Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?

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На этой неделе в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, России и Евросоюза, на которой стороны пытались договориться относительно дальнейшей судьбы транзита российского газа в европейские страны по украинской территории после 2019 года – именно тогда заканчивается срок ныне действующего контракта.

Впрочем, ожидать скорого решения по данному поводу не приходится, руководство двух воюющих государств пока остается непреклонным. А в свете новых обстоятельств — победы НАК «Нафтогаз Украина» в Стокгольмском арбитражном суде в споре против российского «Газпрома», а также отчаянных попыток Кремля завершить строительство «Северного потока -2» и «Турецкого потока» в обход Украины — ставки для каждой из сторон растут и договориться становится все сложнее. Каким может быть новый контракт о транзите российского газа в Европу, и кто в конечном итоге заплатит за потери от прекращения поставок «голубого топлива» через Украину, разбирались «Экономические новости».

Кто кому враг и товарищ?

Отношения между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» давно перешли исключительно в плоскость судебных разбирательств. Украинская сторона уже более трех лет не покупает газ у страны — агрессора. Последняя, в свою очередь, отказывается платить более 2 млрд долл. по проигранному в Стокгольмском арбитраже иску и все силы направляет на строительство обходных газопроводов, которые должны существенно снизить транзит через украинскую ГТС.

Напомним, «Турецкий поток» протяжённостью около 1100 км будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд м3 газа в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В 2019 году планируется завершить строительство приемного терминала и сухопутного участка на территории Турции. Также «Газпром» ведет работу по подготовке маршрутов транспортировки за пределами Турции. Впрочем, особое беспокойство Киева и ряда европейских стран вызывает строительство «Северного потока — 2», после реализации которого будут построены две нити газопровода по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Мощность газопровода составит около 55 млрд. куб.м. газа в год.

Против строительства газопровода «Северный поток-2» также выступает Вашингтон. Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил, что «Северный поток-2» подрывает «экономическую и стратегическую безопасность» Украины. Американский президент Дональд Трамп не раз критиковал руководство Германии, в том, что они являются «заложниками» Кремля. В Белом доме требовали от участников выйти из проекта, угрожая санкциями тем, кто этого не сделает. Взамен США предлагают европейским партнерам собственный проект, подразумевающий строительство в Европе регазификационных терминалов для поставок американского сжиженного природного газа. Однако в Берлине заверяют, что «Северный поток – 2» носит исключительно коммерческий характер и пока не намерены от него отказываться, одновременно настаивая на сохранении транзита по территории Украины.

Пока строительство данного газопровода несколько застопорилось в силу позиции Вашингтона, однако, как не прискорбно для Украины, работы по его эксплуатации все же будут закончены, хоть и с опозданием. Ожидается, что это произойдет к 2021-2022 году. Основная задержка состоит в строительстве наземной инфраструктуры. Поэтому России при сохранении текущего уровня экспорта газа в Европу после 2019 года, когда закончится действующий контракт, без украинского маршрута не обойтись. Интрига будущих отношений Украины и России по этому вопросу сохраняется.

Безрезультатные переговоры

Нынешние переговоры в Брюсселе, которые длились чуть более получаса вместо запланированных трех, пока закончились ничем. Российская сторона предлагает продлить действующий с 2009 года контракт на транзит газа после 2019 года без каких-либо консультаций. «Миллер трижды сделал акцент на том, что они готовы продлить существующий контракт. Он сказал, что их можно продлить без каких-либо экспертных консультаций… Просто эти контракты — и вперед», — рассказал министр иностранных дел Павел Климкин по итогам переговоров. Такое предложение, по его словам, означает, что Россия абсолютно не принимает во внимание, что украинское законодательство с 2009 года претерпело существенные изменения и на сегодняшний день адаптировано к европейскому. Кроме того, «Газпром» продолжает настаивать на мирном урегулировании вопроса о выплате «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма в споре о транзитном контракте, что для Украины является неприемлемым.

