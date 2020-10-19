Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы

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Почему всеукраинский опрос может иметь долгоиграющие негативные последствия для Зеленского и чем это чревато для страны в целом, готов ли инвестор вкладывать деньги в зону боевых действий на Донбассе, выдержит ли экономика Украины еще один локдаун, пройдена ли точка невозврата в отношениях с МВФ, включит ли печатный станок украинская власть и чем это чревато для нас с вами, ждать ли в этом году обвала гривны, как чувствуют себя отечественные госмонополии в преддверии локдауна, об этом и многом другом в эксклюзивном интервью изданию «Экономические новости» рассказал инвестиционный банкир, инвестиционный банкир и колумнист Сергей Фурса.

Президент анонсировал всеукраинский опрос, на который вынес 5 вопросов. Мой любимый — о Будапештском меморандуме. Как полагаете, зачем Зеленскому на кануне местных выборов проводить опрос, который с юридической точки зрения не имеет смысла?

Мой любимый вопрос также о Будапештском меморандуме. После него нам не хватает только вопроса, а где же золото Полуботка и согласны ли украинцы, чтобы нам его вернули вместе со всей банковской системой Британии.

Полагаю, что все пять вопросов озвученные Президентом сами по себе крайне бессмысленны. Это демонстрация популизма и пиар перед выборами.

А вот на что действительно стоит обратить внимание – это на коррупционную составляющую во всей этой истории. Поскольку фраза о том, что какие-то меценаты оплатят пиар Президента – это уже коррупция в чистом виде. И вряд ли кто-то из нас сможет поверить в то, что меценаты решили потратить миллионы долларов только для того, чтобы узнать, что думает украинский народ по поводу Будапештского меморандума. Это безумие и выглядит исключительно как коррупционная история. В данном случае первый вопрос Зеленского, относительно пожизненного заключения за коррупцию, приобретает двойной смысл. Очень похоже на самобичевание со стороны Президента.

Стоит также отметить еще один важный момент в связи с анонсированным опросом Зеленского. Идея, так называемого, прямого народовластия.

Прямое народовластие – это не демократия. Успешные демократические страны работают через институты. Например, институт парламентаризма, институт Национального банка, силовые органы и так далее. Народ делегировал полномочия той или иной политической силе, которая пообещала провести преобразования в стране и посредством государственных институтов она эти преобразования и реформы проводит в жизнь. Вот так это работает.

А когда государство в лице Президента по любому поводу, тем более по вопросам, в которых население попросту некомпетентно, обращается к нему на референдуме, получается просто вариант Венесуэлы. Именно такими псевдодемократическими инструментами разрушал экономику Венесуэлы Уго Чавес. С такими вещами крайне опасно заигрывать. Мы наблюдаем опасную тенденцию, когда харизматические политики получают максимальный контроль на всех уровнях власти, пытаются нивелировать значение государственных институтов, провозгласив себя и народ единственной властью в стране.

Сейчас речь именно о государственных институтах, которые мешают Зеленскому делать то, что он хочет. Поэтому, даже если не брать во внимание, что данный опрос — это чистой воды пиар перед выборами, который к тому же и не законен, это еще и очень опасный прецедент.

Поскольку опрос Зеленский собирается проводить за частные деньги, логично, что спонсоры опроса должны были «зашить» в него свой интерес. Вижу два таких вопроса, за которыми стоит практическая коммерческая выгода: cвободная экономическая зона на Донбассе и легализация марихуаны (пока в медицинских целях).

Полагаю, легализация канабиса – это единственный вопрос, на который надо ответить да. И это тот вопрос, который должен был самостоятельно и давно решить Президент. Медицинский канабис – это не наркотик. Это возможность облегчить боль людям страдающим от рака. Более того, считаю, что это преступление, что в Украине канабис в медицинских целях запрещен.

К сожалению, силовые органы не дают сделать его легальным, поскольку для них — это реальный бизнес. Они эту сферу крышуют и на этом зарабатывают.

А вот относительно всех остальных вопросов, вынесенных на обсуждение в народ, тут все гораздо проще. Мы сейчас ищем черную кошку в черной комнате.

Есть олигархи, которым надо сделать приятное Президенту, чтобы потом он сделал приятное олигархам. Олигархи могут дарить машины скорой помощи, красить киоски и делать много других вещей просто чтобы потом Президент закрыл на что-то глаза, помог в чем-то, или назначил твоего министра. Есть много разных причин, почему олигархи готовы помочь Президенту.

