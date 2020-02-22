Исповедь Гончарука в Раде: что сказали эксперты

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Правительству Алексея Гончарука в последнее время пришлось нелегко. Записи «прослушки» с двусмысленными высказываниями премьера о президенте, обсуждение заоблачных зарплат министров и их замов несколько подпортили имидж молодых чиновников, не говоря уже о критической экономической ситуации в стране, которая требует неотложных мероприятий по спасению.

17 января Владимир Зеленский на камеру отчитал главу Кабмина и дал время исправить проколы в ближайшее время. Большая часть озвученных поручений пока остается без особых продвижений. Тем не менее, обещанный промежуточный отчет Правительства за 2019 год, хоть и с опозданием в несколько недель, но таки был представлен на обозрение общественности. Вчера премьер Гончарук докладывал о проделанной работе в Раде, информируют Экономические Новости.

Коронавирус под контролем

Свою речь он начал с комментария ситуации вокруг эвакуированных из китайской провинции и города Уханя, охваченных эпидемией коронавируса, украинцах, доставленных накануне в Новые Санжары (Полтавская область). По его словам, протесты людей являются последствием информационной войны, которая ведется в том числе внутри Украины. «Я предполагаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация о том, что якобы гражданка Китая, пять дней назад прибыла в Украину самолетом, побыла четыре дня в Киеве, выехала поездом в Москву, на границе с Россией и якобы была остановлена, и там якобы обнаружен какой-то вирус, и они что-то исследуют, и так далее. Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать для того, чтобы создать панику, посеять среди нас недоверие и раздор», — сказал он.

При этом он заверил, что руководство страны сделало все от них зависящее. «Я хочу сказать ответственно. Правительство, президент, парламент сделали все зависящее от нас, и я считаю, достаточное для того, чтобы граждане, и которые эвакуированы, и которые находятся на территории Украины, были в безопасности. Мы готовы реагировать на вызовы, которые существуют, нет никаких оснований для паники», — заверил он.

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Достижения Гончарука

После этого глава Кабмина перешел уже непосредственно к отчету и успехам, которых удалось достичь за недолгое время своего премьерства. Итак, первое, на чем сосредоточилось правительство — это аудит государства. «Мы провели оценку населения, чтобы понимать количество людей, их возрастной и гендерный состав. Также провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины составлены комбинированные карты кадастров. Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины. Это позволит нам проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы», — заявил глава правительства.

Весомым результатом работы своего Кабмина Гончарук считает искоренение коррупции в высших звеньях власти, что положительно влияет на доверие к Украине среди иностранных инвесторов и предоставляет возможность государству получать дешевые кредиты. «Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры. Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в Правительстве, Парламенте и Офисе Президента — нет. Нам удалось вернуть доверие к Украине. Кроме этого, имеем серьезный прогресс — Правительство искоренило системное рейдерство. Уже никто шепотом не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого. В течение 24 часов мы реагируем на рейдерство и исключаем негодяев из реестров. Уже сейчас видим, что системного рейдерства действительно нет», — подчеркнул премьер Гончарук.

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Также его команде, благодаря решению проблемы с ценами на газ, удалось уменьшить платежки на отопление. «Много лет цена на газ в Украине была не прозрачной и не рыночной, и поэтому сумма в платежках для населения только росла. Мы взяли курс на создание рыночных условий и это дало моментальный результат – за декабрь 2019 года для большинства украинских потребителей платежка была уменьшена. В некоторых городах перерасчет достиг 30%», — подчеркнул глава Кабмина.

Отдельно Гончарук отметил старт государственной программы по оказанию населению дешевых кредитов для открытия собственного дела под низкие проценты, которая должна простимулировать украинцев начать заниматься бизнесом. «Для того, чтобы перезапустить экономику, людям необходимо обеспечить доступ к дешевым ресурсам. Деньги не должны быть «дорогими». Понимая это, президент Украины выступил с инициативой создания программы дешевых кредитов 5-7-9%, которую мы, команда правительства, поддержали и имплементировали в короткие сроки. И уже в январе она начала полноценно работать. Мы хотим стимулировать средний класс и делаем это прямо сейчас посредством предоставления ему дешевого ресурса для начала собственного дела. Но это не конечная остановка, в планах правительства сделать все кредиты с такой ставкой под 5-7-9%. И следующий шаг для нас в этом направлении — это дешевые ипотеки на жилье», — заявил Гончарук.

