МВФ оставил Украину без очередного транша: причины

Главная » Финансы » МВФ оставил Украину без очередного транша: причины МВФ оставил Украину без очередного транша: причины

Закрыть Отправить

Отработав в соответствии с нынешней модой на удаленке, миссия МВФ окончила свою работу и опять оставила Украину без очередного транша. Причина - та же, что обычно в таком случае: невыполнение Украиной целого ряда требований.

Среди требований фонда, кстати, есть вполне разумные; есть требования, не касающиеся или мало касающиеся рядовых граждан; но есть требования, которые, в случае их реализации, окончательно добьют остатки уровня жизни и взорвут и без того накаленную социальную ситуацию, прежде всего, это относится к дальнейшему резкому росту тарифов на коммунальные услуги и облегченному механизму выселения из жилья за долги, информируют Экономические Новости.

Впрочем, тот факт, что Украина не получила очередной транш, трагедией отнюдь не является, по крайней мере, в нынешней финансово-экономической ситуации. И дело даже не в мизерности предполагавшейся суммы транша, даже не в разрушительных социально-экономических условиях, а в том, что этот транш сейчас особо ни к чему в принципе.

Кстати, очень показательным в этом смысле является следующий факт. Не успела миссия МВФ окончиться, как Зеленский с почетным караулом чиновников и олигархов подались в Эмираты. Сие показательное выступление, кроме прочего, должно было продемонстрировать, что деньги можно взять не только у МВФ, конечно, если дадут…

Вот ты какой, кредит МВФ!..

Читайте: Украине необходимо подписывать программы сотрудничества c МВФ исходя из своих реальных потребностей, - Кущ

Ранее в Нацбанке заявляли, что в 2021 году рассчитывают получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей МВФ.

Затем в телеграм-каналах появились инсайды о том, что власть якобы согласна была пойти на все требования фонда и подписать тарифный протокол, включая повышение тарифов, но при условии, что все транши будут объединены и выплачены одной суммой. Но это не устроило Фонд.

Здесь необходимо пояснение. В июне 2020 года МВФ утвердил полуторагодичную кредитную программу для Украины на сумму 5 млрд долларов и немедленно выделил первый транш в размере 2,1 млрд долларов. Остаток с разбивкой на 4 транша должен был быть выплачен в течение 18 месяцев. Следующий транш должен был составить 700 млн долларов, но он, как видим, не получен до сих пор. И вообще, еще до конца прошлого года Украина должна была получить два раза по 700 млн долларов, но этого не произошло.

Читайте: Какие новые требования выдвинул МВФ Украине

И вот, если верить слитой в Телеграм «инфе», в офисе Зеленского хотели весь остаток получить одним платежом сразу, якобы соглашаясь на все требования фонда, включая «тарифно-коммунальные» и «жилищно-экспроприационные». Но фонд на это не пошел…

В очередной раз обращает на себя внимание сам факт того, что чиновники договариваются с МВФ о кредитах формально от имени граждан страны, а реально втайне от них, но за счет именно граждан. Чиновники всерьез задумываются над тем, чтобы условно при пенсии 2 тысячи гривен раздуть оплату за жилье до 5 тысяч и разрешить выселение за долги, что почти неизбежно приведет к масштабной дестабилизации и социальному взрыву, чем вполне может воспользоваться тот же Кремль.

Кстати, складывается впечатление, что начавшиеся по всей стране достаточно активные протесты против повышения тарифов, в которых власть от большого ума поспешила обвинить Москву, очевидно, стали одной из важнейших причин того, что пришлось отказаться от подписания протокола с МВФ, одним из важнейших пунктов которого было как раз повышение тарифов.

Чего хочет МВФ?

Кратко рассмотрим некоторые требования, которые выдвигает фонд.

«Усиление» руководства Нацбанка. Речь идет о возврате полномочий первого зама главы НБУ Екатерины Рожковой, которую с приходом нынешнего руководителя регулятора Кирилла Шевченко намеревались уволить, да так уволить и не смогли. Ее не дали уволить МВФ и посольства западных стран, хотя относительно Рожковой есть претензии у правоохранителей, обоснованность которых, впрочем, оценивать не беремся. Но в целом, налицо со стороны Запада наблюдается обычная в отношениях с колониями позиция «это наш сукин сын». В цивилизованном и суверенном государстве Рожкову следовало бы, как минимум, отстранить от выполнения обязанностей до окончания расследования, а по-хорошему, она сама должна была инициировать такое отстранение или даже подать в отставку.

