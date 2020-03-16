Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики

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Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупреждает, что европейские страны могут столкнуться с масштабным экономическим шоком, который можно будет сравнить с финансовым кризисом 2008 года, если срочно не примут соответствующие меры по борьбе с распространением коронавируса. “Экономические новости” попытались разобраться во влиянии кризиса на мировую экономическую ситуацию и экономику Украины.

Лагард подчеркнула, что при принятии надлежащих мер экономический шок может иметь временные последствия. На сегодня Европейский центробанк анализирует все доступные инструменты, которые позволят предоставить максимально дешевое финансирование и доступные кредиты. В то же время, Лагард подчеркнула, что меры, которые предпримет Центробанк, будут эффективными только в том случае, если правительства всех европейских стран поддержат их с помощью реализации внутренних программ. Программы должны стимулировать банки к финансированию компаний, которые наиболее пострадали от распространения коронавируса. По мнению аналитиков, Европейский центральный банк может пойти на снижение учетной ставки, усиление программы количественного смягчения (QE) и увеличение объема предоставления дешевых кредитов.

Сложившаяся ситуация в ЕС отчасти вызвана нарушением производственных цепочек. Президент Европейской торговой палаты в Китае Йорг Вуттке сообщал, что перебои в поставках на самом деле куда более значительные, чем многие думают. В частности, компании Cosco и Maersk отменили отправку 70 контейнеровозов с товарами. Подобные суда идут из Китая до портов ЕС около шести недель, и в марте европейские предприятия начнут ощущать реальную нехватку сырья, запчастей и других видов товаров. В качестве примера Вуттке взял европейскую фармацевтическую промышленность, куда Китай поставляет большие партии субстанций. Сокращение поставок субстанций может привести к проблемам в производстве лекарств, что может выызвать непоправимые последствия в здоровье тех, кто принимает эти лекарства. Также это может усилить рецессионные процессы и замедлить рост ВВП, информируют Экономические Новости.

В европейской туристической отрасли наблюдается серьезный коллапс. Поиск решения проблем туркомпаний и авиакомпаний, которые теряют клиентов, и борьбу с банкротством предприятий туристической инфраструктуры европейское руководство начало давно. Однако в последнее время ситуация сильно ухудшилась, а проблемы значительно усугубились. Крупнейшая европейская авикомпания Flybe сообщила о банкротстве. Причиной банкротства Flybe стала эпидемия коронавируса, что привело к падению спроса и увеличению конкуренции. Кроме того, сокращение туристических поездок и деловых перелетов из-за распространения эпидемии заставило многие авиакомпании сократить количество рейсов из-за уменьшения заказов. С начала 2020 года полностью прекратили полеты итальянская авиакомпания Air Italy и турецкая авиакомпания Atlasglobal. Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines на 30% сократила количество рейсов из Брюсселя в Италию. А компания Lufthansa объявила о жестком режиме экономии. Авиакомпания Fraport также терпит большие убытки из-за уменьшения пассажирских перелетов и грузовых авиаперевозок. Президент США Дональд Трамп рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Италию, а 12 марта в своем видеообращении к нации Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в США европейцев.

Для борьбы с последствиями коронавируса многие центробанки снижают учетные ставки, чтобы помочь предприятиям восстановиться после негативных последствий распространения коронавируса. Банк Англии 11 марта уменьшил базовую учетную ставку с 0,75% до 0,25% годовых и подготовил пакет мер для борьбы с последствиями коронавируса . Федеральная резервная система США в экстренном порядке также снизила базовую учетную ставку до 1–1,25% годовых. Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что освобождает американских граждан, малый и средний бизнес от уплаты налогов на 3 месяца. Трамп отметил, что поручит Управлению по делам малого бизнеса использовать все необходимые инструменты для помощи предприятиям в борьбе с последствиями коронавируса. В частности, деятельность управления будет сфокусирована на выделении дешевых кредитов в первую очередь предприятиям, пострадавшим от коронавируса.

Относительно влияния экономического шока на мировую экономику, эксперт института Growford Алексей Кущ сообщает, что финансово-экономический кризис предотвратить практически невозможно.