«Мы открыты к любым вариантам, но если они отвечают решениям Стокгольма», — сказал в свою очередь глава НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев. Он также подчеркнул, что руководство компании готово рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия европейскому законодательству, которое было имплементировано в Украине. По словам Коболева, в Еврокомиссии поддерживают позицию по необходимости выполнять решение арбитража и по соответствию новых контрактов действующему законодательству Украины. Действия «Газпрома» Коболев расценил как попытку затянуть переговоры по политическим причинам.

В тоже время по словам вице-президента Еврокомиссии, еврокомиссара по вопросам энергетики Мароша Шефчовича, новый контракт на поставку российского газа через территорию Украины нужно заключить на срок более 10 лет. «Объемы должны быть коммерчески жизнеспособными, потому что мы должны привлечь инвестора в организацию и апгрейд украинской ГТС. И мы также хотели бы, чтобы это были европейские компании с высокой репутацией», – сказал он. Вице-президент также подчеркнул, что новый контракт должен строиться на условиях полной имплементации европейского энергетического законодательства, «чтобы он был таким же, как контракт «Газпрома» с европейскими компаниями». «Надеюсь, что долгосрочный транзит через Украину будет обеспечен», – добавил Шефчович.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россию в первую очередь интересует коммерческая привлекательность проекта. «Транзитный контракт будет обсуждаться, но базовым условием является его коммерческая привлекательность. То есть, создание таких экономических условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям — тому же «Северному потоку», «Турецкому потоку», — сказал министр.

Каковы будут потери от транзита?

Сейчас за год Украина прокачивает около 90 млрд м3 российского газа, за что получает около 3 млрд долл. прибыли. При этом мощность нашей ГТС на западной границе – это 180 млрд. м3 газа в год. Если же Россия реализует оба обходных газопровода «Северный поток-2» и «Турецкий поток», то транзит российского газа значительно сократиться. Поэтому эксперты советуют уже сейчас прорабатывать запасной «план Б».

«Когда заработает первая ветка «Турецкого потока», это порядка 15 млрд.куб.м, транзит через Украину будет составлять порядка 60 млрд. куб м. газа в год. «Северный поток – 2», даже если и будет достроен к этому времени, не сможет включиться полностью в работу по причине задержки строительства немецкого газопровода «Eugal» по территории Германии. Соответственно газ, который придет по «Северному потоку -2» будет некуда отправлять далее. То есть, транзит через территорию Украины в 2020 году будет составлять порядка 60 млдр. куб .м. газа в год в зависимости от ситуации на европейском рынке, погодных условий и т.д. Вопрос формализации этого транзита, по логике вещей, и должен стать предметом переговоров», — заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

По его словам, оптимальный сценарий после запуска «Северного потока -2», который рассматривается экспертным сообществом, это прокачка порядка 40 млрд. м3 газа в год по территории Украины. «Нужно понимать, что газ идет не ровным потоком в течении года. То есть, есть пики, как например зимние, когда необходимо прокачивать больше. Есть спады. Есть украинская система подземных газовых хранилищ, которые для таких пиков подходят. Вот это может стать предметом обсуждения и этот объем в принципе может сохраниться по украинской территории после того как будет введет в эксплуатацию «Северный поток 2». Но без урегулирования, или хотя бы снижения градуса в отношениях между Киевом и Москвой, боюсь, что достигнуть таких договоренностей будет достаточно сложно», — добавил он.

В чем позитив для Украины?

По мнению экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, сохранять транзит через Украину все равно необходимо по техническим соображениям. «Все эти морские потоки не имеют подземных хранилищ газа. Они по мощности меньше, чем транзит через Украину. Потребление газа носит сезонных характер и необходимо где-то сохранять излишки в момент, когда потребление меньше. Поэтому ГТС Украины все равно надо использовать», — заявил он. По словам политика, от запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» для Украины есть и позитивный момент, так как уже не будет работать сценарий, который использовали в предыдущие годы с ««закручиванием вентиля», когда вся Европа сидела без газа и давила на Украину договориться с Россией». «Этой монополии уже не будет. И этого консолидированного давления на Украину тоже не будет. Это, скорее, не учитывает сам «Газпром», делая ставку на то, что Украине любой ценой надо договориться, пытаясь заставить Киев добровольно отказаться от выигрыша в Стокгольмском арбитраже. Но уже цена вопроса выигрыша в арбитраже и сколько будет потеряно транзита — это сопоставимые величины. В этой ситуации Украина не будет стоять на коленях, чтоб договариваться», — отметил Пономарев.

