заинтересовать» функционеров соответствующих органов, поскольку эти функционеры, могли, образно говоря, принять во внимание аргументы предпринимателя и снизить величину налоговых претензий, но «принятие во внимание», естественно, тоже «просто так не делается».

Те, что имеют практический опыт этом вопросе, мало того, что понимают, о чем сказано выше, но и могут значительно расширить и дополнить картину как собственными «случаями из жизни», так и общим анализом ситуации.

С отменой тюремного заключения за налоговые правонарушения ситуация существенно изменилась. Сейчас, чувствуя свою правоту, многие компании и предприниматели просто обжалуют претензии фискалов в суде и очень часто выигрывают, причем вполне честно и законно, как в первой, так в апелляционной инстанциях. Такие успехи в судах обычно обусловлены не только низким уровнем юристов фискальных служб, но часто и совершенной необоснованностью претензий. Хотя и здесь бывает по-разному, конечно…

«И таки шо новенького в уголовном кодексе?»

И вот теперь группа из четырех, мягко говоря, ранее ничем особым не отличившихся депутатов, подает в Раду законопроект №3959-1, который резко ужесточает ответственность за налоговые правонарушения, вплоть до тюремного заключения. Главное новшество заключается в том, что действие норматива распространяется не только на налоги, но также на «сборы и платежи». То есть теперь уголовная ответственность может наступить также в случае нарушений в оплате единого социального взноса (ЕСВ).

Правда, уголовная ответственность по статье 212 устанавливается при недоимках, начиная с 3,4 млн гривен. Но те, кто имел дело с претензиями налоговой, знает, что подобную сумму фискалы могут «накрутить» достаточно просто, поскольку достаточно скромная недоимка в их подаче обычно обрастает штрафами и пенёй. Максимальный срок тюремного заключения по этой статье предлагается установить до 7 лет.

При этом криминализация правонарушения наступает прямо с минимального порога, составляющий, повторим, 3,4 млн гривен. Уже при такой недоимке наступает ответственность от 119 тысяч гривен до ареста на 6 месяцев, плюс запрет в течение 2 лет занимать определенные должности, хотя в действующей редакции все ограничивается штрафом до 85 тысяч гривен.

Если фискалы «шьют» уклонение от налогов по предварительному сговору, а недоимка, по их мнению, исчисляется в «больших размерах», то есть от 5,7 млн гривен, то штраф повышается с нынешних 5-7 тысяч необлагаемых минимумов до 7-10 тысяч, то есть до 170 тысяч гривен, а тюремный срок до 5 лет! В нынешней редакции норматива речь идет только о штрафе.

Если же умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов и платежей составило от 7,9 млн гривен, а также если правонарушение совершило лицо, ранее судимое за уклонение от налогов, штраф с нынешних 255 тысяч возрастает до 425 тысяч гривен, а лишение свободы может достичь максимальных по этой статье 7 лет.

Еще раз подчеркнем, что сейчас все правонарушения караются штрафом, и только за особо тяжкое уклонение от налогов «светит» конфискация.

Теперь же все возвращается на круги своя, то есть состояние почти десятилетней давности. Фактически возвращается возможность автоматического возбуждения уголовных дел по факту выписки решения-предупреждения фискалов, что позволяет «подвешивать» на эти уголовные дела предпринимателей.

В проекте появились и некоторые новации, которых ранее не было. Они касаются НДС. Если установлен факт незаконного получения возмещения НДС, даже подача «незаконного» заявления на возмещение, то виновнику могут «впаять» либо штраф, либо 240 часов общественных работ, или исправительные работы на срок до 2 лет, или тюремное заключение сроком до трех лет. Если такие деяния будут совершены повторно или организованной группой лиц, дело может окончится наказанием от штрафа в размере до 100 необлагаемых минимумов и до тюремного заключения сроком до 5 лет. А в зависимости от сумы незаконно полученного возмещения, срок тюремного заключения может достичь 12 лет, при том что от 10 до 15 лет дают за убийство.

Это еще не все подарки, которые готовит проталкиваемый через Раду норматив.

Кроме неадекватных уголовных наказаний, указанный образчик нормотворчества предполагает наделение разного рода суперполномочиями Бюро экономической безопасности, из которого пытаются вылепить некоего монстра.