Вопросы, вынесенные на обсуждение настолько бессмысленны, что складывается стойкое ощущение, что ребята покурили травку на Банковой и решили, а вот пусть будут эти вопросы. И я бы в данном случае не увязывал вопросы с интересами. Сама идея коррупционности опроса, да, она с интересом. Но это из той же категории, почему кто-то платит Слугам народа зарплату в конверте. Наверное, платит какой-то олигарх. А зачем олигарху делать такой гешефт? Потому что он за это всегда что-то получает взамен. Олигарх никогда не делает что-то просто так…

…и мы даже знаем, кто этот олигарх, который спонсирует Слуг народа премиями в конверте…

Владимир Зеленский, как и Леонид Кравчук ранее, предложили превратить Донбасс в офшорную зону, речь идет о неоккупированной части. Как бы вы прокомментировали эту инициативу? И для чего там свободная экономическая зона? Ведь свободные экономические зоны создаются для привлечения иностранных и внутренних инвесторов. Но кто из реальных инвесторов будет вкладывать большие деньги в зону боевых действий?

Никто не будет вкладывать в регион, в котором идет война. На самом деле, ответ на этот вопрос — в недалеком прошлом. До 2004 года на Донбассе была свободная экономическая зона. И что характерно, за все время туда не пришел ни один инвестор. Но через эту зону активно ввозилась контрабанда, гоняли окорочка в Украину, хорошо известные «ножки буша». Как раз именно это не давало развиваться украинскому бизнесу. Когда в 2004 году свободную экономическую зону закрыли, стал возможен стремительный рывок украинских производителей курятины.

В такую свободную экономическую зону, как правило, приходят схемщики. Регистрируют фирму «рога и копыта» и получают все льготы. А вот торговать они будут на всей территории Украины. Скорее всего именно так будет работать эта зона. Убежден, что это крайне деструктивно и очень опасно.

А что касается Леонида Кравчука то мы знаем, что он очень любит создавать какие-то свободные зоны и раздавать льготы. Благодаря Кравчуку киевское «Динамо» получило льготы на беспошлинный импорт нефтепродуктов. И десятилетие собственники киевского «Динамо» были самыми большими импортёрами нефти в Украину, заработав миллиарды.

Убежден, что государство должно создавать правильные и простые условия работы по всей стране. И когда вы спрашиваете инвесторов, почему они не приходят в Украину, ответ всегда один и тот же на протяжении десятилетий. Отсутствие верховенства права и коррупция в рядах украинских силовиков и СБУшников. Это две самые большие проблемы для бизнеса и инвесторов.

Полагаю, что на Донбассе точно не удастся сделать особую зону, где этих проблем не будет и мы это прекрасно понимаем. А Президенту уже сейчас необходимо решать эту проблему глобально по стране в целом, а не создавать черные дыры.

И не важно где, на Донбассе, или в Закарпатье.

Ситуация с коронавирусом в Украине — трагическая. Многие говорят, что локдаун введут сразу после выборов. Как вы оцениваете действия власти в борьбе с коронавирусом? И во что выльется локдаун для экономики Украины?

Я считаю, что первый локдаун, весной этого года, мы пережили достаточно неплохо. У нас был определенный запас прочности и сейчас экономика быстро восстанавливается. В данном случае вопрос даже не в локдауне, а в том, что

при наличии поддержки наших западных партнеров, мы могли бы сделать умный локдаун, не такой сильный как в первый раз.

Киевская школа экономики разработала концепцию, согласно которой можно закрываться, но при этом делая это правильно, не убивая все вокруг. Это возможно. Но, к сожалению, мы идем по другому пути. Мы разрушили и продолжаем разрушать сотрудничество с нашим западными партнерами. Не вводим даже ограниченный локдаун из-за популизма и предстоящих выборов. Но при этом, строим дороги вместо того, чтобы настраивать систему тестирования.

Первый локдаун нам ничего не принес кроме того, что ударил по экономике. Локдаун должен был выиграть время для подготовки медицинской системы и для того, чтобы наладить систему тестирования. Что такое контроль над эпидемией? Это значит — опережать эпидемию. А мы этого не делаем. У нас нет нормальной системы тестирования, и мы пока проигрываем, демонстрируя ужасающую статистику по количеству пациентов в больницах. Потому что выявляют больных меньше, чем в Европе. Но де-факто мы понимаем, что ситуация совершенно другая.

А сейчас я не верю, что люди, которые ничего не делали и присвоили себе звание мастера спорта по борьбе с коронавирусом, вдруг начнут действовать эффективно и на опережение.

