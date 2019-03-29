«Ну что, сынку, обскакали нас ляхи?!» Почему наши граждане массово едут в Польшу на заработки

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Массовый отъезд наших трудовых мигрантов за рубеж, прежде всего в Польшу, окончательно похоронил устоявшиеся представления об Украине как о стране с дешевыми, но квалифицированными и образованными трудовыми ресурсами. Ресурсы трудовые теперь будут дорожать, а качество их будет ухудшаться хотя бы потому, что лучшие просто покидают страну. Словом, власть и капитал доигрались в своем скотском отношении к тому человеческому потенциалу, который имелся в стране.

На фоне этих процессов звучат все более мрачные высказывания о том, что Украине все дольше и дольше «тянуться» до Польши. Согласно самым «оптимистическим» прогнозам, украинцы только через 40 лет достигнут польского уровня благосостояния. Но есть и более апокалиптические прогнозы, согласно которым, чтобы догнать нынешнее состояние Польши, Украине потребуется 50 и даже 100 лет, информируют Экономические Новости.

Очевидно, что Польша предлагает нашим мигрантам более высокий уровень дохода. Но возникает вполне закономерный вопрос: как Польша, имея примерно одинаковые или даже более слабые исходные позиции по сравнению с Украиной, добилась за 28 лет столь существенных результатов, что теперь все, что нужно и не нужно, принято сравнивать с Польшей, которая вытягивает из Украины кадровый потенциал?

Истерия мрачных предсказаний

Так, по подсчетам главы правления «ОТП Банка» Тамаша Хак-Ковача, ВВП в пересчете на душу населения в Польше более чем втрое превышает аналогичный показатель для Украины.

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«Я сделал некоторые упрощенные расчеты: в Украине ВВП на душу населения составляет девять тысяч долларов в год, в Польше – тридцать тысяч, или в три раза больше. В Украине экономический рост в прошлом году был три процента, в Польше – пять. При сохранении таких темпов роста украинец только через 40 лет будет таким же богатым, как поляк сегодня. Но в то же время поляк станет уже не втрое богаче украинца, а в семь раз. Чтобы догнать страны Центральной Европы, Украине недостаточно нынешних темпов роста – нужно расти на семь процентов в год, как минимум», – заявил банкир в интервью информагентству УНИАН.

Повторим, что это еще оптимистический прогноз.

Опираясь на данные Всемирного банка, министр финансов Оксана Маркарова в интервью «Радио Свобода» заявила, что для того, чтобы догнать Польшу, Украине потребуется 50 лет. Говоря о том, что темпы развития Украины слишком малы, Маркарова произнесла дежурные чиновничьи фразы о том, что власть якобы разработала некие волшебные рецепты, которые позволят резко ускорить развитие страны и скорее догнать Польшу.

Наконец, директор Мирового банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен полагает, что Украина так и не сумела восстановиться после кризиса 2014-2015 годов, и если рост ВВП останется на нынешнем крайне низком уровне, то чтобы догнать соседние европейские страны, в частности Польшу, Украине понадобится 100 лет.

Даже если делать скидку на определенную условность и эмоциональность подобных прогнозов, очевидно, на фоне Польши перспективы Украины остаются, мягко говоря, не слишком радужными. А это значит, что Польша и впредь останется тем, образно говоря, «вакуумным насосом», который будет высасывать из Украины трудовые ресурсы.

Очевидно, но в стране, в которой душевой ВВП существенно выше, зарплаты тоже будут гараздо выше, что подтверждается следующими статистическими данными.

Что почем на польском базаре

С 1 января 2019 года в Польше установлена минимальная оплата труда (брутто) в размере 2250 злотых или 522 евро. На начало января нынешнего года средняя зарплата в Польше составила брутто 5071 злотых (1180 евро) или нетто 3600 злотых (838 евро).

Еще интереснее с пенсиями. Если везде в Европе пенсионный возраст повышают, то в Польше с октября 2017 года возраст выхода на пенсию, наоборот, снизили для мужчин до 65 лет, а для женщин – 60 лет. Снижение пенсионного возраста вызвало недовольство в Европе, но нынешняя национал-консервативная власть Речи Посполитой это недовольство проигнорировала.

С марта 2019 года минимальная пенсия в Польше установлена в размере брутто 1100 злотых (256 евро) и нетто 935 злотых (217 евро).

Популярность же Польши как места заработка у наших заробитчан объясняется следующими цифрами, которые приводит Нацбанк в своем отчете за октябрь 2018 года.

