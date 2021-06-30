Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета

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С подачи одного зарубежного "умника" к некогда авиационной и ракетно-космической Украине приклеилось презрительно-издевательское название "великой аграрной державы", к сожалению, вполне оправданное на сегодняшний день.

Однако к этому следует обязательно добавить, что экономика Украины имеет явно выраженный компрадорский характер, что является ярчайшим свидетельством (нео)колониальной зависимости нашей страны, ибо компрадорский капитал является отличительной чертой именно колоний как прослойка, наживающаяся на грабеже своих стран в торговом посредничестве с крупным международным капиталом. Организационное оформление этих колоний может быть разным, но суть одна — это сырьевой и вообще ресурсный придаток так называемых «развитых стран».

В свою очередь, разговоры о ресурсно-сырьевом характере экономики Украины уже стали таким себе общим местом, своего рода аксиомой, доказательств не требующей по определению. При неуклонном сокращении, даже падении производства продукции с глубокой степенью переработки, прежде всего в машиностроении и вообще в высокотехнологичных отраслях, главными составляющей платежного баланса и, как нынче модно говорить, «драйвером» экономики является ресурсно-сырьевой экспорт.

Высоты нашего провала

Так, в 2020 году экспорт аграрной продукции из Украины поставил исторический рекорд и достиг 22,35 млрд долларов, и это вывело аграрный экспорт на первое место.

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Второе место по валютным поступлениям в 2020 году заняли денежные переводы заробитчан из-за кордона, которые, даже несмотря на коронакризис, достигли, по данным Нацбанка, 12,121 млрд долларов.

Третье место по валютной выручке в 2020 году заняли экспорт железорудного сырья на сумму 4,24 млрд долларов (/) и черных металлов в размере 7,69 млрд долларов. Общая сумма по экспорту горно-металлургического комплекса составляет 11,93 млрд долларов.

Тот факт, что денежные переводы заробитчан по сумме обошли экспорт горно-металлургического комплекса, не говоря уже об остальном промышленном экспорте, и заняли второе по значимости место в валютных поступлениях, есть приговор социально-экономической системе украинской постсоветчины! Ведь некогда ракетно-космическая Украина, еще раз повторимся, превратилась не только в сырьевую периферию капиталистической миросистемы, но также стала поставщиком дешевых, преимущественно, неквалифицированных трудовых ресурсов, наравне со странами Африки, Центральной Азии, Латинской Америки. Впрочем, мы сейчас о другом…

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Аграрная дыра фискального лохотрона

А именно таком, как модно говорить, «драйвере» отечественной экономики, как аграрное производство и, прежде всего, экспорт сельхозпродукции, поскольку львиная доля аграрного производства производится для экспорта и на экспорт уходит.

И здесь открываются «интересные» вещи, суть которых сводится к тому, что этот «драйвер» отнюдь не является таковым в вопросе наполнения бюджета и социальных фондов.

На это обстоятельство обратил внимание экономический аналитик Алексей Кущ, который на своей странице в соцсетях опубликовал следующие замечания:

«На примере Украины можно изучать понятие динамично-фискальной ассиметрии.

Это когда отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета, хотя, как правило, в других странах, бывает с точностью до наоборот.

За последние годы в Украине произошел существенный перекос в сторону агропроизводства, где сезонная рентабельность составляет 50-70%.

Сформирован ряд крупнейших аграрных корпораций.

Которым, кстати, государство возмещает НДС на десятки миллиардов гривен. А налоги аграрный бизнес не платит.

Бюджет наполняет сырьевой сектор: газ, нефть, руда. Плюс «табачка». Еще рынок электроэнергии, транзит газа, связь и транспорт. Несколько крупных торговых сетей.

Кстати, в топ-20 плательщиков налогов нет не только аграриев, но и ни одного промышленного предприятия. Но с «машинкой» все понятно — пациент, скорее мертв.

А вот отсутствие аграрного бизнеса в топ-20 плательщиков красноречиво показывает, где сейчас сконцентрирован основной политический лоббизм и чего стоят все разговоры о бизнесе-«задушенном налогами».

Мы часто любим повторять слова про РФ-«государство-бензоколонку».

А что строим мы?

Ту же бензоколонку и рудный карьер, только с добавлением пачек сигарет на кассе»

В подтверждение своих слов эксперт приводит выборку по 20-ти крупнейшим плательщикам налогов, среди которых действительно не наблюдается ни одного агрохолдинга, несмотря на огромные объемы реализации продукции и земельные банки, которые у некоторых превышают полмиллиона гектаров.

Тему продолжает экономический аналитик Александр Гончаров, который на своей странице в соцсетях опубликовал красноречивую выборку по возмещению налогов крупнейшим агроэкспортерам в сравнении с уплаченными ими налогами:

«СУПЕРХЛЕБНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ УКРАИНСКИХ АГРОБАРОНОВ, КАК ПО-МАКСИМУМУ ОБОГАТИТЬСЯ И ОДНОВРЕМЕННО ОБНУЛИТЬ ГОСБЮДЖЕТ-2021.

