Как Украине выбраться из экономической ямы?

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Министерство финансов Украины увеличило значение показателя дефицита государственнного бюджета в 2019 году с 78,05 млрд грн до 81 млрд грн. Новое значение соответствует выполнению 81,3% запланированного годового показателя. Как сообщили в Минфине, дефицит госбюджета связан с недовыполнением плана доходов. «Экономические Новости» попытались разобраться в проблемных аспектах недовыполнения доходной части госбюджета на основании мнения экспертов.

С целью соблюдения предельного объема общего фонда государственного бюджета 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук в декабре дал поручение министру финансов Украины Оксане Маркаровой прекратить Казначейством проведение платежей, регистрацию бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда государственного бюджета, кроме защищенных расходов. Причиной решения премьера стало невыполнение плана по доходной части госбюджета, информируют Экономические Новости.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что “невыполнение плана доходов госбюджета-2019 на 37,8 млрд грн является самым большим с 2015 года”.



Источник: Счетная палата

Согласно данным Счетной палаты, «выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств, составило 96,3%». В Счетной палате подчеркнули, что в декабре доходную часть государственного бюджета удалось наполнить в большей части за счет наперед уплаченных налогов.

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Источник: Open budget

Пацкан сообщил, что в декабре 2019 года объем наперед уплаченных налогов увеличился на 9,4 млрд грн, в то время как в декабре 2018 года данный показатель был на уровне 3,9 млрд грн. По мнению председателя Счетной палаты, главной причиной невыполнения плана доходов является “низкое качество макроэкономического прогноза”. Валерий Пацкан подчеркнул, что получение меньшего показателя от раннее утвержденного уровня дефицита государственного бюджета было достигнуто из-за “неполного осуществления запланированных расходов и предоставления кредитов”. «Но хочу обратить внимание, что в прошлом году дефицит был самым большим за последние пять лет и составил 78 млрд грн. Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%», — сказал глава Счетной палаты.

Аналитик GROWFORD Institute Алексей Кущ считает, что недовыполнение бюджета в 2019 году было вызвано катастрофической экономической политикой правительства, которую оно проводило в четвертом квартале.

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«В результате у нас промышленное производство свалилось в рецессию. В октябре оно упало на 5%, в ноябре – 7,5%, а в декабре – уже почти на 8%. То есть темпы роста ВВП в четвертом квартале замедлились до 2% вместо 4,5%, как это было в третьем квартале. То есть недовыполнение – это лишь первая ласточка. Мы видим, что январь 2020 года является вобще катастрофическим с точки зрения бюджета. Недобор по налоговым и таможенным поступлениям составляет уже 25% от плановой величины. Причем основной недобор идет по таможне – там недобрали около 8 млрд грн, а по налоговым поступлениям – 5,8 млрд грн.

В целом недобор составил около 13,8 млрд грн, и это 25% от плановой величины. В январе ситуация складывается еще более драматически, чем в 2019 году. Единственное, чем Минфин сейчас закрывает дыры на казначейсом счете – это с помощью выпуска ОВГЗ”, — говорит Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии ЭН.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Александр Леонов сообщает, что, действительно, в бюджете в прошлом году был дефицит в размере 50 млрд грн.

“Это связано с несколькими причинами. Вспомним ситуацию с табачными компаниями, которые не только объявляли о сокращении производства и говорили о том, что будут меньше продавать, но и требовали возвратить им задаток за акцизные марки, то есть пытались как-то решить ситуацию. Однако им это не удалось. Кроме того, появился серьезный недобор по таможне. Очевидно, что эта ситуация бьет по экспортерам, которым стало не так выгодно продавать товары за границу из-за определенных убытков. Естественно, это влияет и на цену. Поэтому, с этой точки зрения, государство теряет.

Падение производства отражается на общей ситуации в стране. Производство падало, начиная от 1% с осени прошлого года, и заканчивая 8% в декабре. Всегда при падении производства наступает проблема и со сбором поступлений в казну. Поэтому этот комплекс вопросов тоже влияет на ситуацию”, — сообщает Александр Леонов.

Комментируя проблему с невыполнением плана доходов государственного бюджета, министр финансов Украины Оксана Маркарова во время выступления в Верховной Раде Украины на отчете Кабмина “Час вопросов к правительству” рассказала о причинах недовыполнения плана доходов. Во время выступления она сообщила, что недовыполнение плана по доходам, в первую очередь, связано с “доходами таможни”, то есть недопоступлением в бюджет суммы НДС от ввезенных на территорию Украины товаров. Это недовыполнение связано с внесенной поправкой, предоствляющей льготу на ввоз оборудования для альтернативной энергетики, что не было учтено в госбюджете-2019. И эта льгота стоила бюджету 9 млрд грн недополученных денежных средств.



