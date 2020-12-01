ЗЕяющий провал бюджета-2020

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Кроме всех хорошо известных проблем 2020-й год в Украине ознаменовался небывалым бюджетным провалом. План по заимствованию средств не выполнен, а поскольку одних только доходов бюджета не хватает, то имеет место катастрофическое недофинансирование расходной части, и поговаривают, что средств уже не хватает даже на защищенные статьи бюджета, включая зарплаты работникам бюджетной сферы. Остатки средств на счетах Госказначейства критически снизились, по слухам, там даже вспомнили забытое с 1990-х годов понятие "картотеки".

Нечто подобное уже было в декабре минувшего года. Тогда также имела место «дыра в бюджете», и тогдашнее правительство Гончарука просто прекратило финансирование значительного количества бюджетных расходов, которые так и остались без обещанных средств. В нынешнем году ситуация повторяется, только в куда большем масштабе, поскольку, повторим, речь идет уже о нехватке денег даже на защищенные статьи, то есть грядут проблемы с выплатой социальной помощи и зарплат, информируют Экономические Новости.

На этом фоне планы Зеленского по выплате пострадавшему от карантина бизнесу по 8 тысяч на человека выглядит даже не утопией, а сумасбродством. Эти деньги просто неоткуда взять, а дополнительная потребность в средствах в случае таких выплат оценивается в размере 20 млрд гривен в месяц.

Вершины наших провалов

По данным Госказначейства, за 10 месяцев нынешнего года не профинансировано расходов госбюджета на 95,7 млрд грн, из них «защищенные» статьи — 34,4 млрд. Также не профинансированы расходы на сумму 26,8 млрд грн из Специального фонда госбюджета. Таким образом, по состоянию на конец октября бюджету не хватило для выполнения расходной части 122,5 млрд грн. Но и это еще далеко не все…

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Напомним, что после пересмотра бюджета в апреле 2020 года в него был заложен огромный дефицит в размере 298 млрд гривен. Очевидно, что такие огромные дыры нельзя заполнить никаким налоговым давлением, да еще в условиях кризиса и карантина. Поэтому надежда возлагалась на займы, то есть на перекладывание сегодняшних проблем на завтра, причем под проценты.

Однако с займами тоже не получилось, и этого следовало ожидать. По данным того же Госказначейства, за десять месяцев за счет продажи ОВГЗ в бюджет привлекли 247 млрд грн из намеченных 309 млрд, то есть собрали всего 80% намеченного, а недобор составил 62 млрд грн. Причиной стало падение спроса на украинские ОВГЗ из-за снижения их доходности и роста рисков. Более того, нерезиденты начали избавляться от ОВГЗ и вывели из Украины, по ряду оценок, около 2 млрд долларов.

С планом по внешним займам дела обстоят еще хуже, поскольку они выполнены менее чем на 72%. Привлечено было 179,6 млрд грн, а недобор составил 71 млрд грн. Напомним, что, вопреки ожиданиям, Украина не получила 1,4 млрд долларов кредита от МВФ, 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, а также займы других кредиторов. Но при этом по предыдущим займам пришлось выплатить 330,6 млрд грн, а 98,4 млрд отдали в виде процентов за обслуживание долгов. То есть отдали больше, чем заняли. И это есть прямое следствие выстраивания пирамиды ОВГЗ в последние годы, причем старт этому процессу был дан еще при предыдущей власти. Теперь же эта пирамида, как и любая другая, начинает переворачиваться, и это чревато дефолтом в обозримом будущем.

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Бюджетный кризис заказывали?

А пока что в Украине назревает масштабный бюджетный кризис. Проще говоря, казна практически пуста, и платить нечем.

По оценкам экономического аналитика Алексея Куща, до конца года может не хватить около 60 млрд грн на финансирование расходов бюджета, включая защищенные статьи. Другой экономический аналитик Виктор Скаршевский также оценивает нехватку средств 50-60 млрд грн.

«Ситуация не просто плохая, она катастрофическая. Нет денег на финансирование программ по медицине и образованию, на подходе — задержки с выплатами по многим защищенным статьям, к примеру стипендиям и зарплатам бюджетников», — прогнозирует эксперт.

