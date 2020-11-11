Как будет выглядеть мировая энергетика через 10 лет. Блиц-интервью с Александром Пилипенко

Главная » Экономика » Как будет выглядеть мировая энергетика через 10 лет. Блиц-интервью с Александром Пилипенко Как будет выглядеть мировая энергетика через 10 лет. Блиц-интервью с Александром Пилипенко

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Мир меняется, но не в том направлении, о котором грезили фантасты прошлого и которое прогнозировали авторитетные эксперты лет 30–40 назад. Одной из отраслей, чувствующих изменения уже сейчас, стал мировой энергосектор. Ковидный кризис стал экстраординарным и ужасающим временем для всех нас. Карантин сократил выбросы парниковых газов, но их концентрация в атмосфере не падает, а все равно растет. То есть причина глобального потепления, как ее видят ученые и почти все страны мира, подписавшие Парижское соглашение, никуда не делась. Планета продолжает нагреваться.

Карантин очистил небо от самолетов, но на авиацию приходится менее 3% выбросов. Львиная доля копоти — это сжигание ископаемых на электростанциях (44%), в промышленности (22%) и транспорте (21%). Все это если и замерло, то лишь на пару месяцев, и сейчас уверенно возвращается на довирусные высоты, информируют Экономические Новости.

Но ковидный кризис обнажил ранее существовавшие в мировом энергетическом секторе проблемы, которые привели к наибольшему за всю историю снижению спроса и цен на нефть и газ, и запустил процесс трансформации. Среди наиболее значительных изменений, которые могут произойти в результате кризиса, станут резкое сокращение расходов и перераспределение капитала в пользу цифровых решений и экологической устойчивости. Европа уже сегодня полным ходом строит водородную экономику, приняв в нынешнем году European Green Deal, стремясь радикально уменьшить загрязнение атмосферы нефтью и газом, а также существенно снижая зависимость от производителей углеводородов, включая ОПЕК и Россию.

Давайте посмотрим, как изменится мир в ближайшее десятилетие? Какие тренды и тенденции станут мейнстримом в ближайшей перспективе? Почему в ближайшие десятилетия темпы падения спроса на углеводороды будут нарастать, а углеводородные активы обесцениваться? Почему индустриальная эпоха переживает закат, унося с собой традиционные источники топлива: последние каменноугольные шахты Европы закрываются, а развивающиеся страны ускоряют реализацию программ перехода на возобновляемые источники энергии?

О том, какими будут основные тенденции развития мировой энергетики в ближайшее десятилетие мы поговорили с главой правления Восточноевропейской ассоциации развития водородной экономики Александром Пилипенко в формате блиц-интервью специально для «Экономических новостей».

Александр Акимович, как полагаете, что ждет сектор ископаемого топлива в ближайшем будущем?

Полагаю, что стоит ожидать большого мирового инвестиционного разворота от углеводородов к чистой энергии. Получат развитие системы накопления тепловых водородных элементов, децентрализации энергоснабжения и новые логистические решения в доставке зелёной энергии.

Какие, на ваш взгляд, перспективы развития и внедрения солнечных панелей?

КПД солнечных панелей поднимется с сегодняшних 15%-16% до 32%-35%. И это произойдет в первой половине нынешнего десятилетия.

Как полагаете, новые стандарты мощности можно ожидать на рынке новых ветрогенераторов?

Думаю, что ветровая шельфовая генерация перейдёт к новым стандартам мощности 12,0 МВт – 18,0 МВт.

Что изменится для рядового потребителя, как это отразится на его жизни с бытовой точки зрения?

Изменится многое, например, окна в жилых и офисных зданиях станут генерировать тепло и электричество. Системы аккумуляции энергии станут обязательными для всех новых промышленных и офисных зданий. Энергорегуляция и теплоснабжение домохозяйств будет управляться с мобильного телефона. Энергонезависимость жилищ станет доступна для всех, кто имеет средний доход от 800 до 1 000 долларов США.

Насколько реальна перспектива замены нефти водородом, какова цена вопроса?

Убежден, что зелёный водород станет реальным конкурентом нефти, себестоимость 1 кг Н2 будет ниже 2.0 евро.

Что ждет сланцевый газ и нефть?