Как полагаете, учитывая сегодняшнее состояние экономики и госбюджета, внедрение обязательного медицинского страхования может помочь быстро и эффективно построить жизнеспособную систему здравоохранения в Украине?

Это фетиш. Обязательное медицинское страхование не принесет больше денег.

По сути, та медицинская реформа, которую реализовывала Супрун способствовала тому, что деньги шли за пациентом. И я не вижу смысла внедрять отдельно обязательное медицинское страхование, поскольку оно не принесет нам больше денег. Вопрос в эффективности распределения тех ресурсов, которые у нас есть. И когда деньги идут за пациентом, они расходуются эффективно.

Сейчас Супрун обвиняют в том, что именно медицинская реформа, которую она воплощала в жизнь, привела к тому, что сейчас образовался коллапс в медицинской системе.

Это абсолютная глупость. Потому что реформа касалась первичного звена, семейных врачей. Кстати, именно семейная медицина — это единственное, что сейчас работает. Это то, что успела сделать Супрун. Поэтому тот коллапс, который наблюдается во вторичном звене – это как раз не реформированная медицина. Именно вторичное звено должны были реформировать в апреле нынешнего года. Супрун как раз пыталась этот хаос изменить, и чтобы тот коллапс, который мы наблюдаем сегодня, не случился. Но ее обвинили во всех грехах. Почему? Потому что она хотела забрать деньги у главврачей и отдать их пациентам. Фактически, она хотела забрать деньги из коррупции и отдать их на свет, чтобы все было понятно прозрачно. И поэтому Супрун возненавидели все эти главврачи, у которых забрали деньги, которые ранее чувствовали себя богами.

Аналитики BofA Securities прогнозируют, что следующий транш МВФ в Украину поступит в конце 2020 — начале 2021 года Как полагаете, МВФ закроет глаза на нецелевое использование коронавирусного фонда, нападки на НБУ и антикоррупционное Бюро, невыполнение украинской стороной обязательств по меморандуму?

На самом деле с «Bank of America» ситуация немножко другая. У них большие позиции в Украине, и поэтому они вынуждены быть оптимистами. Поскольку, если они признают, что ошиблись, то их ждут убытки. Именно поэтому они самые большие оптимисты на рынке и всегда рассказывают, что все будет зашибись. С их стороны — это немного некорректно. Но их ведет «портфель».

Но даже такие оптимисты как «Bank of America» уже признали тот факт, что в этом году не стоит ждать транш от МВФ.

Мне сейчас крайне сложно представить как Украина может вернуться к сотрудничеству с МВФ. Поскольку с нашей стороны уже существенно подорвано доверие наших западных партнеров. Но шанс отмотать назад и вернуться в исходную позицию все еще есть. Он останется до тех пор, пока украинская власть не пересечет красную линию, после которой уже не будет возврата. Я имею ввиду силовое увольнение Рожковой и Сологуба.

Если честно, то я очень пессимистичен относительно дальнейшего развития событий в украинской экономике. По-моему, мы летим в тартарары, выбрав сценарий печатного станка. Чем дальше мы в это углубляемся, тем меньше у нас шансов развернутся назад и тем дольше будет этот разворот.

Ходят слухи, что МВФ не дал согласия на увольнение Рожковой, поэтому Данилишина и Шапрана «сольют» сразу после ее отставки, представив их инициаторами и виновниками данного решения. По сути, Данилишин может стать разменной̆ монетой̆ с МВФ после принятия Советом НБУ такого решения. Как полагаете, такой обмен возможен?

Это, наверное, опять гениальный план Ермака, давайте встретимся где-то посередине.

Данилишин и Шапран в базарный день не будут стоить и сэндвича для МВФ. Они для МВФ никто. Но давайте вернемся к Рожковой. МВФ не защищает конкретно персону Рожковой. МВФ защищает институциональную независимость НБУ. Это очень важно.

Они никогда не говорят о персоналиях, они говорят об институциональной независимости. А это значит, что глава правления НБУ, как и члены правления, назначены на определенный срок и не могут быть уволены. Это важно. Поскольку, если политики в какой-то момент назначат нового главу правления важно, чтобы Нацбанк продолжил ту же политику, независимо от персоналий. А залогом этого является то, что остальные члены правления остаются на своих местах. Без привязки к фамилиям. А поскольку НБУ это коллегиальный орган, там все решения принимаются большинством правления. И даже, если туда попадет какое-то инородное тело в виде Главы НБУ, то его влияние на принятие решений будет крайне ограничено. Именно поэтому МВФ не простит противозаконное, силовое увольнение Сологуба и Рожковой.