Подтверждением таких опасений является тот факт, что на начало ноября на едином казначейском счету осталось чуть более 15 млрд грн. Для сравнения: на тот же момент в прошлом году на едином казначейском счету было более 53 млрд грн.

Состоянию счета можно было бы не придавать слишком уж большого значения, поскольку сумма на нем может в любой момент возрасти под воздействием налоговых и иных поступлений. Открытые данные по остаткам на едином казначейском счету публикуются обычно на начало каждого месяца, и указанная крайне низкая цифра, может быть, ни о чем не говорила бы, если бы не крайне тревожная убывающая динамика. В июле на едином казначейском счете было 75,7 млрд, в августе — 51,7 млрд, в сентябре — 45,7, в октябре — 21,3, а в ноябре — уже 15,1 млрд. Чего ожидать на начало декабря — сказать трудно. Налицо обвальное падение остатков на начало каждого следующего месяца.

Для сравнения повторим, что в ноябре прошлого года на казначейском счете было 53 млрд, а в декабре — 55 млрд гривен. И даже при этом предыдущее правительство заморозило многие бюджетные расходы.

«В прошлые годы на ноябрь на казначейском счете накапливалось 40-60 млрд, так как именно в этом месяце традиционно активно финансируются бюджетные программы. Эти суммы затем разгонялись по счетам получателей. Но получается, в этом году и разгонять особо нечего», — отмечает Алексей Кущ.

«При этом в Украине и так хронически не выполняются расходные статьи бюджета. За 10 месяцев этого года они недофинансированы более чем на 90 млрд. По итогам года недовыполнение по расходам может составить 10%, тогда как в прошлые годы этот показатель не превышал 5%, — добавляет Виктор Скаршевский.

В медиа появилась информация, что с начала ноября казначейство работает в режиме картотеки, когда доходы и расходы сводятся в ручном режиме вне зависимости от приоритетности и защищенности. Но даже при этом по состоянию на 23 ноября неоплаченные финансовые обязательства составили 9,4 млрд, причем 3 млрд гривен – по защищенным расходам, что является наибольшим значением с начала года.

Если же объявят локдаун, предсказать последствия не берется никто. Именно поэтому, несмотря на болтовню разнокалиберных чиновников, опять вводить карантин никто не решается, боясь взять на себя ответственность.

Нехватку средств бюджета на покрытие расходов хорошо иллюстрируют следующие цифры. По информации Госказначейства, в январе-ноябре 2020 года план расходов по защищенным статьям, включая социальные выплаты, зарплаты бюджетникам, пенсии и так далее, составил порядка 636,3 млрд грн. Реально же на 23 ноября расходы были профинансированы на 585,5 млрд грн. Таким образом, недофинансирование составило более 50 млрд грн.

Манипуляции в бюджетной дыре

Хотя есть интересная деталь. По данным того же казначейства, эти средства были вроде как выделены, но не использованы распорядителями на сумму более чем на 23 млрд грн, а также не были направлены ими по назначению на сумму около 27 млрд грн.

Этот феномен объяснил Виктор Скаршевский: «Такое может быть, когда занижают потребности, в том числе искусственно. Скажем, переводят бюджетников на неполный рабочий день, и сразу денег на зарплаты нужно меньше, чем при полной загрузке».

Такой способ «балансирования» бюджетных расходов и доходов, чтобы в условиях жесточайшей нехватки средств на выполнение бюджетных обязательств выйти на приемлемые значения дефицита, в Украине применяется давно. Многие статьи расходов просто игнорируют и не оплачивают. Причем даже если это защищенные статьи, и если это касается зарплат бюджетников, то их принудительно переводят на неполные ставки, экономя таким образом бюджетные средства. В результате работники теряют часть своих мизерных зарплат, а также теряют пенсионный стаж за время неполной занятости. Часто бывает, что занятость реально остается полной, но в целях экономии ее под страхом увольнений оформляют как неполную под разговоры о том, что в случае несогласия, можешь не получить вообще ничего.