Согласно документу, номинальная зарплата в Польше в несколько раз выше, чем в Украине. Около 60% работающих в Польше украинцев получают зарплату от 2500-3500 злотых, или 660 до 925 долларов. Около 5% украинских заробитчан получают менее 1500 злотых, или до 400 долларов. Примерно 20% наших мигрантов получают от 1500-2500 злотых, или 400-660 долларов. Больше 3500 злотых (или 925 долларов) получают примерно 15,5 % заробитчан из Украины.

Правда, в последнее время в экономике Польши наметились проблемы, которые, по мнению Нацбанка Украины, приведут к снижению интенсивности трудовой миграции из Украины в Польшу. Одна из таких причин – это замедление экономического роста с 3,5% в 2019 году до 2,8% в среднесрочной перспективе.

Кроме того, полагают в Нацбанке, в Польше имеет место снижение темпов создания рабочих мест. В первом полугодии 2018 года количество выданных разрешений на работу выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Тогда как предыдущие два года количество разрешений увеличивалось более чем на 100%.

Следует отметить, что для большинства наших заробитчан работа в Польше является временной. Более 70% мигрантов не хотят постоянно жить и работать в Польше. Численность украинских заробитчан в Польше оценивают по-разному – в один и даже в два миллиона, но считается что лишь небольшой их процент работают на постоянной основе. Это обстоятельство несколько обнадеживает возможностью того, что при улучшении социально-экономической ситуации в Украине трудовые мигранты могут вернуться на родину.

Однако могут и не вернуться! Ведь работать за украинскую зарплату они уже вряд ли будут. А вслед за Польшей свои рынки труда открывают другие страны. Известно, что свой рынок труда намерена открыть Германия, и в Польше ожидают, что до 60% наших заробитчан могут перебраться туда, поскольку там платят намного больше. Кроме того, Чехия, Словакия и Венгрия облегчают условия трудоустройства и предлагают условия более выгодные, чем Польша.

При такой конкуренции работодателей наши трудовые ресурсы могут в Украину так никогда и не вернуться, а перетечь в другие страны, поскольку условия в Украине, особенно оплата труда, еще долго не смогут сравниться с условиями в Восточной Европе, не говоря о Германии.

Poland today

Прежде чем перейти к вопросу о том, что позволило Польше так далеко обогнать Украину, приведем некоторые статистические данные по этой стране состоянием на 2016-2017 годы.

В 2017 году население Польши составило 38,6 млн чел. Территория – 312 679 кв. км.

Номинальный ВВП – 509,955 млрд долларов. ВВП по ППС (паритет покупательной способности) — 1110 млрд долларов. Рост ВВП – 3,1% (2016) и 3,3% (2017), прогноз роста ВВП — 3,2% (2018), 3,2% (2019). Таким образом, формально рост экономики Украины и Польши одинаковы. Отличие заключается в том, что экономика Украины значительно меньше – в 2018 году реальный ВВП составил 3 083,41 млрд гривен, или примерно 114 млрд долларов, поэтому наши 3% роста и те же 3% в Польше – это совершенно разные вещи.

Распределение ВВП по секторам экономики выглядит так: агропромышленное производство – 2,6%; промышленность — 38,5%; услуги — 58,9% (2016).

Численность трудоспособного населения в 2016 году оценивалась в 17,64 млн человек. По данным 2015 года, в агропроме заняты 11,5%; в промышленности – 30,4%; в сфере услуг – 58,1%. По данным Eurostat, безработица в 2017 году составила – 4,6.

Главные отрасли промышленности — машиностроение, черная металлургия, судостроение, химическая промышленность, производство стекла, переработка сельхозпродукции.

Экспорт в 2016 году составил 195,7 млрд долларов. Доля продукции машиностроения, включая транспортное — 37,8%; полуфабрикаты – 23,7%; прочие продукты переработки – 17,1%; продовольствие и живые животные – 7,6%.

Основные страны экспорта: Германия – 27,3%, Великобритания – 6,6%, Чехия – 6,6%, Франция – 5,4%, Италия – 4,8%, Нидерланды – 4,5%.

Государственный внешний долг на начало 2017 года составил 347,8 млрд долларов, или 48,4% ВВП. Золотовалютные резервы Польши на конец 2016 года превысили 114 млрд долларов.

Вливания в экономику Польши в 2007-2017 годах оцениваются боле чем в 410 млрд долларов. Из них экономическая помощь ЕС в 2007-2013 годах составила 137 млрд долларов, а в 2014-2024 годах ЕС планирует влить еще 142 млрд дорлларов.