Он также обратил внимание на то, что украинские потребители платят за газ совокупно около 8 млрд. долл. в год. в то время когда плата за транзит российского газа составляет примерно 3 млрд. долл. «В результате строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока» Украина может потерять 2 млрд. долл. прибыли. На данный момент повышения тарифов на газ для украинцев уже перекрывают потери, которые Украина может понести от перекрытия транзитного потока. Поэтому этот вопрос перестал быть критически важным для украинской экономики», — добавил он. Политик прогнозирует, что весь этот год будут идти бесконечные переговоры, которые ни к чему не приведут. «Договариваться будут в последние дни и, скорее всего, договорятся про какое-то временное решение. Например, поквартально будут продлевать те условия, которые существовали до того, бесконечно играя друг у друга на нервах», — добавил он.

Нам не страшен «серый волк»

В свою очередь член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева убеждена, что заключать договор на транзит российского газа и вовсе не нужно. «Если договор будет заключен, то это будет самой большой стратегической ошибкой украинской власти. Потому что иметь одного заказчика на транзит для любого бизнеса, не говоря об энергетическом национальном аспекте, вообще недопустимо. К тому же необходимо напомнить, что заказчик — это страна, которая позарилась на украинскую территорию. Это вообще недопустимая позиция. Вопрос – почему власть такое допускает?», — заявила «ЭН» эксперт.

По ее словам, необходимо пригласить европейские компании, которые покупают газ в России и предоставить им экономически выгодные условия транзита сроком на 5-10 лет, как в свое время это сделали наши соседи из Словакии, проведя открытый аукцион и продав мощности на границе именно компаниям, которые покупают газ у «Газпрома» и транспортируют в свои страны. «Сегодня транзит по «Северном потоку – 1» составляет 20 долл. за тыс. м3. Разве Украина не может предложить 16 долл. за тыс. м3.? И тогда загрузим нашу ГТС не на 40 млрд.м3, а на 100-110 млрд.м3 газа в год. Также можем сделать экономически привлекательное и конкурентное предложение на хранение газа в хранилищах. И у нас огромный внутренний рынок, сегодня мы импортируем приблизительно 10 млрд.м3 в год», — напомнила эксперт. Она убеждена, Украине срочно нужен эффективный и качественный рынок газа, чтобы компаниям, которые покупают газ у «Газпрома» было выгодно его транспортировать через украинскую ГТС. «Европейским компаниям интересны две составляющие. Первое – цена, второе – безопасность поставок. И первое, и второе Украина может предоставить. Почему мы этого не делаем? Все действия сегодняшней власти направлены против интересов Украины», — считает Яковлева. Она убеждена, что украинская ГТС имеет огромный потенциал, однако для того, чтобы его реализовать, необходимо отделить компанию «Укртрансгаз» от «Нафтогаз», согласно требованиям Третьего энергетического пакета, чего последняя всячески противится.

Она также опровергла информацию о том, что украинская ГТС рано или поздно может остановить свою работу по техническим причинам из-за недостаточного финансирования на ее модернизацию. «Такие вещи говорит исключительно российская пропаганда. Если бы не вкладывались средства в модернизацию украинской ГТС, мы бы стали свидетелями аварий. За это время мы не увидели ни единого даже аварийного положения. Это говорит о том, что средства вкладываются. Ежегодно на модернизацию «Укртрансгаз» тратит огромные средства на эти цели. Посмотрите финансовую подотчетность. Поэтому это откровенная ложь об украинской ГТС. Кто-то очень хочет, чтоб Украина утратила возможности на нормальное будущее. Потому что именно украинская ГТС может быть локомотивом огромных превращений, так как поступления от транзита чрезвычайные – и экономические, и политические, и геополитические», — резюмировала она.

Между тем, следующая трехсторонняя встреча на уровне министров по данному вопросу планируется в мае 2019 года. Ожидается, что к этому времени эксперты должны проработать детали будущего контракта на транзит российского газа по украинской территории.