Что же касается незащищенных статей бюджета, то здесь картина такая же. При плане в 160,6 млрд грн с начала года недофинансирование на 23 ноября составило 63,8 млрд грн. Более того, по целому ряду предусмотренных законом бюджетных трат финансирование вообще не открывалось, соответственно, выплаты не начинались на сумму более чем 18 млрд грн. В связи с этим возникает вопрос: зачем тогда вообще включать в бюджет соответствующие статьи, если выполнять их никто не намерен? Не говоря уже о том, что невыполнение бюджета вообще-то является нарушением закона.

У нас даже эмиссию сделать не могут!

В СМИ появились данные о том, что Кабмин якобы собирается решать проблему нехватки бюджетных средств путем денежной эмиссии. И строго говоря, в данной ситуации в эмиссии нет ничего опасного, такой шаг даже можно было бы считать правильным, если бы не ряд обстоятельств.

Против эмиссии выступает, как и водится, МВФ. Но вот что говорят указанные выше эксперты.

«Как показывает практика, МВФ нам одалживает сугубо под выплаты старых долгов, бюджету мало что достается. Зато взамен нам выставляют массу условий. Кроме того, сейчас есть проблемы именно с гривной, а не с долларом. И это нонсенс — стране не хватает собственной валюты. Именно поэтому вместо почти 300 млрд дефицита бюджета за счет недофинансирования расходов за 10 месяцев он составил всего 111 млрд, а по итогам года не превысит 180 млрд. Выходом могла бы стать эмиссия гривны. Если бы Нацбанк рефинансировал госбанки до 100 млрд под покупку ОВГЗ, дыру в бюджете удалось бы закрыть. При этом инфляция, если и выросла бы, то всего на 1-2%, и то вряд ли: люди сейчас нацелены на накопления, а не на покупки. Но провести необходимую эмиссию не позволяют в том числе обязательства перед МВФ», — отмечает Виктор Скаршевский.

Примерно той же точки зрения придерживается Алексей Кущ.

«В кризис государство, как это ни парадоксально звучит, должно не сокращать, а, наоборот, наращивать бюджетные расходы. Только так можно перезапустить экономику в условиях, когда и бизнес, и люди перестают тратить деньги. Чем чревата политика бюджетной экономии, можно судить по практике прошлогоднего декабря, когда страну поставили «на картотеку». А уже в январе 2020 года ВВП просел на 0,5%, впервые с 2016 года», — отмечает Алексей Кущ.

А для наращивания бюджетных расходов, продолжим от себя мысль, в данной ситуации необходима эмиссия, поскольку все более очевидным становится, что экономике страны банально не хватает денежной массы.

Правда, эмиссия может стать только временным решением проблемы. В долгосрочном измерении следует реструктуризировать долги, поскольку в ближайшие три года Украина должна выплатить долги на 15 млрд долларов. По мнению А.Куща, реструктуризация крайне необходима, чтобы эти средства направить в экономику, запустить промышленность и сгладить последствия кризиса. Впрочем, реструктуризация долгов — это отдельная тема.

Однако с эмиссией далеко не все так просто. Просто так влить деньги в экономику Нацбанк не может, да и права не имеет. Эмиссия проводится опять-таки через ОВГЗ: Нацбанк выделяет рефинансирование коммерческим банкам, а за эти средства они покупают ОВГЗ, выпускаемые правительством.

И здесь начинается… Оказывается, денег не хватает в реальной экономике и в бюджете, а в банках они вроде как есть. Во всяком случае от недостатка ликвидности банки, по имеющимся данным, не страдают, но вкладывать их в реальную экономику не торопятся из-за рисковости кредитных операций, а также потому что кредиты субъекты хозяйствования не берут из-за их дороговизны. Даже получив рефинансирование, банки его придерживают и ОВГЗ покупать не торопятся из-за падения интереса и доходности долговых обязательств. Из недавнего рефинанса в сумме 16 млрд грн, банки на аукционе Минфина выкупили обязательств только на 2,5 млрд грн, и это далеко не первый такой провал в размещении. Очевидно, тема ОВГЗ все более теряет актуальность, но ничего другого правительство придумать пока не в состоянии.

Получается замкнутый круг: денег в бюджете катастрофически не хватает, это порождает дальнейшее сворачивание экономики, а это, в свою очередь, все сильнее сокращает поступления в бюджет, и даже эмиссию запустить в этой стране не получается, не говоря уже о промышленности и об экономике в целом.