Сланцевая нефть и сланцевый газ потеряют внешние рынки. Это будет сугубо региональный товар.

Какие перспективы у криптовалюты и чем она будет обеспечена, учитывая новые энергетические реалии?

Думаю, что все успешные криптовалюты будут привязаны к генерации зелёной энергии.

Какую сумму налога на выбросы СО2 стоит ждать со стороны ЕС?

Климатический налог в ЕС на тонну СО2 стартует с 25–30 евро и к началу следующего десятилетия возрастет до 130-260 евро.

Как полагаете, много ли стран возьмут курс на климатическую нейтральность?

Уже очевидно, что курс перехода на безуглеродную экономику возьмут подавляющее число мировых экономик уже в первые годы этого десятилетия.

Какая судьба ждет природный газ?

Не ошибусь если скажу, что природный газ останется только для крупной индустрии и то — до середины 30-х годов.

Говорят, мировые автомобильные гиганты со временем перейдут на производство экологичных авто с нулевыми выбросами СО2?

Да, безусловно, электрические и водородные авто станут превалирующими при покупке новых автомобилей. Это случится и на нашем рынке.

Как полагаете, как меняется структура возобновляемой энергетики?

Ветровая офшорная генерация существенно обгонит континентальное размещение ветрогенераторов, у нее очень большие перспективы и потенциал роста. Но основная доминанта будет за энергией солнца.

А какой сектор рынка у приливных электростанций?

На мой взгляд, приливные энергетические станции захватят более 10% доли рынка зелёной электроэнергии в странах, имеющих выход к Мировому океану.

Что нового ожидать в системах аккумуляции?

Системы аккумуляции энергии откажутся от использования редкоземельных металлов.

Какая судьба ждет литий-ионные аккумуляторы, которые, как известно, далеко не экологичны и существуют трудности с их утилизацией?

Полагаю, что графеновые аккумуляторы начнут вытеснение устаревших литий-ионных.

Какие изменения стоит ожидать в авиационной отрасли?

Пассажирская авиация начнёт доминирующий переход на использование СН3ОН и Н2. Это технологически наиболее сложный переход.

Многие эксперты спорят о дальнейшей судьбе угольных шахт и атомных электростанций. На ваш взгляд, что ждет эти отрасли в обозримом будущем?

Уверен, произойдёт неизбежное закрытие всей угольной генерации и атомных блоков, созданных до 1990 года. Финансирование нового строительства могут вести только недальновидные государства.

Многие сейчас говорят о грандиозных перспективах графеновых фильтров…

Новая энергия и графеновые фильтры откроют путь к очистке воды любой сложности и решат проблемы земледелия в любой точке мира.

Что ждет газотранспортные сети с учётом прихода эры водорода, в частности, и украинскую ГТС?

Большинство газотранспортных сетей будет приспособлено для смешивания СН4 и Н2, возникнет новая сеть продуктопроводов для зелёного водорода, соединяющая Европу, Африку и Азию.

Какие страны, на ваш взгляд, смогут стать новыми энергетическими хабами?

Австралия, Африка и Ближний Восток станут новыми энергетическими центрами в мировых поставках зелёных аммиака и водорода. Украина может предложить Европе создание водородной долины на юге страны мощностью 200 ГВт.

Что ждет агарный сектор?

Европейский аграрный бизнес стремительно перейдёт на цепочку: зелёная генерация → Н2 → NH3 → органическая продукция.

Симбиоз ВИЭ и сельского хозяйства: насколько перспективен в будущем?

Агрофотовольтаника станет основным бизнесом, позволяющим использовать земельные ресурсы в энергетических целях. Зеленая энергия обеспечит гарантированный переход к органической продукции.

Как будет функционировать наше теплоэнергоснабжение в новом водородном мире?

Нас ждет новый тренд от деградирующего центрального теплоэнергоснабжения к развитию низкоуглеродной самодостаточности регионов и городов на основе микрогридов: зелёная энергия → водород → топливные элементы, активное накопление, тепловые насосы.

Мегаполисы, которые откажутся от углеводородов, какие они?

Переход основных мировых мегаполисов к действительной углеродной нейтральности — это энергопассивные здания, электро- и водородный транспорт, экологическая утилизация отходов, отказ от природного газа, интеллектуальные системы управления энергетикой города.