И не потому, что у них фамилия Рожкова и Сологуб. А потому, что это нарушение принципа независимости Центрального Банка. А это уже основа основ всего сотрудничества с МВФ.

Безусловно, план гениальный — разменять баш на баш. Но в данном случае, боюсь, он не сработает. Это те же люди, которые предлагали Трампу продать компромат на Байдена, будучи уверенными что сначала им дадут 10 млрд долларов, а потом еще десять. Мне очень хочется увидеть, как эти люди будут вести себя через пару месяцев, когда в США в Овальный кабинет войдет Байден, и куда они будут бежать.

И все таки, как думаете уволят Рожкову, рискнут?

Прогнозировать можно то, что имеет свою логику. А я не понимаю, как принимаются решения в Офисе Президента. Я понимаю, что есть огромное желание у Рады Нацбанка и у Коломойского это сделать. Будет ли это осуществлено, или здравый смысл возобладает, занесут ли они ногу над красной линией и остановятся, не знаю.

Денег для финансирования 300 млрд грн дефицита госбюджета-2020 в Украине нет, не говоря уже о 6% дефиците, заложенном на 2021 год. До конца года государству еще нужно погасить почти $ 4 млрд внутренних и внешних долгов. Аукционы по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) терпят неудачу — нет спроса. И не приведет ли коллапс в отношениях с МВФ к неконтролируемой эмиссии, резкому падению курса гривны и гиперинфляции?

Что касается выплат по внешним долгам, то у нас больших выплат до следующего сентября не предусмотрено. Поэтому все деньги, которые сегодня нужны – это для дефицита бюджета. Это все то, что тратит государство внутри страны.

Вы правы, действительно, там дыра в порядка 250 млрд грн. Но в ближайшее время на рынок заимствований должен выйти НАК «Нефтегаз» и привлечь около 500 млн долларов. Это позволит незначительно закрыть дефицит бюджета.

Как власть будет закрывать оставшуюся часть дефицита, без включения печатного станка, я не знаю. Скорее всего, они его включат. Часть из 250 млрд грн, а это порядка 100 млрд грн, просто не будет профинансирована. Это будет секвестр бюджета. Курс доллара, немного увеличат сбор налогов и тогда остаётся еще порядка 100 млрд грн. Мы сейчас берем условно, поскольку большие цифры. Смогут или нет взять часть денег внешними заимствованиями — большой вопрос. Полагаю, что на сегодняшний день — это не реально. Если уволят Рожкову и Сологуба, тогда точно не смогут. В какой-то очень хороший день может и получится что-то взять. Вот Нафтогаз может быть сейчас для них возьмет. Так или иначе, но порядка 100 млрд им необходимо будет напечатать.

Чем это чревато для экономики Украины?

Это чревато инфляцией и девальвацией. Безусловно это удар по курсу, и мы видим, что пессимистические ожидания участников рынка уже толкают гривну вниз.

А инфляция – это более резкий рост цен. Причем экономика — это очень инертный процесс, сейчас начнут печатать гривну, продолжат в следующем году, а результат мы увидим к концу следующего года. Но это будет уже очень больно для страны в целом.

Даниил Гетманцев утверждает, что нет ни одного основания для скачков курса доллара в Украине до 32-33 грн в этом году, даже при нынешнем уровне инфляции курс гривны останется стабильным. Вы согласны с ним?

Если не включать печатный станок, тогда согласен, к скачку доллара нет условий. Если начнут печатать гривну, то каким-то чудом возникает скачек роста доллара. Так всегда происходит. Приведу пример Венесуэлы. Они печатали, а боливар (денежная единица Венесуэлы — прим.ред.) их летел в пропасть со скоростью света.

Что интересно, наши товарищи, когда пытаются рассказать Зеленскому сказку о том, что Америка печатает деньги и мы тоже можем печатать, упускают одну важную деталь. Америка печатает доллары, а мы гривну. И каждый раз, когда у нас получается необеспеченная эмиссия, эта эмиссия идет на валютный рынок.

Саммит Украина-ЕС. Многие отметили, что встреча прошла в режиме лайт без критики и резких заявлений в адрес украинской власти со стороны лидеров ЕС. Как полагаете почему европейцы были столь сдержаны в своих проявлениях? Более того, они готовы предоставить 1.2 млрд евро микрофинансовой помощи.

