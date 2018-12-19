Антирейдерский или антинотариальний: две стороны законопроекта 9311

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Ведущие бизнес-ассоциации Украины — Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей, Офис эффективного регулирования BRDO, Офис Бизнес-омбудсмена т.д. — поддерживают представленый Минюстом антирейдерский законопроект №9311 ( проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий защиты государством права собственности). В то же время нотариусы — Нотариальная Палата Украины, Международный союз нотариата — «бьют тревогу» и называют проект по сути не антирейдерским, а антинотариальним.

Антирейдерская идея

По словам министра юстиции Павла Петренко , законопроект №9311 (которому он дал условное название # РейдерствоСтоп) содержит «лучшие наработки различных комитетов парламента». Таких наработок оказалось очень много — только сравнительная таблица к этому законопроекту состоит из более 200 страниц. Сам законопроект призван внести законодательные изменения сразу в четыре кодекса, а также в полтора десятка уже действующих законов.

Такие изменения, по мнению первого заместителя министра юстиции Елены Сукмановой, смогут помешать использованию потенциальными рейдерами тех законодательных пробелов и недостатков, которые были выявлены в существующей на сегодня законодательной базе, для переоформления (при непосредственном участии недобросовестных нотариусов и регистраторов) права собственности на землю, недвижимости, корпоративного права и тому подобное. «Самое главное, что должен сделать представленый Минюстом законопроект — это забрать у коммунальных предприятий, на которые приходится сегодня 80% всех нарушений, право на совершение регистрационных действий», — говорит Елена Сукманова.

Еще одним важным аспектом законопроекта №9311 представительница Минюста называет введение четкого соблюдения территориального принципа, согласно которому деятельность регистратора будет распространяться только на определенную выданным ему свидетельством административную территорию.

Частые случаи перерегистрации имущественных прав по поддельным судебным решениям вызвали, по словам Елены Сукмановой , введение в законопроект №9311 нормы об обмене информации между базой данных регистраторов и базой судебных решений.

Такие аспекты законопроекта являются важнейшими в борьбе с рейдерством, уверены предствители бизнес-ассоциации, которые принимали непосредственное участие в разработке этого документа. «Физический отжим» чужого имущества — вчерашний день, для этого нужно осуществить псевдоправовую легитимацию, то есть фальсифицированное юридическое обоснование преступной активности», — отмечают в BRDO. Примечателен рост числа такого вида рейдерских захватов. Согласно данным Офиса эффективного регулирования, с 2014 года зафиксировано более 1700 случаев незаконного завладения имуществом, только в Киеве и области — более 500 рейдерских атак.

По словам исполнительного директора Союза украинских предпринимателей Екатерины Глазковой, законопроект 9311 стал логичной и правильной реакцией на вспышку рейдерства в стране. «Этот законопроект призван решить вопрос рейдерства не точечно, а системно», — говорит она.

Кроме того, в бизнес-ассоциациях существенной считают норму по снижению стоимости нотариальных действий — отмена 1% платы от суммы договора для частных нотариусов. При разработке законопроекта 9311 норма об отмене платы частным нотариусам в размере не менее 1% от суммы договора была предложена именно бизнес-ассоциациями и экспертными офисами. «Мы поддерживаем достойную оплату труда, но стоимость должна быть прозрачная, обусловлена ​​рыночными факторами и способствовать конкуренции», — заявляют бизнес-сообщества.

Отметим, минимальный размер оплаты частным нотариусам на уровне не ниже государственной пошлины — 1% был установлен Указом Президента в 1998 году. По оценкам экспертов, это привело к тому, что уровень «неформального дисконта» от частных нотариусов на крупных сделках составлял 50-70%. Также в BRDO считают, что устаревшее ценовое регулирование сдерживает конкуренцию. К тому же, здесь отмечают наличие факта манипулирования — оплата частных услуг нотариуса позиционируется ими как уплата госпошлины.

Отмена минимальной платы за совершение нотариальных действий, по оценкам BRDO, создаст для потребителей и бизнеса, благодаря развитию конкуренции среди нотариусов, условия для снижения затрат на приобретение недвижимости, а также повысит качество работы самих нотариусов. Для нотариусов прогнозируется увеличение количества клиентов, уменьшение налоговой нагрузки и расширение сферы добровольного нотариального удостоверения сделок.

Установление верхней планки стоимости нотариальных действий в государственных нотариальных конторах — 10 тысяч необлагаемых минимумов — которое предлагается законопроектом, инициаторы этой нормы аргументируют иногда «космическими» суммами, которые получают нотариусы за свою работу. Так, например, оплата нотариальных действий по соглашению по приватизации Криворожстали составила свое время 242 млн. гривен.