Следующее требование МВФ состоит в «улучшении законодательных и регулятивных основ банковского надзора и финансового оздоровления, принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках». Формально это модная постановка об усилении независимости Нацбанка от исполнительной и законодательной власти, а реально это можно расценивать как усиление зависимости НБУ от международных финансовых структур.

Также МВФ требует минимизировать дефицит бюджета, то есть повышать доходы и сокращать расходы бюджета, в том числе за счет сокращения социальных расходов.

Целый блок требований фонда касается усилению борьбы с коррупцией, укрепление НАБУ и САП. Подобные требования можно было бы поддержать в общем, если бы не детали, например, в виде поддержке, которую Запад оказывает одиозному Ситнику, главе антикоррупционного бюро, на которого заведено уголовное дело. Не говоря уже о том, что вся эта антикорруционная инфраструктура, созданная под патронатом Запада, оказалась малоэффективной.

Весьма неоднозначным является требование фонда о переводе отбора членов Высшего совета правосудия, являющегося ключевым органом по регулированию судебной системы, под скандально известный «контроль международных экспертов», то есть под контроль Запада.

Особняком стоит требование фонда по аудиту Covid-фонда, что очень беспокоит Зе-власть. Известно, что львиная доля средств этого фонда была направлена на дорожное строительство, которое сопровождается громкими и не утихающими коррупционными скандалами. Поэтому в окружении Зеленского, по слухам, сильно сопротивляются допуску к аудитов контролеров извне, потому что это чревато огромными проблемами для тех, кто сумел нажиться на дорогах во время кризиса.

Ну и, с точки зрения рядовых граждан и стабильности в стране, главнейшим и наиболее опасным требованием фонда является отказ от ограничения цен на энергоносители и электроэнергию, на чем настаивал МВФ. Кроме того, МВФ требует свободных цен на электроэнергию еще и потому, что это лоббируют инвесторы в зеленую энергетику, среди которых много западных структур, которые хотят, чтобы таким образом государство погасило перед ними долги, образовавшиеся из-за мошеннически установленных высоких «зеленых» тарифов, естественно, погасило за счет граждан.

Наконец, МВФ настаивает на принятии нормативной базы, которая упростила бы выселение должников из жилья за долги по коммуналке. Здесь интерес не только коммунальщиков и коллекторов, но также в переделе рынка жилья и земли под коммерческое строительство.

В целом, отказ фонда в выделении следующего транша был вполне прогнозируемым, а заверения министерства финансов о том, что этот и другие транши Украина всенепременно получит носили сугубо политический характер.

Противоположные мнения в итоге сходятся

Особо неприятных последствий того, что транш выделен не был, пока что не ожидается.

Например, известие о том, что транш выделен не будет, и вообще, сотрудничество с МВФ не получается, пока никак не повлияло на курс гривны, который обычно очень чувствителен к такого рода информации. Курс мало того, что остается преимущественно стабильным, но даже иногда опускается.

Правда, здесь вопрос, какой ценой, а также кто, сколько и когда за это заплатит? В последнее время на курс решающим образом влияет доходность ОВГЗ, которые активно эмитирует правительство, затыкая дыры заемными средствами, которые потом придется отдавать с огромными процентами. Так, недавнее повышение доходности ОВГЗ до 11,5-12% привело к тому, что иностранцы вывели на валютный рынок около 5 млрд долларов с целью их продажи за гривны и дальнейшего вложения этих гривен в сверхдоходные ОВГЗ.

Впрочем, по мнению экономического эксперта Олега Пендзина, наличие или отсутствие сотрудничества с МВФ все же оказывает влияние на финансовый рынок Украины с точки зрения стоимости займов под ОВЗГ.

«Сейчас рынок переполнен свободным ресурсом. Присутствие или отсутствие МВФ – это больший или меньший процент. Если бы был МВФ, мы бы привлекали под 8-9%. Нет МВФ – под 11-12%. Казалось бы, разница небольшая, но это 130-140 млрд грн в год. Тело кредита мы не отдаем из бюджета, мы отдаем его с рефинансирования. Подобные практики во всех странах. Проблема не в теле, а в процентах. И если крупные экономики могут привлечь под 0,5%, мы привлекаем под 11%.

То, что миссия МВФ ушла ни с чем, сегодня, скорее, политический сигнал украинской власти о том, что реформы нужно делать, а не о них говорить. О том, что с коррупцией нужно реально бороться, взятые на себя обязательства нужно выполнять, а не обсуждать их.