Забавно, что подобную суперструктуру пытались вылепить из НАБУ, и многие предлагаемые нормы проекта слишком уж похожи на то, что было воплощено в НАБУ. Правда, НАБУ реально коррупцию побороть не удалось, но оказалось втянутым в перманентные скандалы, и формируемый БЭБ имеет все шансы повторить путь НАБУ.

И тем не менее, директора БЭБ в проекте предлагается наделить огромными полномочиями, выходящими за рамки Конституции и действующего УК. Он получает право сроком до 48 часов налагать предварительный арест на имущество или средства на счетах физических или юридических лиц в финансовых учреждениях. Безотлагательно после принятия такого решения, но не позднее чем в течение 24 часов, прокурор обращается к следственному судье с ходатайством об аресте имущества.

Характерно, что сейчас такое право есть только у директора НАБУ по уголовным производствам относительно коррупционных преступлений. Но деятельность НАБУ касается высокопоставленных должностных лиц, а БЭБ с подобными суперполномочиями получает возможность гоняться за «коммерсами», прежде всего, за малым и средним бизнесом, ибо никто не поверит, что деятельность формируемого органа будет направлена против олигархов, имеющих мощные юридические службы, а также политическое и правительственное лобби.

По разрешению следственного судьи, БЭБ сможет проводить негласный мониторинг банковских счетов, что опять-таки, сейчас имеет право делать только НАБУ по коррупционным уголовным делам. Проще говоря, БЭБ сможет онлайн следить за любым счетом, и здесь важна даже не так сама слежка БЭБ, сколько более чем возможная утечка информации на сторону, что происходит и без того сплошь и рядом в Украине. Фактически, это отмена банковской тайны как таковой, поскольку информацию о состоянии и движении по счетам можно будет купить на черном рынке этих услуг, как сейчас можно купить контакты клиентской базы.

А как у них?

Для сравнения приведем данные об ответственности за уклонение от налогов в других странах Запада.

Начнем с США, где, как гласит легенда, налоги платят если не все, то почти все, наказания за уклонение от налогов очень жесткие вплоть до тюремного заключения, и даже знаменитого мафиози Аль Капоне «посадили» именно за налоги, ибо ни за что другое отправить его «греть нары» просто не смогли. На самом деле, здесь далеко не все так однозначно…

Американская юридическая компания Bukh Global, Нью-Йорк, занимающаяся налоговыми делами своих клиентов дает следующую информацию:

«В Соединенных Штатах Америки уклонение от уплаты налогов является тяжким преступлением. Наказание за совершение этого правонарушения устанавливается федеральным законодательством и законами штатов.

Зависимо от масштаба преступления, наличия судимости за аналогичные противоправные действия и других квалифицирующих факторов правонарушитель может как ограничиться денежным штрафом, так и получить даже пожизненное лишение свободы.

Обращаем внимание на важную особенность ответственности за нарушение налогового законодательства в США. Здесь она предусмотрена для физических и юридических лиц как при неуплате налогов, так и в случае попыток уклониться от налогообложения…

Окончательным преступлением считается уже даже одна попытка уклониться от налогообложения. В виде одного из важных признаков налоговых преступлений чаще всего является умышленность действий виновного. Это значит, что своими действиями правонарушитель должен хотеть нарушить закон. Если обвинитель не сможет доказать данный факт, то оснований для привлечения к ответственности нет».

Но на практике, с одной стороны, не все так мрачно, а с другой стороны, несмотря на суровость наказаний, уклонение от налогов в Америке процветает:

«Среди экономических преступлений в США, можно с полной уверенностью утверждать, что уклонения от уплаты налогов занимают особое место. Ежегодно наказания за эти правонарушения получает более 500 человек. При этом лишь более половины (50-55%) осужденных получают реальные тюремные сроки.

Средняя длительность лишения свободы за преступления данной категории составляет 18 месяцев. При этом по ущербу от неуплаты налогов Соединенные Штаты Америки занимают первое место в мире. Размер недополученных государством средств исчисляется сотнями миллиардов долларов».

В свою очередь, уголовный кодекс Франции разделяет налоговые проступки и преступления (Источник: Салказанов А.Э. — Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за неуплату платежей в бюджеты России и Европы // Юридические исследования. – 2017. – № 1. – С. 105 — 115; https://author.nbpublish.com/lr/article_19976.html):

«К уголовно-правовым проступкам Налоговый кодекс Франции в частности относит такие деяния как: непредставление декларации о доходах или задержка в её предоставлении; предоставление заведомо ложной декларации; несвоевременная уплата налогов; нарушение правил выставления счета-фактуры; несоблюдение декларирования либо оплаты налога в электронной форме и иные проступки.