Если бы Зеленский привез 1,2 млрд евро, который год назад пообещали, безусловно, это было бы победой. Но Европа денег не дает. И как сказал Жозеп Баррель, Европа не банкомат. Проблема в том, что украинские власти не понимают дипломатический язык. Евопейцы всегда будут улыбаться, они даже Путину улыбаются. Это дипломатия. Украинская власть этого не понимает и думает, что действительно все хорошо.

Это ситуация как со строителями, которые делают вам ремонт. Пока вы на них не закричите матом, они думают, что все не серьезно. Украинская власть выступает сейчас в роли этих строителей. Пока Европа не начнет кричать на них матом, они будут думать, что все хорошо, что все прокатывает и все можно.

В данном случае Европа сделала главное, не дала денег. Европа этим показывает, что что-то идет не так.

После визита Зеленского в Британию, пресс-служба отрапортовала, что он привез с собой 2,5 млрд фунтов, которые оказались кредитными деньгами для стимулирования британского экспорта. Так при каких условиях мы получим 2,5 млрд фунтов?

В принципе, это хорошая история. Данный кредит в 2,5 млрд фунтов делится пополам. Так, согласно договоренностям между Украиной и Великобританией, половина, 1,25 млрд фунтов, пойдет на производство ракетных катеров для ВСУ.

А вторая часть, 1,25 млрд фунтов, предназначена для всего украинского бизнеса. Условно, если украинский аграрий хочет купить комбайн в Британии, он может получить дешёвый кредит, и под этот кредит покупает в Британии комбайн. Для украинского фермера это хорошо. Убежден, что это хорошая история, но это, безусловно, не соответствует заявлению ОП о том, что Зеленский их привез из Британии.

Как полагаете почему МВФ передумал и улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году с 8,2% до 7,2%. Фонд также повысил ожидания роста украинской экономики в следующем году – с 1,1% до 3%. А в 2025 году МВФ прогнозирует «рекордный» рост ВВП Украины на 4%. Какие основания для такого прогноза?

МВФ был очень пессимистичен в марте. У них доминировала теория, что мы все умрем. Сейчас они просто адаптируются к реальности.

Давид Арахамия выступил с инициативой о сокращении численности украинской армии. Это в воюющей стране. Арахамия подает это под тем соусом, что сэкономленные деньги можно будет пустить на перевооружение армии. Если перевести на человеческий: денег на армию нет? Совсем все плохо с бюджетом?

Думаю, совсем все плохо с Арахамией. Это единственный вариант ответа, который у меня есть.

Всемирный банк заявил, что украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политике в течение предыдущих лет, потому падение ВВП в этом году в стране ожидается меньше в отличии от других странах региона – на уровне 5,5%. Вы разделяет этот прогноз?

Я разделяю этот прогноз. Мы действительно заходили с определенным запасом прочности. У нас была рекордно низкая долговая нагрузка, рекордные резервы, плавающий валютный курс, очищенная банковская система. Это все позволило нормально пройти пик весенней волны коронакризиса.

С учетом нынешней сложной экономической ситуации важно понимать, как чувствуют себя отечественные монополии. Некоторые политики бьют в набат и говорят о том, что Укроборонпром по сути банкрот, Укрзализниця также переживает тяжелые времена и на грани банкротства, Нафтогаз также терпит финансовые потери как впрочем и Энергоатом, говорят о трудностях в Укрексимбанке.

Что касается Укроборонпрома, не согласен. Он не банкрот. Там все нормально. Это искаженная информация. Укразализниця пожинает последствия коронакризиса, который существенно ударил по транспортной отрасли Украины. У Нафтогаза прекрасная ситуация. В этом году действительно слабее финансовые показатели, поскольку меньше транзита из Росси по сравнению с прошлым годом. Кроме того, вы видите какая ситуация на рынке газа, как сильно упали цены. Это нормальный рабочий процесс. Нет никаких проблем с Нефтегазом и его отчетностью. Инвесторы не переживают по этому поводу.

Что касается Укрэксимбанка, то там стандартно все плохо, причем всегда. Сейчас ему не стало лучше, но не то, чтобы ему стало хуже из-за нового управления. Энергоатом, безусловно, страдает от ситуации на рынке электроэнергии. Тут надо принять волевое решение и повысить тарифы для населения. Пока данное решение не будет принято, на рынке электроэнергии всегда будет большая проблема.

А вы думаете, что в нынешней ситуации население потянет повышение тарифов?

Я думаю, кто не потянет, тот получит субсидию.

Но вы же знаете, что в нынешнем году субсидии существенно уменьшили. Планируют их урезать и в следующем году…

Тут все просто. Субсидии платятся по определенным критериям. Если вы попадаете под критерии, вы получаете субсидии.