Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский

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На протяжении всей своей истории Израиль развивался в чрезвычайно тяжелых геополитических условиях. Это вынудило страну разработать уникальные модели управления экономикой и государством в условиях постоянного кризиса. Этот опыт может быть очень полезным для Украины.

С 1 января 2021 года начало действовать Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем в соответствии с законом Украины «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль», информируют Экономические Новости.

Какая основная цель соглашения о ЗСТ между Киевом и Иерусалимом, кто больше всего выиграет от этого, как изменится товарная структура торговли между странами и что нужно сделать украинцам, чтобы попасть на закрытый рынок Израиля? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Экономическим Новостям» рассказал Влад Черкасский, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Израиль-Украина.

Что собой предполагает соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и Украиной? Какая его основная цель

Основная цель соглашения – это, в первую очередь, расширение и увеличение экономического сотрудничества между двумя странами за счет снижения барьеров для торговли товарами и упрощения движения товаров, что, как ожидается, приведет к увеличению объема торговли между Израилем и Украиной и завершит создание договорной основы для имплементации конвенции Пан-Евро-Мед в треугольнике Израиль-Украина-ЕС.

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На данном этапе соглашение, к сожалению, не распространяется на сектор услуг, но есть намерение рассмотреть этот вопрос в ближайшем будущем.

Соглашение облегчает взаимный доступ на наши рынки большинства промышленной и сельскохозяйственной продукции. Около 90% промышленной продукции, произведенной в Украине, получило освобождение от пошлин с 1 января 2021 года, а еще порядка 8% продукции будет экспортироваться беспошлинно, либо получит льготы в течение 3,5 или 7 лет. Кроме того, около 48% украинской сельскохозяйственной продукции уже освобождено от таможенных пошлин, а еще 25% товаров будет подпадать под квоты, получит освобождение от таможенных пошлин или определенные таможенные льготы в течение 3-7 лет.

Если мы говорим об экспорте из Израиля, то около 80% израильской промышленной продукции может беспошлинно экспортироваться в Украину, а еще порядка 18% получит таможенные послабления в течение периодов от 3 до 7 лет. Что касается сельскохозяйственной продукции, то уже около 28% освобождено от таможенных пошлин, а еще 22% будут освобождены в течение 3-7 лет.

Как будет меняться товарная структура торговли между Украиной и Израилем? Кто больше всего выиграет от вступления в силу соглашения о ЗСТ между Киевом и Иерусалимом?

Интересно отметить тот факт, что официальные данные Израиля и Украины относительно товарооборота традиционно разнятся. По данным украинской стороны, товарооборот за 2019 год составил 1,116 млрд $. Исходя из израильских официальных данных, за тот же период он составил 856 млн $. За 2020 год официальные данные будут опубликованы в ближайшее время, но ввиду последствий пандемии ожидается снижение товарооборота на более чем 10%. В любом случае, есть значительное положительное для Украины сальдо (экспорт из Украины в Израиль значительно превышает импорт из Израиля – на основе израильских данных на израильский экспорт приходится всего около 19% товарооборота). Исходя из целого ряда факторов, среди которых можно отметить покупательскую способность в обеих странах, а также укрепление шекеля и ослабление гривны, мы ожидаем увеличение экспорта товаров из Украины в Израиль, нежели импорта израильских товаров в Украину. В результате, положительное для Украины сальдо возрастёт.

Нельзя также забывать, что между нашими странами есть еще одна чрезвычайно значимая часть торговых отношений, которая практически не отражается в официальных данных товарооборота. Украина, кроме природных ресурсов, обладает очень качественными человеческими ресурсами, в особенности в технологической сфере. Согласно отчету Израильского управления по инновациям, около четверти хайтек компаний в Израиле пользуются услугами аутсорсинга за пределами страны, из которых до 45% выбирают Украину. По различным оценкам около 15 000 украинских специалистов в области IT работают с израильскими компаниями. Это значит, что прямым источником доходов для тысяч семей в Украине является сотрудничество между нашими странами в этой сфере. Путем несложных арифметических вычислений становится понятно, что взаимодействие в области IT генерирует дополнительные несколько сотен миллионов долларов торгового оборота.

С какими вызовами нужно справиться украинской стороне, чтобы попасть на довольно тесный и закрытый рынок Израиля? Какие риски возможны?

