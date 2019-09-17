Половина денег на оборонку, дороги и долги: Бюджет 2020 в цифрах и оценках экспертов

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Минимальная зарплата почти 5 тыс грн, доллар по 28, половина денег на оборонку и долги — Кабмин внес на рассмотрение народных депутатов проект закона о госбюджете Украины на 2020 год. Документ зарегистрирован под номером 2000. В эту пятницу чиновники представят его в Верховной Раде.

Согласно закону проект бюджета на следующий год должен быть внесен в парламент до 15 сентября. В этом году крайний срок пришелся на воскресенье. Учитывая этот факт, логичным было бы вносить документ на пару дней раньше. Однако, похоже, суеверные чиновники, не рискнули подавать его в пятницу 13-го. Поэтому презентация главной сметы страны состоялась в выходной день. В понедельник текст законопроекта уже появился на сайте ВР. Разрабатывали его почти две недели, отталкиваясь от весенних макропоказателей, информируют Экономические Новости.

«За две недели абсолютно невозможно было пересмотреть и макропрогнозы, и все остальное. Это будет сделано в октябре между первым и вторым чтением. Сейчас этот документ мы передаем в парламент для того, чтобы получить обратную связь от народных депутатов. После того как программа деятельности правительства будет утверждена, за октябрь вместе с народными депутатами доработаем этот проект бюджета, чтобы до 2 ноября вы получили принципиально нового качества проект госбюджета на следующий год», — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Характеризуя основные параметры документа, глава правительства отметил, что дефицит госбюджета на следующий год будет меньше, чем в текущем году — прогнозируется сокращение до 2,09% ВВП. «Мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда наши расходы равны нашим доходам», — сказал он. Также будет уменьшаться объем доходов, то есть объем денег, которые государство собирает фактически с общества и перераспределяет относительно ВВП. «Это означает, что мы хотим, чтобы государства в экономике становилось меньше», — сообщил Гончарук.

По его словам, правительство хочет собирать меньше налогов, но более эффективно их тратить. «Это правительство не намерено повышать налоги для того, чтобы наращивать доходы, это неправильный путь. Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех, потому что неправильно, когда налоги высокие, а платит их незначительная часть бизнеса. Это очень несправедливо. Мы точно должны от этого отойти», — пояснил глава правительства.

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Он добавил, что уже со следующего года госбюджет будет рассчитываться на три года. «Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года — надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации», — резюмировал чиновник.

Основные показатели

Курс доллара в документе не закладывается. Он указан в макропрогнозе, который был утвержден в мае 2019 года, согласно которому бюджет 2020 строился на курсе 28,2 гривен за доллар. Доходы на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1 079,5 млрд грн, в том числе общего фонда — 962,7 млрд грн. Расходы — в сумме 1170,0 млрд грн.

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Прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3% с одновременным замедлением потребительской инфляции до 6%.

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга — 145,2 млрд грн, погашение государственного долга — 292,9 млрд грн.

Интересно, что на доходы от приватизации заложили 5 млрд, хотя в 2019 году было 17 млрд. Правда, уже сейчас понятно, что приватизация в этом году провалилась и мы не получим обещанных поступлений.

Также проект госбюджета на 2020 год предусматривает привлечение Минфином заимствований на 383,8 млрд грн. В частности, на внутреннем рынке предлагается привлечь 242,076 млрд грн, а на внешнем — 141,732 млрд грн. При этом на погашение обязательств предлагается направить 292,909 млрд грн.: на внутренние — 164,159 млрд грн, внешние — 128,750 млрд грн.

Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко считает, что в проекте сметы страны можно было бы закладывать и более консервативные параметры относительно показателя экономического роста. «Бюджет 2020 предусматривает большое количество консервативных параметров. Но я считаю, что было бы лучше брать даже более консервативные параметры по сравнению с теми, которые заложены. Это было бы правильно и с точки зрения экономического роста, и с точки зрения дефицита госбюджета. Более консервативные параметры дают нам возможность для маневра в случае, если ситуация будет развиваться относительно оптимистично. Если появятся дополнительные деньги, которые получит бюджет, они могут быть использованы для стимулирования экономики через инфраструктурные проекты. Или для дополнительных социальных выплат, чтобы увеличивать внутреннее потребление давая дополнительный стимул для экономического развития. Я считаю, что лучше было бы поставить 2,5% ВВП дефицит госбюджета. И если повезет, то тогда ситуация просто будет лучше и этот резерв будет использован», — сказал эксперт изданию «Экономические Новости».