Это политический сигнал, у него пока не будет негативных экономических и финансовых последствий. Если, конечно, отсрочка сотрудничества с МВФ не затянется надолго — больше, чем на полгода. Украина должна выполнять свои долговые обязательства, а без транша МВФ в полном объеме это будет трудно, практически невозможно. В качестве альтернативы придется срочно привлекать больший долговой ресурс на рынке капитала, но придется обещать и выплачивать значительно большие проценты, чем сейчас, когда мы выпускаем облигации внутреннего и внешнего государственного займа. Последние выходы Минфина на рынок капитала закончились тем, что привлекаем под 11% в гривне и около 4% в валюте. Для сравнения деньги МВФ — около 2% в валюте.

Есть пока что политические последствия. Если полгода транша не будет, начнутся финансовые и экономические. Можно сказать, что это осень — тогда будем считать цыплят: состояние госбюджета, его платежеспособность или неплатежеспособность.

Отпугнуть инвесторов отсутствием сотрудничества с МВФ невозможно, так как инвесторов практически нет. Объем прямых иностранных инвестиций в последние годы колеблется между 1,5-2 млрд долл. в год. Для украинской экономики это почти отсутствие. В аграрный сектор инвестиции как шли, так и будут идти, еще энергетика и ИТ. Сферы самодостаточные и влияния или отсутствия сотрудничества с МВФ почти нет.

Пока пересматривать бюджет из-за приостановки сотрудничества с МВФ и, соответственно, приостановления второго транша кредита от ЕС (на 600 млн евро, — ред.), не стоит. К середине года есть шанс и надежда на восстановление. Если нет, то в июле-августе действующему или новому правительству придется пересматривать», — отмечает Пендзин.

Соглашаясь с тем, что с коррупцией бороться действительно надо и без всякого МВФ, категорически возразим против выполнения любой ценой всех без исключения обязательств, которые неведомо кем и в чьих интересах были взяты перед МВФ. Например, совершенно ни к чему кормить абсолютно не нужную сейчас Украине сверхдорогую «зеленую энергетику», поскольку такое обязательство есть ни что иное, как лоббирование удовлетворения шкурных интересов определенных кругов за счет граждан. Точно также — еще раз повторим! — взвинчивание коммунальных тарифов, да еще вкупе с выселением из жилья, чревато мощнейшим социальным взрывом, которого страна моде просто не выдержать.

К тому же, в экспертной среде есть и альтернативная вышеприведенной точка зрения, которую сформулировал экономист Алексей Кущ:

«Свою функцию программа МВФ выполнила, когда нужно было получить транш на 2 млрд долларов. Мы их получили в июне 2020 г., а в сентябре потратили на выплату внешних долгов. Без транша пришлось бы погашать за счет внутренних ресурсов. Кроме того, программа позволила привлечь в июле 2 млрд долларов под еврооблигации и осуществить довыпуск в конце года.

Программа – отработанный материал. Хватка МВФ за горло ослабла. Объем золотовалютных резервов на уровне 28 млрд долларов.Транш – 700 млн долларов Несущественная сумма. ЗВР за счет экспорта пополняются быстрее, чем за счет возможных траншей. 2-3 млрд долларов Нацбанк набирает на валютном рынке, покупая по 90-100 млн долларов в день. Сейчас начнется тренд на укрепление гривны, и НБУ придется его сдержать, чтобы не добить национальную промышленность и не повторить ситуацию 2019 г., когда укрепление гривны привело к деиндустриализации.

Курсовых проблем не будет. С ЗВР тоже…. Сейчас многие эксперты и политики, для которых кредит МВФ – это подобие карго-культа, поколение траншепоклонников поднялось на дыбы и говорит о проблемах. Но они не верят сами себе. Пишут о девальвации, но сами же говорят, что сейчас проблем не прогнозируют и они могут быть только осенью. Если МВФ так важен и окончание миссии катастрофа, почему же с курсом все в порядке? Ну а, прогноз проблем осенью стал старой доброй традицией.

У Зеленского был выбор: получить транш сейчас, но отменить регулирование цен на газ. Возможно были и альтернативные решения, но что полезнее: получить 700 млн, которые не очень нужны в ЗВР, или дать передышку населению? Лучше передышка хотя бы на два месяца, чем 700 млн, которые не нужны сейчас, они будут как мертвый груз в резервах, но потом их возвращать с процентами..