С одной стороны, Израиль — это рынок с относительно высоким объемом импорта. В год Израиль импортирует товаров и услуг в объеме, превышающем 108 миллиардов долларов, из которых около 70% составляют товары. С другой стороны, население страны немногим превышает 9 миллионов человек, рынок насыщен и характеризуется высокой конкуренцией. Для успешного вхождения на рынок необходимо высокое качество товаров, конкурентоспособная цена, в том числе за счет оптимизации логистических расходов и модернизации логистической инфраструктуры, высокий уровень сервиса. Для эффективного взаимодействия очень важно наличие англоязычных сотрудников, адаптированных маркетинговых материалов и эффективного маркетинга в целом, опыт работы на международных высококонкурентных рынках. Еще одним значимым аспектом является гибкость политики условий платежей. Также, конечно же, как и на любом другом рынке, очень важно выбрать правильных местных партнеров.

Повлияет ли подписание соглашения о ЗСТ на результаты экономической войны с РФ?

Соглашение о зоне свободной торговли, безусловно, открывает для украинской экономики новые возможности, и они не связаны с вопросами украино-российского кризиса.

Есть ли шансы, что в ближайшей перспективе запуск ЗСТ позволит Украине получить облегченный доступ к современным технологиям Израиля? Чем Израиль может быть полезен Украине?

Этот вопрос в большей степени зависит от украинской стороны. ЗСТ не касается вопросов, связанных с передачей технологий. Более того, Израиль и до этого был открыт для взаимодействия с Украиной в вопросе технологического сотрудничестве в очень обширном спектре направлений. На сегодняшний день Израиль является одним из мировых лидеров в области технологий и инноваций. Мы как Торгово-промышленная палата считаем, что инновационно-технологическое взаимодействие является одним из наиболее стратегически важных вопросов. Израильские технологии и опыт могут помочь Украине в развитии своего огромного потенциала. Интересными направлениями являются технологии в сфере сельского хозяйства, технологии водоснабжения и использования воды (watertech), модернизация украинской промышленности – индустрия 4.0, цифровая медицина, умные и безопасные города, финтек, кибербезопасность.

На протяжении всей своей истории Израиль развивался в чрезвычайно тяжелых геополитических условиях. Это вынудило нас разработать уникальные модели управления экономикой и государством в условиях постоянного кризиса. Исходя из этого, по нашему мнению, активное развитие билатерального сотрудничества именно в этой сфере может быть очень полезно для Украины.

Еще одним приоритетным направлением сотрудничества может быть открытие и развитие в Украине инновационных экосистем на основе методологий, разработанных в Израиле. В частности, в сфере агротек. В перспективе это может помочь Украине в привлечении в подобные экосистемы международных партнеров и инвестиций.

Какие ещё дополнительные возможности открывает Украине ЗСТ?

Подписание соглашения о зоне свободной торговли открывает возможность для Украины и Израиля взаимодействовать в рамках Пан-Евро-Средиземноморской конвенции. После завершения юридических и процессуальных действий израильский производитель, экспортирующий свою продукцию в ЕС, сможет импортировать из Украины материалы, комплектующие или сырье, страной происхождения которых является Украина, использовать их для производства конечного продукта и его экспорта в ЕС с сохранением всех льгот, в соответствии с соглашениями между Израилем и Европейским Союзом. Фактически, украинские комплектующие будут считаться израильскими, с точки зрения таможенных правил ЕС. Естественно, также будет работать и зеркальная ситуация для украинского производителя.

Необходимо отметить, что около 32% израильского экспорта приходится на страны ЕС, в этой связи имплементация конвенции создаст условия для значительно более активного участия украинских компаний в цепочках добавленной стоимости товаров израильского происхождения. Кроме того, в дальнейшем могут возникнуть разные дополнительные варианты использования конвенции, так как в нее входят 23 государственных и межгосударственных образования.

Более того, вследствие пандемии, а также ряда других глобальных геополитических процессов, выделился ряд глобальных тенденций, которые могут создать значительные возможности для украинской экономики. В частности, одним из последствий первых волн вируса пострадали цепочки поставок многих компаний по всему миру, и в свете этого возросло понимание необходимости диверсификации источников поставок сырья и комплектующих между несколькими регионами. Кроме того, значительно выросли транспортные расходы на поставки из Азии. Все это усиливает необходимость быть ближе к целевым рынкам. Украина, благодаря своему географическому положению, относительно дешевой рабочей силе, производственной и логистической инфраструктуре, а также своим природным ресурсам, может рассматриваться как альтернатива для производства и как альтернативный источник поставок. В особенности это касается компаний, которые ориентированы на европейские рынки.

Именно поэтому, по мнению аналитиков ТПП Израиль-Украина, потенциал конвенции Пан-Евро-Мед является наиболее значимой частью соглашения в долгосрочной перспективе.

Напомним, 11 июля 2019 года ВРУ ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли с Израилем. В январе 2019 года Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ . Переговоры между правительствами начались ещё в 2013 году, но наиболее интенсивная работа велась сторонами в период с 2016 по 2018 годы. Украинская делегация провела семь раундов переговоров, которые закончились в 2018 году.