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“Его можно амортизировать или смягчить его влияние. Потому что кризисы носят объективный характер. Поэтому бороться с кризисом – это все равно, что противостоять шторму или торнадо. А кризис – это поворотная точка между двумя экономическими циклами. То есть у нас, например, есть старый экономический цикл, который начался в 2009 году, а это уже 11 лет роста мировой экономики. Естественно, что рано или поздно на смену одному циклу приходит другой экономический кризис. И эти поворотные точки между двумя циклами, старым и новым, как раз и реализуются через кризис. Кризис может происходить в разных форматах. Раньше в поворотной точке они формировались за счет резкой рецессии, то есть падением объемов глобальной экономики.

Например, если взять кризис 2008 года, то было резкое падение европейской и американской экономики, других экономик. Но при этом рецессия лучше тем, что после резкого обвала происходит стабилизация и глобальная экономика отталкивается от твердого дна и возобновляет экономический рост уже через три-четыре квартала после начала кризиса. Сейчас, и это поворотная точка, она может реализовываться не через рецессию, а через так называемую “вечную стагнацию”. Еще некоторые макроэкономисты называют это теорией “размытого контура”. Это значит, что центральные банки за счет снижения процентных ставок, а у некоторых из них процентные ставки уже находятся в отрицательной зоне, и за счет закачки в экономику ликвидности, то есть денег, могут размыть этот стык между двумя экономическими циклами. И в таком случае не будет резкого падения мировой экономики, а будет резкое и длительное замедление темпов экономического роста. То есть мировая экономика не упадет, а просто сократятся темпы ее роста до 1,0-1,5% или максимум 2%.Но это хуже рецессии тем, что эта “вечная стагнация” может продолжаться годами. Если рецессия исчисляется кварталами, то “вечная стагнация” исчисляется не кварталами, а годами. Это может быть один, два или три года. И этот сценарий сейчас возможен, потому что смена экономический циклов сейчас совпала с перезагрузкой так называемых технологических укладов, на базе которых те или иные циклы развиваются.

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Сейчас зарождается шестой технологический уклад. Перед этим был третий уклад – это металл, четвертый уклад — нефть, а пятый – электроника. Сейчас шестой уклад – это биотехнологии, информационные технологии, искусственный интеллект, нанотехнологии. Проблема этого нового шестого технологического уклада заключается в том, что практически сейчас большая часть научных исследований и научных разработок инвестируется в биотехнологии, нанотехнолгии, информационные технологии. Однако в этих отраслях уже созданы промышленные образцы. Но они очень сложно масштабируются в масштабах глобальной экономики. То есть мир очень быстро научился выпускать автомобили, стиральные машины, компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны. А, например, таблетка для продолжения жизни, микроробот со жгутиком бактерий для передвижения, искусственный интеллект или интеграция человеческого мозга с компьютером и какими-то облачными информационными серверами пока есть только в научных разработках. В лучшем случае это есть в промышленных образцах. Но пока все эти предметы не являются предметом массового спроса. То есть те же домашние роботы пока еще не стоят на прилавках супермаркетов. Поэтому и произошел этот кризис технологического уклада. Потому что сейчас электронный век или век выпуска электроники уже, по большому счету, себя начинает исчерпывать. То есть можно выпустить двадцатую модель смартфона, но это уже мало кого заинтересует, потому что количество функций особо не расширяется. А вот новые товары, которые могли бы базироваться на новом технологическом укладе, имели бы массовый спрос и дали бы точку роста мировой экономике, пока не поступают в массовую продажу и пока не стали объектом массового производства. Простыми словами, мировую экономику можно оживить и ей можно дать мощный дополнительный импульс только с запуском совершенно новой линейки товаров, которые будут пользоваться таким же спросом, как, например, те же смартфоны и которые будут разработаны на технологиях, например, биотехнологиях, нанотехнологиях, информационных технологиях и т.д. Поэтому этот размытый контур будет продолжаться до тех пор, пока не масштабируются эти научные разработки. И он будет характеризоваться, как говорилось выше, “вечной стагнацией”. И эта “вечная стагнация” может сопровождаться ловушкой доходов. Это значит, что крайне низкие темпы экономического роста будут происходить на фоне крайне низких темпов роста доходов населения. Например, период постмодерна характеризуется тем, что в период жизни одного поколения происходило резкое изменение качеств стандартов жизни. То есть люди чувствовали в течение одного поколения изменение условий своей жизни и эти изменения были к лучшему. А сейчас может сложиться ситуация, что мы получим свое потерянное поколение, в течение жизни которого ничего к лучшему меняться не будет. То есть людей охватит такая своеобразная безысходность”, — говорит Алексей Кущ