Секреты «польского чуда» и «украинского провала»

Польша смогла добиться впечатляющих успехов потому, что сумела привлечь большие инвестиции, прежде всего в производственную сферу. Крупные корпорации создали в Польше свои производственные мощности. Это было выгодно, поскольку трудовые ресурсы в Польше были существенно дешевле, чем в Западной Европе, а европейское расположение существенно удешевляло логистику по сравнению, например, с далеким Китаем, являющимся сегодня глобальной промышленной площадкой. Да и сугубо европейский менталитет поляков, в отличие от тех же китайцев, также сыграл немаловажную роль.

Каждое такое предприятие создавало тысячи рабочих мест не только у себя, но и у смежников.

Например, только за последнее время корпорация Volkswagen открыла в Польше автомобильный завод по производству 100 тысяч автофургонов в год. Международная промышленная группа Safran открыла завод по производству авиадвигателей на базе польского авиационного кластера. Концерн Daimler открыл завод по производству автомобилей Mercedes на тысячу рабочих мест.

В Польше работает министерство по инвестициям, которое реально предлагает иностранному капиталу интересные и прибыльные проекты. Для их реализации польское государство предлагает льготные условия работы в специальных экономических зонах. Государство содействует созданию сотен крупных предприятий – с сотнями тысяч рабочих мест.

Смешно сказать, что в Украине за это время кое-как запустили цех по пошиву автомобильных чехлов.

Фактически Польша занимает ту нишу, которую должна была занять Украина с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС. Ожидалось, что в Украину придут инвесторы, которые построят здесь предприятия на многие тысячи рабочих мест. Расчет был основан на том, что в Украине трудовые ресурсы еще дешевле, чем в Польше.

Однако таким радужным надеждам помешали фактическая война с Россией, коррупция и непонятные правила игры, а также собственно конкуренция со стороны члена ЕС Польши, которая сумела привлечь трудовые ресурсы из Украины.

В результате Украина осталась поставщиком в Европу сырья и полуфабрикатов, да еще в условиях крайне заниженных квот.

Хотя в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина со своей дешевой рабочей силой имела шансы превратиться в промышленную площадку Европы, экспортируя туда собранную на наших мощностях продукцию международных корпораций. Как показано выше, Польша это успешно делает. Украина могла экспортировать продукцию с высокой степенью добавленной стоимости, а не сырье и полуфабрикаты.

Однако по указанным выше причинам, иностранные инвесторы в Украину массово не пошли. Они продолжают обустраивать свои производства в Польше, которая привлекла из Украины более дешевые трудовые ресурсы для минимизации затрат и повышения конкурентности польского производства.

Польша давно привлекала наших заробитчан, а безвиз очень помог ей в этом. В результате, наши мигранты едут работать в Польшу, а Украина остается без достаточного количества квалифицированных рабочих рук, даже если предлагается хорошая по украинским меркам зарплата.

К тому же, прямые иностранные инвестиции в Украину сокращаются, а по сравнению с вливаниями в Польшу они вообще являются мизерными. В 2013 году они составляли 4,5 млд долларов, в 2016 году в Украину пришли только 3,2 млрд долларов, в 2017 году – 2,2 млрд, а в 2018 году – всего 1,5 млрд долларов. Кроме того, эти деньги инвестициями назвать трудно, поскольку львиная их доля пришла из оффшорных компаний, связанных с отечественным капиталом. Иными словами, это не инвестиции, а возврат некоторой части ранее украденного.

В числе причин «украинского провала» называют также срыв процесса гармонизации украинского законодательства и технических норм с европейскими. В Украине отсутствуют такие привычные для Польши льготные форматы бизнеса, как технологические парки и свободные экономические зоны, не говоря уже о льготном налогообложении. Последнее не выгодно ни чиновникам, ни отечественному капиталу. Кому нужна, например, свободная экономическая зона в районе морского порта, если через этот порт вовсю идет контрабанда, на которой наживаются и чиновники, и теневой бизнес? Плюс заезженные до оскомины проблемы коррупции везде и всюду, включая насквозь коррумпированную судебную систему.

Однако главной проблемой остается фактическая война с соседней агрессивной державой, имеющей ядерное оружие.

Ярчайшим примером может послужить недавний скандал относительно того, как концерн Volkswagen Group и входящее в него предприятие Skoda Auto отказалось от размещения в Украине нового мультибрендового завода, и он теперь будет размещен в одной из соседних стран. В результате, Украина потеряла тысячи рабочих мест.

Отечественная власть так и не смогла, возможно, не захотела предложить «Шкоде» соответствующие условия. В итоге Украина лишилась предприятия на 5000 рабочих мест с инвестицией в 1,4 млрд долларов и годовым экспортом на 4,5 млрд долларов. Не исключено, что этот завод откроют в Польше, и это будет ярчайшей иллюстрацией того, почему Польша обошла Украину.