В свою очередь финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что госбюджет 2020 станет «холодным душем» для населения и инвесторов. «Потому что в этом бюджете нет самого главного — конвертации обещанного роста на 5% в виде адекватного роста социальных стандартов. Минимальная зарплата увеличивается на 550 грн. То есть это явно не соответствует потенциалу роста экономики на 5%. Вместо этого закладывается 380 млрд. грн. новых заимствований, которые очевидно пойдут на погашение старых долгов, а не будут направлены на развитие экономики. Фактически это продолжение прежней политики страны работать на удовлетворение требований внешних кредиторов. Никакого бюджета развития нет и в помине», — сказал« ЭН »эксперт.

По его словам, можно было бы совершенно спокойно модернизировать госбюджет под 5% роста. «Сам тезис о росте был озвучена несколько недель назад, но идея экономического роста, наверное, во властных кабинетах летала задолго до этого. Не придумал же Гончарук 5% роста по дороге на работу. Значит где-то это уже рассматривалось. Наверное этот тезис формировался еще летом. То есть, времени было достаточно для того, чтобы подготовить нормальный бюджет для того, чтобы не вводить в когнетивный диссонанс инвесторов и экспертов. Поэтому есть понимание того, что темпов этого роста достичь не удастся. А эти заявления были чисто декларативными и пропагандистскими», — добавил Кущ.

Соцстандарты

В проекте бюджета предлагается повысить минимальную заработную плату на 550 гривен и по состоянию на 1 января 2020 она составит 4 тыс. 723 грн. Отметим, что в прошлом году Кабмин подал в ВР проект государственного бюджета на 2019, в котором предлагалось повысить минимальную заработную плату на 12% — с 3723 до 4173 гривен.

Предполагается, что рост размеров прожиточного минимума будет происходить с 1 июля и с 1 декабря 2020 года. Прожиточный минимум в 2020 году составит на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года — 2027 гривен, с 1 июля — 2118 гривен, с 1 декабря — 2189 гривен.

Пенсии в 2020 г. повысят несколько раз — в июле и в декабре. В результате минимальная пенсия должна увеличиться с действующих 1564 до около 1800 грн.

«Экс-премьер Гройсман настолько любил «минималку», что все его прогнозы касались именно ее. И он забывал о средней зарплате. А как раз средняя зарплата является показателем состояния нашей жизни. Потому что «минималку» можно поднять одним росчерком пера и сделать ее выше средней зарплаты по стране. Но, простите, нам с вами от этого легче не становится. Я надеюсь, что средняя зарплата должна также вырасти больше чем эти 12% », — сказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

В свою очередь экс-министр экономики Виктор Суслов считает рост минимальной зарплаты в нынешних условиях недостаточным. «Нужно сравнивать с ростом цен, тарифов и т.д. На сегодня при росте минимальной и средней зарплаты абсолютно нет повода утверждать, что благосостояние граждан растет. Потому что постоянно растут цены и тарифы. У нас нет источников роста доходов бюджета. По опубликованным данным исполнения бюджета в августе, например, объявлено, что по доходам он все равно недовыполнен на 9%. Можно проводить более активную социальную политику именно повышая доходы малообеспеченным, 1900 грн — это только то, что нужно платить в месяц за коммунальные услуги. Конечно прожить на такие деньги невозможно », — добавил он.

Субсидии

От системы субсидирования решили не отказываться, несмотря на то, что ее неоднократно критиковали и называли причиной «консервации бизнеса». На субсидии заложено 47,6 млрд. грн. «Принцип распределения и определения субсидий не меняется. Меняются незначительно числа, выделенные для реализации программы. После того как Программа деятельности правительства будет одобрена, могут быть изменения. Мы определяем, как предоставить максимальное количество денег тем, кто больше всего в них нуждается », — отметил премьер Гончарук.

Экономический эксперт Александр Мусиенко также считает, что в нынешних условиях рано отказываться от субсидий. «Основная смета государства не возникает из ниоткуда без учета предыдущих показателей и базы, которая существует. Поэтому конечно, частично это наследство правительства Гройсмана. Но определенные коррективы будут вноситься и новым правительством. Поэтому это такая коллективная работа. Пока без субсидий никак. Что делать с этой категорией населения, которая не в силах, учитывая их доходы, пенсии, зарплаты и т.д. платить за коммунальные услуги? Может, и в состоянии оплатить коммунальные услуги, но больше для жизни у них ничего не остается. И это огромная проблема. Поэтому пока что, учитывая такие проблемы и уровень доходов малообеспеченных социальных слоев населения, отказываться от этой системы нецелесообразно», — сказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский утверждал, что коммунальную плату для пожилых людей могут вообще отменить.