За нарушение указанных выше норм устанавливается ответственность в виде штрафа суммой от 50 евро до 50 тысяч евро, либо санкции в виде увеличения сумм налогов, подлежащих уплате вплоть до 80 %.

Преступлением, согласно законодательству Франции, является совершение налогового мошенничества. Согласно ст. 1741 Налогового кодекса «Любой, кто уклонился, либо пытался уклониться полностью, либо частично от уплаты налогов обманным путем, либо тот, кто намеренно отказался от декларирования своих доходов и иным способом препятствовал уплате налогов, подлежит уголовной ответственности».

Таким образом, совершение даже попытки уклонения мошенническим способом признается преступным. Санкция за данное преступление предусматривает штраф в размере до 500 тысяч евро и тюремное заключение сроком до 5 лет….

Особый интерес вызывают некоторые квалифицированные признаки данного преступления, так штраф увеличивается до 2 миллионов евро, а лишение свободы до 7 лет, если преступление было совершено:

— при содействии организаций, находящихся за рубежом;

— по средствам физических или юридических лиц либо какой-нибудь организации, траста или сопоставимого учреждения, созданного за рубежом;

— путем использования недостоверной личности или поддельных документов;

— путем создания фиктивного акта, либо взаиморасчета или создания фиктивного образования.

Достаточно суровое законодательство об уклонении от налогов в Италии — стране, которая славится, в том числе, именно уклонение от налогов (https://author.nbpublish.com/lr/article_19976.html):

«Наиболее распространенные виды налоговых преступлений, содержащиеся в Декрете 10/03/2000 № 74 это:

1) Подача налоговой декларации с использованием фальшивых счетов-фактур (для несуществующих сделок). Наказание предусматривает лишение свободы от 1 года и 6 месяцев до 6 лет;

2) Подача налоговой декларации, используя другие мошеннические способы. Наказание предусматривает лишение свободы от 1 года и 6 месяцев до 6 лет;

3) Подача заведомо ложной налоговой декларации. Наказание в виде лишения свободы от 1 года до 3 лет;

4) Отказ от подачи налоговой декларации. Наказание предусматривает лишение свободы от 1 года и 6 месяцев до 4 лет;

5) Выдача фальшивых счетов-фактур (для несуществующих сделок). Наказание предусматривает лишение свободы от 1 года и 6 месяцев до 6 лет;

6) Сокрытие или уничтожение бухгалтерских книг. Наказание предусматривает лишение свободы от 6 месяцев до 5 лет;

7) Обманное вычитание уплаты налога. Наказание предусматривает лишение свободы от 6 месяцев до 4 лет.

Преступным является и покушение на совершение вышеперечисленных деяний. Обязательным признаком преступного уклонения от уплаты налогов является наличие намерения не заплатить налог. Предварительным условием уголовной ответственности за уклонение является и достижение суммы – более 30 тысяч евро».

* * *

Вернемся в Украину.

Еще раз подчеркнем, что подобные новации, в случае их введения, особо ударят по малому и среднему бизнесу. Олигархи со своими огромными юридическими службами, политическим и административным влиянием едва ли сильно пострадают. Разве только если будет дана целенаправленная установка.

В то же время, в 2012 году, когда проводилась декриминализация, одним из важнейших аргументом было следующее. Действовавшая тогда нормативная база предоставляла возможность необоснованного и безосновательного применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Европейский суд по правам человека в своих решениях неоднократно признавал эту особенность отечественного законодательства такой, что не соответствует общепризнанным демократическим стандартам и принципам верховенства права.

Сейчас наблюдается возврат к тому же.

«Интересно, что, по сути, уже даже не нужно указывать злой умысел уклонений от уплаты налогов — достаточно самого факта недоимки. А так как недопоступление налогов может трактоваться двояко, уголовное дело при желании можно будет открыть буквально на любую компании или ФОП — было бы желание. Это позволит работникам БЭБ создать новую коррупционную схему», — комментирует этот «come back» адвокат Ростислав Кравец.