В целом, по словам Председателя офиса эффективного регулирования BRDO Алексея Гончарука, предложенные законопроектом изменения приведут к уменьшению серых историй с «откатами» нотариусам.

Антинотариальный аспект

Между тем, самих нотариусов изменения, которые призван внести в их работу законопроект №9311, мягко говоря, возмутили. Они считают эти изменения разрушительными и громко заявляют, что разработанный Министерством юстиции законопроект подрывает основы нотариата и нивелирует право собственности в Украине. «Здесь заложено сразу две бомбы замедленного действия. Первая — к нотариату привлекают чиновников, вторая — нотариусом сможет стать человек, который не сдал квалификационный экзамен», — говорит о законопроекте №9311 президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко .

Отметим, этим законопроектом предлагается устранить дефицит государственных нотариусов в сельских районах путем предоставления права быть нотариусом лицам, работающим в системе Министерства юстиции, в органах местного самоуправления или тем, кто является консультантами государственных нотариусов.

«Здесь речь идет о допуске к профессии лиц, не имеющих высшего юридического образования, возможно, не имеющим стажа работы или опыта в этой области. Сейчас человек для того, чтобы стать нотариусом, проходит определенные этапы: он должен уже иметь опыт юридической работы, пройти стажировку, сдать квалификационный экзамен, имеет свой счет, если это частный нотариус, обустроить рабочее место, подключиться к реестрам. Представьте, что будет, если на место этого человека вдруг придет кто-то, кто проработал незначительный период консультантом, например, в государственной нотариальной конторе, и этот кто-то начнет выдавать наследство — даже я, человек с достаточно большим опытом работы, иногда попадаю в такие коллизионные ситуации, приходится читать целыми ночами нормы законодательства, консультироваться, поднимать судебную практику … что делать консультанту нотариальной конторы, который на себя никогда не брал ответственности и не ставил печать на документах?», — арґументует свою позицию в комментарии «Экономическим Новостям» частный нотариус Светлана Пасечник.

По мнению эксперта, нотариальное оформление в этом случае может быть незаконным даже не из-за сознательного нарушения закона, а за неимением опыта и незнанием законодательства. «Эти новые в системе нотариата люди вынуждены будут совершать сложные нотариальные действия. Ведь, например, наследие — это система без спорного производства. Здесь действительно надо обладать абсолютно всем пластом гражданского законодательства, семейного законодательства … Чтобы его освоить, нотариус должен потратить до 8 лет. Это обучение, стажировки, работа … Честно говоря, я просто в шоке была, когда прочитала этот законопроект», — говорит Светлана Пасечник. Она считает, что приход новых людей в систему нотариата приведет к тому, что просто будут проставляться печати без необходимого юридического анализа, основы и без учета всех принципов гражданского и семейного законодательства.

То, что некоторые положения разработанного в Украине законопроекта 9311 могут повлиять на юридическую определенность соглашений — из-за отсутствия специализации и квалификации лиц совершать нотариальные действия, признают и в Международном союзе нотариата.

Инициатива авторов законопроекта 9311 «убрать псевдопошлину в размере 1%, которая почти 20 лет взималась частными нотариусами под видом государственной пошлины», также не на шутку возмутило нотариусов. Они отрицают слова министра юстиции Павла Петренко о том, что ни одна копейка в государственный бюджет из этих денег не шла, и все средства оставались в карманах частных нотариусов. «Таким образом, разрушаются основы взыскания государственной пошлины, если у нотариуса забрать эквивалент размера государственной пошлины (что определено базой налогообложения). Частный нотариус не может брать за свои услуги меньший размер государственной пошлины, чем государственная нотариальная контора. С размера пошлины государство получает до 60% суммы. Поэтому сказать, что государство ничего не получало — это абсолютно неправильно», — говорит Светлана Пасечник.

По словам нотариуса, из-за отмены нормы об 1% разрушится не только частный, но и государственный нотариат. «Если убрать этот эквивалент размера государственной пошлины, ниже которого не может работать частный нотариус, то кто пойдет в государственный нотариат что-то делать, если в системе частного нотариата можно будет договариваться», — аргументует свою позицию Светлана Пасечник.

Сейчас законопроект №9311 находится на рассмотрении в профильном Комитете Верховной Рады Украины, и в Нотариальной палате Украины очень надеются на то, что их аргументы против принятия определенных норм этого законопроекта там услышат — нотариусов, в отличие от представителей бизнеса, к разработке этого законопроекта не привлекали.