Цены на нефть

На фоне снижения спроса из-за закрытия многих предприятий в связи с коронавирусом мировые цены на нефть начали падать. Кроме того, на уровень цен оказала влияние неопределенность по решению ОПЕК относительно сокращения добычи нефти. Страны ОПЕК предложили сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки для поддержания цен, если к ним присоединятся страны ОПЕК+. Однако вскоре появилась информация, что инициатива ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти может быть сорвана из-за стран, входящих в ОПЕК+, которые считают, что еще слишком рано прогнозировать влияние вспышки коронавируса на спрос на энергоносители.

Аналитики предупреждали, что если объемы добычи нефти не будут сокращены, то это может привести к значительному падению цен на энергоносители. «Существует проблема. ОПЕК не собирается сокращать добычу без соответствующего решения стран ОПЕК+. Мы должны что-то делать, иначе последствия будут радикальными для всех», — сказал анонимный источник.

На фоне отсутствия договоренности о сокращении объемов добычи нефти стоимость нефти марки Brent 9 марта упала на 30% до 31 доллара. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман отметил, что он не видит необходимости в проведении новой встречи ОПЕК+ в мае-июне, которая в очередной раз продемонстрирует неспособность прийти к договоренности и принять меры, которые необходимо реализовывать в подобном кризисе

После заявления Абдель Азиз бен Сальмана о том, что на свободном рынке всем производителям важно продемонстрировать конкурентоспособность и сохранить свою долю рынка Саудовская Аравия объявила о сокращении цен на нефть и активизировала переговоры с перерабатывающими предприятиями о дополнительных поставках нефти. В результате, 9 марта грянул “черный понедельник” и цены на нефть снизились на 30%. Снижение котировок нефти привело к снижению мировых финансовых индексов.

Мировые фондовые индексы

В понедельник, 9 марта, рухнули американский, европейский и азиатский фондовые рынки. Фондовый индекс Италии FTSE MIB снизился на 12%, индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 упал на 9%, а немецкий DAX уменьшился на 8%. Индекс S&P 500 снизился на 7,60%, индекс электронной биржи Nasdaq упал на 7,92%, а японский Nikkei 225 уменьшился на 5%. Сообщается, что наиболее пострадали акции Chevron и Exxon Mobil, которые потеряли около 10%.

Позже 12 марта, после заявления генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что вспышка коронавируса носит характер пандемии и сообщения Дональда Трампа о запрете на поездки европейцев в США у европейских фондовых рынков настал один из худших дней в истории. Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 11,5%. До этого наихудшее значение индекса было во время обвала фондовых рынков в 1987 году, когда значение индекса Stoxx Europe 600 уменьшилось на 8,5%. Британский FTSE 100 уменьшился на 10,9%. До этого также наихудшее значение индекса было в 1987 году. Немецкий DAX упал на 12,2%, французский CAC 40 снизился на 12,3%, а итальянский FTSE MIB уменьшился на 16,9%. Основные фондовые индексы США также показали стремительное падение. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 5,86% до 23 553,22 пункта, индекс S&P 500 уменьшился на 4,89% до 2 741,38 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 4,7% до 7 952,05 пункта. По мнению экспертов, ситуация на мировых фондовых рынках может привести к кризису ликвидности, банкротству предприятий и замедлению роста мировой экономики.

Ситуация в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина стоит на пороге экономического кризиса. По мнению аналитиков, первыми последствия пандемии ощутят украинские экспортеры, поскольку коронавирус снизил цены на основные сырьевые товары, как на нефть и руду, так и зерно. В результате, у украинских экспортеров снизится валютная выручка и уменьшатся поступления в госбюджет.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также подчеркивает влияние снижения цен на нефть на украинский экспорт.