Источник: построено ЭН на основе данных Open budget

Второй причиной является укрепление курса гривны. В результате чего с ввезенных на территорию Украины импортных товаров в бюджет поступает гораздо меньше таможенных пошлин. Третья причина — цена углеводородов, в частности газа. Снижение цены на газ позволяет снижать тарифы для населения и предприятий, однако в бюджет страны поступает меньше средств от растаможивания. Кроме того, с апреля 2019 ПАО «Нафтогаз» использует механизм «таможенного склада», что позволяет закачивать и хранить в подземных хранилищах газ без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Недовыполнение доходов госбюджета-2019 зафиксировано и по уплате рентной платы за добычу углеводородов, в результате чего в бюджет было недоперечислено около 11 млрд грн. Также есть проблемы с доходами госбюджета в части акциза с произведенных товаров – алкоголя и табачных изделий. Напомним, принятый 4 октября 2019 года Верховной Радой Украины законопроект «О внесении изменений в законы о введении единого счета для уплаты налогов и сборов» №1049 предусматривает введение фиксированной маржи для розничных продавцов и оптовых поставщиков табачных изделий. По мению экспертов, принятие закона может привести к уходу с украинского рынка ведущих мировых производителей сигарет и значительному удорожанию табачных изделий. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак сообщает, что. из-за непредсказуемости в финансово-экономической политике Украины мировые компании говорят о возможности приостановки производства в Украине, что является негативным сигналом для всех инвесторов. Это может привести к усилению тенизации и закрытию производства на украинской территории.

По мнению аналитиков, на недовыполнение плана по доходам и увеличение дефицита госбюджета повлияли и другие факторы. В частности, на уровень доходов государственного бюджета существенное влияние оказали деиндустриализация экономики, спад промышленного производства, увеличение в структуре ВВП отраслей с низким уровнем доходности и другие факторы. Кроме того, увеличение внутреннего государственного долга оказывает негативное влияние на размер дефицита госбюджета. Из-за высокой порцентной ставки по ОВГЗ существенно увеличиваются государственные расходы по обслуживанию займа. В частности, эксперты GROWFORD Institute считают, что процентная ставка по гривневым обигациям внутреннего государственного займа является рекордно большой. Для примера во многих развитых странах ставки по государственным облигациям имеют отрицательное значение. Высокий уровень доходности по украинским ОВГЗ стимулирует рост спроса на облигации, а в случае размещения Минфином ОВГЗ приводит к увеличению внутреннего государственного долга и расходов по обслуживанию. В частности, в 2019 году расходы бюджета по оплате процентов внутреннего государственного долга достигли 88 млрд грн, в то время как в 2018 году расходы были на уровне 75 млрд грн, а в 2017 году они составляли 73 млрд грн. Алексей Кущ в интервью ЭН сообщил, что ключевым проблемным фактором ОВГЗ является не сам факт объема эмиссии ценных бумаг, а уровень доходности, с которой они размещались. Существуют сомнения относительно того, что уровень процентной ставки по ОВГЗ, которая составляла 18- 20%, соответствовал рыночному спросу. По мнению аналитика, Минфину необходимо было совместно с Минэкономики и НБУ создать четкую параметрическую модель влияния выпуска долговых инструментов на обменный курс, украинский внутренний рынок капитала и темпы роста экономик. “Простыми словами, можно было привлечь те же суммы ОВГЗ, которые были привлечены, но с доходностью в 1,5 -2 раза меньше. Например, начинать можно было с 10-12% и сейчас довести их доходность до 6-7%. Последствия высокой процентной ставки были очень печальны. В 2020 году сумма выплат, которые мы перечисляем только по процентам, без учета тела кредита, по внешнему и внутреннему долгу составят 145 млрд грн. Это больше, чем предусмотрено в госбюджете на медицину и в полтора раза больше, чем на образование”, — говорит Алексей Кущ.