Дополнительным стимулом для перезагрузки экономики станут начатая правительством программа приватизации убыточных госпредприятий и передача объектов в концессию инвесторам. «Большая приватизация — это еще один шаг к эффективности. Приватизация — это привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест за счет передачи в частную собственность убыточных, нестратегических объектов, принадлежащих государству. В Правительстве мы провели прозрачные конкурсы, и уже первые 2 порта имеют победителей. Туда зайдут инвестиции. Сейчас еще 12 объектов у нас готовы к концессионным конкурсам», — добавил руководитель правительства.

Кроме этого, среди результатов работы правительства — подготовка к старту программы «Большая стройка», презентация приложения «Дія», создание Офиса противодействия рейдерству, объединение геокадастров, закрытие нелегальных АЗС и обеспечение готовности Правительства к запуску рынка земли и другие.

О бюджете 2020

По словам премьера, в ближайшее время будет пересмотрен макроэкономический прогноз, что повлечет необходимость внести весной соответствующие изменения в государственный бюджет на 2020 год. «Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру, чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет», — заявил премьер. Он пояснил, что в предыдущем макропрогнозе закладывались цены на энергоресурсы, конъюнктура на внешних рынках, валютный курс, которые существенно отличаются от нынешних. Премьер также уверил, что причиной недовыполнения бюджета в январе 2020 года являются укрепление гривны и теплая зима. Ведь ранее бюджет планировался по более высокому курсу доллара, что и вызвало несоответствия. По словам Гончарука, пересмотр экономического макропрогноза – обычное дело для всех стран и международных финансовых институций. Он также отметил, что поводом для пересмотра макропрогнозов развития экономики в мире может стать в том числе эпидемия коронавируса.

Стоит отметить, что первый же месяц этого года оказался для бюджета -2020 рекордно провальным. В январе главная смета страны недовыполнена на 24,5% или 13,8 млрд гривен. В прошлом году бюджет выполнялся лишь несколько месяцев. В итоге официальный показатель недовыполнения бюджета составил порядка 72,4 млрд или 1,8% ВВП. Экономист Виктор Скаршевский подсчитал, что реальный дефицит бюджета в прошлом году был намного больше — порядка 85 млрд. А немного скрасить общую картину властям удалось за счет досрочного перечисления дивидендов НАК «Нафтогаз» и манипуляций с возмещением НДС.

С целью подправить бюджет в конце прошлого года Кабмин решил приостановить многие расходные статьи. Так, в регионах многие программы оказались недофинансированными, так как в декабре 2019 года денег из бюджета уже не дали, а под конец года выделенная сумма и вовсе «сгорела». Пострадали, главным образом, различные проекты развития — ремонт дорог, строительство инфраструктурных и социальных объектов и др. То есть, нерешенные в прошлом году бюджетные проблемы автоматически перешли на этот год, спровоцировав настоящую катастрофу по сборам. По данным Госказначейства, в январе этого года хуже всего снова сработали таможня и налоговая. Так, по таможенным органам план недовыполнен на 31,3% (поступило 20,7 млрд гривен), по налоговым — на 28,2% (16,8 млрд гривен). Главная интрига сейчас — удастся ли выровнять бюджетные показатели в феврале и последующие месяцы.

«Цирка не будет»

Не обошлось и без провокационных вопросов. После того как премьер Гончарук представил свой отчет в Раде, депутат от фракции ОПЗЖ Александр Качный не упустил возможность припомнить недавние скандалы. «Имеет ли право руководить Кабмином полный «профан» в экономике, даже если министерство возглавляет себя человек, который называет себя «дебилом»», — спросил он. Однако Гончарук ушел от ответа. «Я понимаю, почему такой уровень дискуссии в парламенте привел нашу страну к такому ужасному состоянию, в котором мы сейчас находимся. Вы переходите на личные обиды, которые были манипуляциями вытянуты из прослушиваний высших государственных личностей государства, что является фактически преступлением. И сейчас создаете картинку для в том числе северных соседей, чтобы показать, что у нас в парламенте вместо работы происходит цирк. Цирка не будет, отвыкайте», — ответил глава правительства.

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Что говорят эксперты?

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах считает, что большинство положений представленного отчета не основывается на объективной, реальной картине состояния дел, не демонстрирует понимание масштабов таких проблем, как падение промышленного производства, рост отрицательного сальдо внешней торговли, низкой платежеспособности населения и рост трудовой миграции. В то же время, только на основе четкой и системной информации, основательного анализа можно профессионально владеть ситуацией и принимать эффективные решения. «Отчет в контексте «у нас все хорошо» инфляция 4%, макроэкономическая стабильность и т.д. — это необъективно, не приведет к усилению реальной работы по росту экономики. Правительство не понимает или умалчивает реальную ситуацию.