“Изменение цен на нефть кому-то выгодно, а кому-то нет. В данной ситуации у стран, которые добывают нефть, будет падение. Но те страны, которые зависят от энергоресурсов, например, Китай, Япония, страны Европы, от этого даже выиграют. То есть у них будут дешевле энергоресурсы. В целом, конечно, мировая экономика в 2020 году покажет меньший рост, чем за 2019 год. А Украина является экспортоориентированной страной. И по этой причине, к примеру, если в 2020 году у нас рост ВВП будет 2%, то это будет очень хорошо. Потому что замедление темпов роста ВВП может быть гораздо сильнее. И скорее всего украинский экспорт в 2020 году упадет по сравнению с 2019 годом”, — говорит Александр Охрименко в эксклюзивном комментарии ЭН.

В Министерстве экономики уже сообщили, что ВВП Украины в январе снизился на 0,5% из-за того, что практически все виды экономической деятельности продемонстрировали сокращение производства на фоне снижения спроса на энергоресурсы, низкой коньюнктуры на мировых рынках стали, уменьшения спроса на природный газ в странах ЕС и других факторов.

Кроме того, иностранные инвесторы на фоне неопределенности из-за коронавируса вкладывают средства не в высокодоходные финансовые инструменты развивающихся стран, а в классические “защитные активы”, такие как золото и долговые обязательства высокоразвитых стран. В частности, выход инвесторов из облигаций внутреннего государственного займа Украины является существенным риском для Украины, поскольку на данный момент за счет ОВГЗ происходят укрепление гривны и пополнение международных резервов. В Нацбанке сообщили, что кризис на мировых финансовых рынках уменьшил спрос на государственные облигации, а общий объем вложений иностранцев в облигации внутреннего государственного займа сократился на 2,4 млрд грн (-2%) до 124,2 миллиарда гривень. В Министерстве финансов Украины сообщили, что еженедельный аукцион по размещению ОВГЗ был отменен после консультаций с дилерами А из-за волатильности на мировых финансовых рынка 10 марта Министерством финансов был отменен еженедельный аукцион по размещению ОВГЗ.

Относительно влияния мирового финансово-экономического кризиса на ситуацию в Украине, профессор Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в эксклюзивном комментарии “ЭН” сообщил, что Украина очень зависима от того, что происходит во всем мире «И наша экономика находится на «всех ветрах». А ветры в настоящее время достаточно враждебные. И то, что мы видим, происходит из-за коронавируса, в частности, в Калифорнии объявляют чрезвычайное положение, школы и университеты закрываются,экономическая ситуация ухудшается. Поэтому это, действительно, отразится на украинской экономике и нам придется пережить не самые простые времена. Конечно, это не значит, что надо сидеть сложа руки. Для улучшения ситуации необходимо добиваться верховенства права, привлекать иностранных инвесторов с долгосрочными прямыми инвестициями, а не финансовых спекулянтов в ОВГЗ. А для того, что это сделать необходимо обеспечить создание справедливой правовой системы, чтобы люди имели возможность защитить себя в судах», — сообщает Иван Компан

Курс гривны

Стоимость доллара продолжает стремительно расти и по состоянию на 13 марта официальный курс гривны к доллару составил 25,86 грн/долл. По сравнению с показателем 12 марта, курс доллара поднялся на 24 копейки после увеличения на 31 коп днем ранее. По мнению экспертов, стоимость доллара США может перешагнуть отметку в 26 гривен, а мировой финансовый кризис может обвалить украинскую национальную валюту.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб считает, что доллар теоретически может вырасти до 30 гривен, но “это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма”.

Исполнительный директор направления “международная политика” Украинского института политики Владимир Воля сообщает, что, скорее всего, масштабной эскалации валютного курса не будет.

“Украина скорее всего сможет осуществить обязательные выплаты. Кроме того, возвращение курса гривны к доллару к показателям прошлого года может быть на руку украинскому руководству, потому что позволит более эффективно наполнять гривной госбюджет, поскольку ревальвация гривны привела к потерям доходов государственного бюджета. Поэтому в общем-то украинское государство закроет платежи, которые предстоят. А ситуация с кризисом на мировых рынках и биржах стабилизируется. Это эмоциональная реакция и шок. Но тем не менее, биржи – это всегда субъективная и часто рациональная реакция на какие-то факторы.

Потому что на колебаниях зарабатывают состояния, теряют состояния и происходит передел собственности”, — говорит Владимир Воля.