Проблемным аспектом, по мнению многих аналитиков, является тот факт, что большое количество ОВГЗ находится в собственности нерезидентов. В 2019 году вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа увеличились более чем в 18 раз, а удельный вес нерезидентов в общем объеме вложений в гособлигации вырос до 14,2%. Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило в эксклюзивном комментарии ЭН сообщил, что из-за увеличения удельного веса вложений нерезидентов в ОВГЗ существенно возрастают риски для украинской экономики. “Потому что если нашим долгом владеют иностранцы, то это означает, что все риски, которые возникают в мире, могут влиять на нашу финансовую стабильность. Например, если инвестор потеряет интерес, то он захочет эти бумаги реализовать. И, соответственно, это может привести к тому, что повысится спрос на валюту на внутреннем рынке, потому что инвестору необходимо будет вывести деньги. Кроме того, мы должны иностранному вкладчику выплачивать проценты по ценным бумагам”, — сказал Ярослав Жалило.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также акцентирует внимание на наличии серьезного риска для украинской экономики из-за возросшей доли нерезидентов в общем объеме вложений в ОВГЗ. «В отличии от резидентов, которые более привязаны к украинской политической и правовой системе, нерезиденты в любой момент могут начинать выходить из облигаций. Если они пойдут по такому пути, это может привести к быстрой девальвации национальной валюты и финансовому кризису. Поэтому это больше элемент потенциального кризиса. Это большие риски. Вообще пирамида ОВГЗ, которая была сформирована, угрожает финансовой стабильности в стране, поскольку долги увеличиваются и может сложиться ситуация, при которой Украина будет не способна возвращать задолженность в полной мере», — сообщил Руслан Бортник.

Относительно влияния увеличения нерезидентами инвестиций в ОВГЗ на экономику страны, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщает, что, к сожалению, вложения нерезидентов в ОВГЗ являются не инвестициями, а спекулятивными деньгами. «Например есть стратегический инвестор и портфельный инвестор. Портфельный инвестор покупает наши облигации, а стратегический приходит и создает рабочие места. Но это даже не портфельный инвестор, а просто финансовый спекулянт. А приходят эти спекулянты потому, что мы им даем очень высокий процент дохода. Если, например, в Германии облигации внутреннего займа выпускают под «-0,5%» годовых, то мы выпускаем их под «13-14%» годовых. Поэтому, естественно, сюда идут финансовые спекулянты», — сообщает Олег Пендзин ЭН.

На недовыполнение плана доходов также оказал влияние спад промышленного производства, который в 2019 году составил 1,8%.



Источник: ЛІГА.Бізнес

По мнению экспертов GROWFORD Institute, основной причиной сложившейся ситуации является отсутствие эффективной промышленной политики в стране, недоступность долгосрочного кредитования, высокий уровень трудовой миграции, неблагоприятный инвестиционный климат, низкий уровень инвестиционной привлекательности и ревальвация гривны. Кроме того, наблюдается снижение цен на промышленную продукцию, что связано с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировых сырьевых рынках. На экономическую ситуацию в стране также влияет монетарная политика НБУ. Рекордное привлечение Нацбанком денежных средств от банковских учреждений на депозитные сертификаты НБУ приводит, с одной стороны, к неэффективному расходованию государственных финансов из-за существенного объема выплат по процентам. А с другой стороны, вместо того, чтобы кредитовать предприятия, банки вкладывают средства в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ, что приводит к снижению уровня кредитования и спаду производства.

Относительно прогнозов на 2020 год, аналитики предупреждают, что Украина может “попасть в дефляционную спираль”. Алексей Кущ в интервью ЭН сообщил, из-за падения цен на товары промышленного производства и уменьшение розничных цен происходит сокращение капитальных инвестиций, что оказывает влияние на уровень создания новых рабочих мест и покупательную способность населения. В результате данные факторы могут привести к падению уровня торговли и экономической рецессии.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев подчеркивает необходимость развития промышленного производства и создания благоприятных условий для экспорта продукции с целью обеспечения необходимых поступлений в бюджет и постепенного сокращения дефицита.

“Сейчас этому мешает схема с так называемой «пирамидой ОВГЗ», которая искусственно укрепляет курс гривны, таким образом нанося ущерб экспортёрам. Именно из-за этого промышленное производство у нас падает пять месяцев подряд. Между тем, никакое сельское хозяйство и другие отрасли экономики не способны принести столько дохода, как производство продукции с высокой прибавочной стоимостью. Это означает, что без ориентации на развитие такого производства и экспорт его продукции, из экономической ямы нашей стране не выбраться”, — сообщает Богатырев

Важно отметить, что в январе 2020 года наблюдается рекордное увеличение дефицита государственого бюджета, который по сравнению с аналогичным показателем 2019 года вырос на 27,5% и составил 15,214 млрд грн. Причиной сложившейся ситуации стало недополучение доходов, размер которых на 21,5% ниже запланированных. В Минфине сообщили, что основными факторами, которые оказали влияние на невыполнение плана доходов стали снижение цен на газ, уменьшение объема импорта и увеличение курса национальной валюты.

Таким образом, можно сделать вывод, что недовыполнение плана доходов обусловлено, как отмечалось выше председателем Счетной палаты Валерием Пацканом, “низким качеством макроэкономического прогноза”. Поэтому, в первую очередь, для улучшения сложившейся ситуации необходимо повысить эффективность планирования и обеспечить отображение реальной экономической ситуации, коньюнктуры мирового рынка, макро и микроэкономических трендов в макроэкономическом прогнозе.