Как можно гордиться ревальвацией гривны, которая произошла за счет спекуляций в финансовом секторе? Ситуация, при которой объемы производства в стране сокращаются, а доходы банков за год утраиваются (за 11 месяцев прошлого года — 59 млрд. грн.) — не выглядит фундаментом для укрепления национальной денежной единицы. Банки, а также нерезиденты скупали облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) по высоким ставкам (в начале 2019 под 18-19%), оставив реальный сектор экономики обескровленной, неспособным к модернизации и развития. Искусственная ревальвация гривны стоила экспортерам, а затем экономике более $ 5 млрд., что практически равняется размеру транша МВФ, которого мы так стремимся», — говорит Кинах.

Он также задается вопросом, почему при такой низкой инфляции, которой гордятся НБУ и Кабмин, учетная ставка Нацбанка составляет 11%, а кредиты для бизнеса в коммерческих банках больше 15%? Кроме того, падение промышленности только в декабре 2019 года по декабрь 2018 составило 8,3%, растет отрицательное сальдо внешней торговли, которая так и остается преимущественно сырьевой. «Эти и другие вопросы должны быть раскрыты в отчете правительства, а рядом должны находиться предложения по преодолению таких кризисных явлений», — считает Кинах.

«Почему говорится об «уменьшении цифр в платежках», в то время, как растет задолженность по уплате жилищно-коммунальных услуг, которая уже пересекла отметку в 63,7 млрд.грн., а к концу отопительного сезона может составить 80 млрд. грн.? Это свидетельствует о том, что уровень цен и тарифов в Украине не соответствует реальной платежеспособности граждан, а система субсидий не работает… Честный отчет о работе правительства — вот что ожидает бизнес и все общество», — резюмировал Кинах.

По словам эксперта института GROWFORD Алексея Куща, в прошлом году украинская экономика испытала сразу три шока. «Первый шок — ухудшение конъюнктуры на мировых рынках. Второй — нетипичное укрепление гривны за счет пирамиды ОВГЗ. Национальная валюта укрепилась на 15%, что, на фоне проседания на мировых рынках сделало нашу продукцию менее конкурентной по цене. Особенно сильно это ударило по отраслях с невысокой рентабельностью, к примеру, легпрому, деревообработке, электротехнике. В легкой промышленности, которая работает с рентабельностью в 10-20%, укрепления гривны вообще «съело» всю прибыль. Третий шок — дезинфляционный. Как показывает практика, развивающиеся сырьевые экономики, такие как наша, замедляю рост, если инфляция слишком низкая, меньше 5%», — пояснил эксперт.

По его словам, зависимость отсюда следующая: повысить цены на сырьевые товары можно либо за счет роста мировых котировок (чего в прошлом году не было), либо за счет их подорожания на внутреннем рынке за счет девальвации гривны (чего также не было). «То есть, если бы инфляция была более высокой, скажем, на уровне до 10%, то металлурги, потерявшие 5% в объемах, могли бы сгладить этот спад в деньгах, если бы их продукция дорожала на внутреннем рынке. Но этого также не произошло», — говорит Алексей Кущ. «А это значит, что в этом году дефляция может перейти и на розничные цены. То есть, мы рискуем попасть в дефляционную спираль: сначала падают цены промышленности и розничные цены, затем предприятия сокращают капитальные инвестиции и перестают создавать новые рабочие места. Следующий этап — сокращения персонала. Люди, лишившись доходов, станут меньше тратить, следовательно, замедлится рост торговли и услуг. И закончится все может общей экономической рецессией. Мы прошли уже две третьих этого пути. И можно только гадать, что будет дальше», — говорит Кущ.

Опубликованный же отчет правительства, по мнению эксперта, напоминает по стилю «рекламную брошюру загородного СПА-центра». «Не хватает только купающихся в джакузи людей на заднем плане», — иронизирует он. «Этот документ, по сути, является продолжением «чаепития у Гончарука», в ходе которого обсуждалось, «как развеять туман в голове президента». Только теперь эта брошюра, которая имеет сугубо маркетинговые цели, должна развеять туман в головах депутатов. Ее задача — не донести какие-то смыслы, стратегию, а дать красивую картинку, а потому, совершенно логично, что разработку этого отчета поручили даже не аналитической, а пиар-компании», — резюмировал Кущ.

Отметим, что над отчетом упорно работало не только правительство, но и ООО «Магонова и партнеры», которое, собственно, этот отчет для Кабмина и подготовило. Согласно данным в системе публичных закупок ProZorro, услуги этой частной компании обошлись государственному бюджету Украины в 84 тысячи гривен. При этом расходы на коммуникацию компании с министерствами по сбору данных для отчета оценены в 24 тысячи гривен – то есть почти в 30% от всей сметы. А, например, на редактирование текстов было направлено 6 тыс. гривен.