Они нас тащат к краю самой глубокой финансовой пропасти; такое ощущение, что завтра уже не будет. Судите сами, только один ряд беспристрастных цифр из открытой отчетности крупных экспортеров агропродукции, свидетельствующий о минимальных размерах уплаченных ими налогов и максимальных заработках на возмещении НДС. Вот данные Государственной налоговой службы о том, насколько больше денег из госбюджета вернули экспортерам АПК, и сколько они заплатили налогов:

1. «Кернел-Трейд»: получил возмещение НДС – 9,96 млрд грн; уплатил налогов – 0,36 млрд грн.

2. «Сантрейд»: получил возмещение НДС – 4,26 млрд грн; уплатил налогов – 0,23 млрд грн.

3. «Каргил»: получил возмещение НДС – 3,80 млрд грн; уплатил налогов – 0,09 млрд грн.

4. «АДМ Юкрейн»: получил возмещение НДС – 4,66 млрд грн; уплатил налогов – 0,10 млрд грн.

5. «Нибулон»: получил возмещение НДС – 4,28 млрд грн; уплатил налогов – 0,46 млрд грн.

6. «Гленкор Агрикалчер Украины»: получил возмещение НДС – 2,77 млрд грн; уплатил налогов – 0,13 млрд грн.

Вот такая невеселая картинка получается, и сразу вспоминается громкое разоблачение экс-министром финансов Игорем Уманским пресловутой системы «скруток-муток» по уплате НДС.

Держимся и терпим? Понимая, что спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким».

Комментировать даже не будем, ибо, как говорили древние римляне, sapienti sat!

Радость эта явкой с повинной зовется

На фоне приведенных выше данных, радостное сообщение профильного издания «Латифундист» () о впечатляющих успехах агроэкспортеров в 2020 году со ссылкой на данные Национального научного центра «Институт аграрной экономики» вообще говоря являются такой себе «явкой с повинной», которой должны были бы заинтересоваться фискалы, правоохранители и наше доблестное СНБО, которое сейчас «решает все вопросы».

Оно, конечно, понятно, что подобные «латифундисты» и «институты аграрной экономики» являются «совершенно независимыми и незаинтересованными» источниками аграрной информации, но следовало бы думать, прежде чем слишком усердствовать в пиаре, потому что у людей, не разучившихся еще хотя бы немного думать, возникают вопросы о том, почему при таких ошеломляющих успехах не агрохолдинги платят существенные налоги государству, а государство, то есть налогоплательщики им приплачивают в виде скандально-пресловутого возврата НДС.

Ниже приводим важные в контексте нашей темы выдержки из сообщения издания «Латифундист» с сохранением фразеологических особенностей:

«Продукция АПК в 2020 г. составила 45% в общем экспорте из Украины, сохранив лидерство в его товарной структуре.

Об этом рассказал заместитель директора ННЦ «Институт аграрной экономики» академик НААН Николай Пугачев, пишет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что согласно данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам 2020 г. Украина экспортировала агропродовольства на сумму $22,39 млрд, побив рекордный показатель 2019 г. в $22,35 млрд. Таким образом, наша страна третий год подряд обновила исторический рекорд аграрного экспорта, констатировал Николай Пугачев.

По его словам, характерной чертой прошлого года для отечественного аграрного сектора экономики стал ряд рекордов по объемам поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки.

«По итогам календарного 2020 г. зафиксировано крупнейшие в истории Украины объемы экспорта подсолнечного масла — 6,9 млн т и мяса птицы — 431 тыс. т. Среди товаров, которые не относятся к наиболее весомым в перечне зарубежных поставок, было достигнуто максимальные количественные значение в экспорте меда (81 тыс. т), замороженных плодов и ягод (55 тыс. т), макаронных изделий (30 тыс. т) и консервированных томатов (66 тыс. т)», — отметил Николай Пугачев.

«Ключевыми продуктами отечественного аграрного экспорта традиционно стали зерновые и масличные культуры, различные масла, остатки и отходы, а также мясо и субпродукты, на которые приходится более 85% его стоимостных объемов», —подытожил Николай Пугачев».

Даже из этих, фактически рекламных сообщений виден монокультурный перекос сельском хозяйстве в сторону производства зерновых и масличных, которые ведут к истощению почв, не создавая при этом достаточного количества рабочих мест из-за ненадобности в этом механизированном производстве. Сколько-нибудь значимого объема добавленной стоимости здесь нет, поскольку это производство сырья, не говоря о том, что «точка аккумуляции» прибыли чаще всего находится вообще за пределами Украины. Соответственно, как видим, бюджет и социальные фонды получают ничего или мизер, а то и вовсе приплачивают аграрным олигархам.

Едва ли не единственной пользой, которая от всего этого просматривается, это неизбежный приток валюты, положительно влияющих на платежный баланс и поддерживающий курс гривны.

Более того, граждане Украины недавно вовсю ощутили на своих дырявых карманах рост спроса и внешнеэкономических цен на аграрную продукцию, что привело к резкому удорожанию продуктов питания отечественного производства, в частности, сахара, муки, яиц и курятины, подсолнечного масла, то есть прежде всего того, что идет на экспорт.

О причинах и последствиях для рядовых граждан таких «внешнеэкономических успехов» приходилось недавно писать в материале: «Экономический прорыв: использует ли Украина высокие мировые цены на сырье для реиндустриализации».

Словом, то, что Алексей Кущ обозначил несколько заумным термином «динамично-фискальной ассиметрии», можно назвать более простым и доступным для «ширнармасс» словом «грабеж страны», результатом которого является бедственное состояние Украины.