Если бы у нас ЗВР сокращались на 100 млн долл. в день за счет продажи, тогда нужно было бы привлекать кредиты, в том числе и МВФ, чтобы не дать опуститься ниже критической отметки. Но сейчас и импорт упал, и ЗВР увеличились – уже почти полугодовое покрытие резервами импорта, хотя достаточный уровень – 90 дней импорта».

Следует отметить, что нынешняя стабильность достигается ценой выстраивания пирамиды ОВГЗ под огромные проценты. Причем эта пирамида может в любой момент обвалиться, похоронив финансовую систему и всю страну.

В связи с этим возникает вопрос: почему государство не привлекает куда более дешевые средства населения. Ведь на сегодняшний день валютный депозит в украинских банках можно с трудом разместить где-то под 1-1,5%, что дешевле даже, чем у МВФ. Но при этом не надо выполнять требования по тотальному повышению коммунальных тарифов, по «зеленой энергии» и прочие токсичные хотелки разных групп влияния.

Мы платим даже за не полученные транши?!

К тому же, буквально недавно в медиа появились, по нашему скромному разумению, шокирующие сведения о том, что даже в случае, если транш МВФ или несколько таковых не получены, то Украина, то есть налогоплательщики, все равно за них платят.

«Государство платит комиссию за неполученные кредиты на фоне того, что гарантий их получения через определенное время нет.

Точная сумма этой комиссии не разглашается и в публичной отчетах эта информация не указана.

Однако во внутреннем отчете Нацбанка, который оказался в распоряжении «Страны», есть данные о том, что с 2014 по 2020 год размер уплаченных Украиной процентов и комиссий в МВФ составил 1,7 млрд долларов.

При этом фонд трактует целесообразность введения этой неустойки таким образом: МВФ зарезервировал под кредитование страны сумму, которую она запросила. А то, что та не выполнила условия и не выбрала запрошенные средства — уже ее проблема. Потому должна платить комиссии.

С 2014 по 2020 год Украине было утверждено кредитных линий в разных форматах (от классического stand by до расширенного финансирования EFF) на общую сумму 43,5 млрд долларов. А фактически государство выбрало лишь 16,3 млрд долларов.

В отчете Нацбанка говорится, что с 2014 по 2020 год Украина фактически получила от МВФ 16,3 млрд долларов, а сама выплатила ему 12,1 млрд долларов. Получился такой расклад:

— по старым кредитам (тело кредита) государство выплатило 10,4 млрд долларов;

— по процентам/комиссиям — 1,7 млрд долларов;

— себе оставили — 4,2 млрд долларов.

Таким образом, фактический результат выполнения всех условий МВФ составляет всего 4,2 млрд за 6 лет. А процентов и комиссий по кредитам страна выплатила целых 1,7 млрд долларов».

Если все это правда, то МВФ в любом случае внакладе не остается: больше или меньше, проценты или «комиссию за отсутствие процентов» фонд все равно получит.

Алексей Кущ сообщает, что изменить что-то в данной ситуации невозможно.

«Поскольку это условия сотрудничества с МВФ. А мы принимаем их или нет. Сумма же в 1,7 млрд является суммой, которая накопилась за все время сотрудничества с фондом. Проблема была в том, что мы подписывали очень большие соглашения о расширенном финансировании. У нас была программа 2008 года, когда был глобальный финансовый кризис. Потом были программы о расширенном финансировании во времена Януковича и Порошенка. Все эти программы выполнялись от 20% до 50%. Вот тогда и появилась единоразовая комиссия при подписании Меморандума на всю сумму кредитной линии и процент за невыбранные транши.

Чтобы избежать выплаты больших сумм комиссий и процентов Украине необходимо подписывать программы сотрудничества исходя из своих реальных потребностей, а не гнаться за большими цифрами. И поэтому подписание короткой программы Stand-by был более правильный шаг, потому что не было погони за гигантоманией и цифрами. А программой предусмотрена небольшая сумма в размере 5 млрд долл, которая была необходима, и не надо переплачивать на комиссиях», — отмечает Алексей Кущ.

«Это общие правила работы с международными финансовыми организациями. И это касается не только МВФ, но и любой другой организации. Государству выделяется программа и выделяются под программу деньги. Эти средства зарезервированы и они ждут, но за них надо платить, поскольку бесплатных денег не бывает, ” — сообщает Олег Пендзин.

Украина, в конечном итоге, остается проигравшей. Те, кто подписывается под кредиты, независимо от того, нужны ли они, выбраны и использованы ли они по назначению, никакой ответственности за свои «косяки» не несут, а платят за все граждане опосредованно через налоги, тарифы, цены.