Безопасность и оборона

Также в проекте главной сметы страны предусмотрено увеличение расходов на национальную безопасность и оборону.

Этот факт особенно порадовал военного эксперта и блогера Алексея Арестовича. «Справедливости ради, следует признать, что расходы на оборону в проекте бюджета на 2020 год увеличены на 20% в абсолютных цифрах — с 200 млрд. грн в 2019 году до 245 млрд. грн. на 2020 год. Есть отдельная новая статья — это те средства, которые будут выделены сугубо под СНБО и уже это ведомство будет решать, куда конкретно направлять средства», — написал он в Facebook. Эксперт напомнил, что ранее упорно ходили слухи, что бюджет будет снижен на 8%. «Не ясно пока, что и как поделят и с исполнением (есть опыт, того же 2016-го, того же 2017 года), когда военный бюджет не был выполнен по разным ведомствам на десятки процентов», — отмечает Арестович. Эксперт считает, что в целом, такие показатели в проекте бюджета вдохновляют, ведь долгосрочные интересы отражены. «Если бы на фоне «примирения» (с Россией — ред), они бы еще и бюджет сократили, было бы, пиши пропало», — добавил он.

Кроме того, на Государственную пограничную службу в проекте бюджета на следующий год предусмотрены расходы в размере более 10 млрд грн, на Национальную гвардию — более 12 млрд грн. На финансирование Министерства внутренних дел — более 83 миллиарда.

Расходы на Нацполицию предусмотрены в размере 29 млрд 577 млн ​​грн. Среди них на руководство и управление деятельностью Нацполиции предусмотрены расходы в размере 895 млн грн, а на обеспечение деятельности подразделений, учреждений и учреждений Нацполиции — в размере 28 млрд 682 млн грн.

Инфраструктура

Еще одной особенностью проекта бюджета-2020 является то, что в нем будут увеличены расходы на дороги. В следующем году на развитие дорожной инфраструктуры выделят 74,4 млрд грн, что на 19,9 млрд грн больше, чем в текущем году. В эту сумму входят деньги Государственного дорожного фонда (69,7 млрд грн), которые направлены на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения (38 млрд грн), строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах — 22,2 млрд грн; обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами — 3,2 млрд грн; выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством на развитие сети автомобильных дорог общего пользования — 6,3 млрд грн.

«Бюджет при Георгии Кирпе (экс-министр транспорта — ред.), когда ему доверили финансирования дорог в Украине, был в три раза меньше, а дороги в три раза лучше. Все основные магистрали были построены при нем. И мы жестко поднимаем вопрос, что меньше надо воровать. А теперь я задаю вопрос: зачем увеличили теперь втрое чем было три года назад? »- задается вопросом депутат от «Оппозицийного блока — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Энергетика

В рамках развития энергетической независимости страны в 2020 году, правительство планирует выделить 2,6 млрд. грн на реформирование угольной отрасли. Из них 700 млн. отдадут на закрытие неперспективных шахт и еще 1,9 млрд. грн. на общую реструктуризацию отрасли. В рамках внедрения «Энергетической стратегии» до 2035 года будет выделено 900 млн грн., которые были получены при бюджетной поддержке ЕС. Для стимулирования энергоэффективности правительство выделит 1,6 млрд грн.. На эти деньги будут реализованы проекты по экономии энергии и материальных ресурсов — тепла, воды, электричества, топлива и материалов. Также 400 млн. грн будет выделено на «теплые кредиты» для населения, благодаря которым объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД) смогут утеплять свои дома и получать до 70% возмещения из госбюджета.

Медицина

Общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн, что на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году. Медицинская субвенция заложена в размере 114,6 млрд грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации стоимости лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий — 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом — 0,7 млрд грн.

Агросектор

Также правительство изменило подход к поддержке агросектора: предложенный вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермеров. «Вместо дотирования крупных предприятий мы сфокусируемся на том, чтобы в случае принятия земельной реформы компенсировать процентную ставку для фермеров (малых предприятий)», — заявил премьер Гончарук.

Так, в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено 4,4 млрд грн.. в поддержку запуска земельной реформы в Украине. Отмечается, что эти средства пойдут на программы поддержки малых фермеров, в частности на компенсацию им стоимости кредитов, взятых на покупку земли после отмены моратория. Напомним, что сейчас правительство разрабатывает план отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли в Украине. Закон о рынке земли должен быть готов и принят до 1 декабря 2019 года.