Цена компромисса: Германия и США хотят мобилизовать 1 млрд долларов для «зеленого фонда» Украины за «Северный поток-2»

Главная » Экономика » Цена компромисса: Германия и США хотят мобилизовать 1 млрд долларов для "зеленого фонда" Украины за "Северный поток-2" Цена компромисса: Германия и США хотят мобилизовать 1 млрд долларов для "зеленого фонда" Украины за "Северный поток-2"

Закрыть Отправить

В течение многих лет существовали проблемы вокруг "Северного потока - 2", но теперь наметилось урегулирование. Трубопровод будет построен, негативные последствия для Украины будут сглажены.

В трансатлантическом конфликте вокруг российского газопровода «Северный поток — 2» наметилась определенная развязка. Хотя высшим должностным лицам Германии и США не удалось разрешить спор к моменту встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена в Вашингтоне. Однако в последние недели обе стороны постепенно продвигаются к решению этой проблемы. Бумаги активно пересылались туда-сюда между Берлином и Вашингтоном, и, по мнению США, немцы вели себя «конструктивно». Как информируют Экономические новости, об этом пишет деловая газета Германии Handelsblatt.

В центре дискуссии — немецкая помощь Украине. В обмен на это США обещают окончательно отменить санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее немецкого руководителя Маттиаса Варнига.

До сих пор эти санкции были только приостановлены, и это решение Вашингтон может отменить в любой момент. Результатом сделки станет завершение строительства и ввод в эксплуатацию «Северного потока-2», но негативные геополитические последствия проекта будут сглажены.

Подоплекой спора является опасение американцев, что Кремль использует «Северный поток-2» в качестве оружия для подрыва энергетической безопасности Европы. Жители Восточной Европы, в частности, чувствуют угрозу со стороны трубопровода, особенно Украина, которой грозит потеря статуса транзитной страны российского газа. Это не только лишило бы Киев важных доходов, но и сдерживающего фактора против российской агрессии.

Читайте: Вопросы без ответа: Кто и почему убил известного журналиста Павла Шеремета?

Поддержка Киева

Правительство Германии хочет решить проблемы безопасности и готово расширить поддержку, которую оно оказывало Киеву до сих пор. Цель — помочь Украине стать партнером в европейской энергетической трансформации. Американцы также хотят принять в этом более активное участие.

Однако, прежде всего, они хотят убедиться, что руководство Украины одобрит возможную сделку с немцами. Поэтому Дерек Чолле, близкий советник госсекретаря США Энтони Блинкена, на этой неделе совершает визит в Украину.

Читайте: США и Германия урегулировали разногласия по газопроводу "Северный поток-2"

Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа, сообщает, что Германия и США хотят совместно мобилизовать 1 миллиард долларов для «зеленого фонда», чтобы помочь Киеву преобразовать свой энергетический сектор. Само правительство Германии обязалось выделить 175 миллионов долларов, а также хочет назначить специального посланника для продвижения двусторонних проектов с Украиной, выделив еще 70 миллионов долларов.

В случае, если Россия использует трубопровод в качестве оружия против Украины, правительство Германии готово принять неуказанные контрмеры.

Трубопроводная дипломатия идет полным ходом уже несколько недель. Еще до того, как Меркель вылетела в Вашингтон, она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским за ужином в канцелярии. После этого Меркель подтвердила свою позицию, что «Украина должна оставаться страной-транзитером энергоносителей». В Вашингтоне она добавила, что если Россия не будет уважать это право, Германия «предпримет решительные действия».

В прошлом правительство Германии всегда указывало на то, что оно добилось от российского правительства обязательства продолжить транзит газа через Украину до 2024 года, несмотря на «Северный поток-2». Но теперь ясно, что этого недостаточно. При поддержке США Зеленский добивается от Москвы более долгосрочных и надежных газовых гарантий. По данным Bloomberg, правительство Германии хочет взять на себя обязательство работать над продлением транзитного контракта на срок до десяти лет.

Однако Зеленский также осознает, что в долгосрочной перспективе Украине нужна новая бизнес-модель. Золотые годы транзита газа, от которого страна до сих пор получала значительную часть своих доходов, закончились. ЕС серьезно относится к своей «Зеленой программе» и готовится к постепенному отказу от ископаемого топлива. По этой причине Украина уже достаточно давно рассуждает о возобновляемых источниках энергии как о наиболее выгодном поле для инвестиций.

Идея заключается в том, чтобы использовать «зеленое» электричество для производства «зеленого» водорода. «Важно сделать Украине предложение для пост ископаемого века», — говорит Нильс Шмид, представитель по внешней политике СДПГ в Бундестаге. Он добавляет, что обстоятельность должна превалировать над скоростью. Одним из основных препятствий является коррупция в Украине, проблема, с которой правительство в Киеве до сих пор не может справиться.

Стратегическое значение для ЕС

ЕС также принимает активное участие в оказании помощи Украине. На прошлой неделе вице-президент Комиссии ЕС Марош Сефчович заявил о сырьевом и аккумуляторном альянсе с Киевом.

«Украина имеет стратегическое значение для ЕС», — сказал Сефчович в интервью газете Handelsblatt.

Из 30 важнейших видов сырья, определенных ЕС, 21 находится в Украине — включая литий, кобальт, титан и редкоземельные металлы. Речь идет о материалах для авиационной промышленности, аккумуляторах, ветровых электростанциях и коммуникационном оборудовании.

Правительство США надеется успокоить своих внутренних критиков с помощью сделки по «Северному потоку-2».

В Конгрессе трубопровод сталкивается с жесткой двухпартийной оппозицией. Это создаст серьезные проблемы для администрации Байдена, даже в ее собственном политическом лагере, если окажется, что Байден уступает Меркель и подчиняет интересы безопасности Украины желанию восстановить отношения с Германией, которые были испорчены его предшественником Дональдом Трампом.

Байден тоже считает «Северный поток-2» «плохой сделкой» для Европы, но отношения с Германией для него важнее, чем остановка трубопровода, особенно потому, что он надеется привлечь Берлин в международный альянс против все более агрессивного стремления Китая к мировому господству.