Диллер коммерческого банка сообщил, что спрос на иностранную валюту уже второй день подряд превышает предложение, а Нацбанк поддерживает стабильность гривны и продает валюту из международных резервов. Глава НБУ Яков Смолий отметил, что Национальный банк Украины за три дня потратил на поддержку гривны около 700 млн долл из резервов. Для стабилизации гривны Нацбанк 10 марта продал 270 млн долл, 11 марта — около 350 млн долл, а 12 марта — 75,9 млн долл. В НБУ подчеркивают, что объем международных резервов покрывает четыре месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний сообщает, что наши резервы сейчас составляют приблизительно 26 млрд долл, и если будет глобальный кризис, который сможет по нам ударить, дефолт пока нам не угрожает.

В данном случае вопрос стоит не в существовании долгов, в возможности их оплачивать и их длине. То есть если долг в гривне, то нет угрозы девальвации. Долг, например, может быть длиной в семь лет. И это означает, что всю сумму сейчас выплачивать не нужно. Угрозы дефолта при нынешней ситуации пока нет. Потому что сейчас будет выравнивание курса гривны к доллару. То есть будет происходить девальвация и экспортеры получат больше денег. Доходы бюджета будут выравниваться, так как они у нас привязаны к доллару как таможенные пошлины, так и акцизы. Наши резервы сейчас составляют приблизительно 26 млрд долл.

Учитывая то, что нам в этом году необходимо выплачивать внешние долги на сумму около 5 млрд, то это не такая уж критическая сумма для нас. Даже если будет какой-то глобальный кризис, который сможет по нам ударить, пока дефолт нам не угрожает. Возможны удорожание заимствований, секвестр бюджета. Однако о дефолте говорить не стоит. Тем более мы за пять лет переориентировали свой экспорт и сейчас торгуем на более стабильных рынках Европы. Даже наши гастарбайтеры сейчас работают не в России, а в Европе. А это более стабильные доходы для нашего платежного баланса», — говорит Тарас Загородний.

Относительно влияния экономического шока на экономическую ситуацию в Украине, то эксперт института Growford Алексей Кущ сообщает, что финансово-экономический мировой кризис будет для Украины двойным шоком. «Это будет шоком двух балансов. С одной стороны, товарного. Потому что замедление мировой экономики приводит к падению сырьевых экспортных рынков. Соответственно, наш экспорт может сократиться. Но это еще и шок в финансовом балансе. Инвесторы будут искать так называемые «тихие гавани», то есть консервативные инструменты для хеджирования рисков. Будут вкладывать средства в банковские металлы, казначейские облигации США и выводить деньги из развивающихся стран. То есть шоком финансового баланса для нас является отток капитала.

Таким образом, с одной стороны, это двойной кризис. А с другой стороны, это и окно возможностей. Потому что в рамках старого цикла деловой активности мы уже не могли найти свое место в глобальных технологических цепочках добавочной стоимости. Мы фактически скатились от экспортера самолетов до экспортеров кукурузы. А сейчас для нас открывается своеобразное окно возможностей. Так как старые глобальные технологические цепочки будут распадаться, в том числе и с помощью усиления протекционизма, торговых войн и экономического национализма. А рано или поздно начнут создаваться новые технологические цепочки, которые будут базироваться на новом технологическом укладе.

И, соответственно, если Украина сможет предложить миру что-то интересное в области биотехнологий, нанотехнологий, информационных технологий, то она сможет занять более высокую ступень в этих глобальных цепочках и в своеобразной глобальной пищевой цепи. Сможет оттолкнуться от этой примитивной сырьевой сельскохозяйственной парадигмы, в которой мы сейчас оказались», — говорит Алексей Кущ.

Таким образом, можно сделать вывод, что мировой экономический шок окажет влияние, в первую очередь, на украинских экспортеров, валютная выручка которых уменьшится из-за падения цен на сырьевые товары. Экономический шок может также оказать влияние на уровень спроса нерезидентов на ОВДП и, как следствие, на уровень международных резервов и возможность погашения внешних долгов. В то же время кризис может быть окном возможностей для украинских предпринимателей, поскольку вследствие окончания старого технологического уклада Украина сможет перейти от страны с сырьевой экономикой в разряд высокотехнологичных стран.