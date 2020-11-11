Как будет выглядеть мировая энергетика через 10 лет. Блиц-интервью с Александром Пилипенко
Мир меняется, но не в том направлении, о котором грезили фантасты прошлого и которое прогнозировали авторитетные эксперты лет 30–40 назад. Одной из отраслей, чувствующих изменения уже сейчас, стал мировой энергосектор. Ковидный кризис стал экстраординарным и ужасающим временем для всех нас. Карантин сократил выбросы парниковых газов, но их концентрация в атмосфере не падает, а все равно растет. То есть причина глобального потепления, как ее видят ученые и почти все страны мира, подписавшие Парижское соглашение, никуда не делась. Планета продолжает нагреваться.
Карантин очистил небо от самолетов, но на авиацию приходится менее 3% выбросов. Львиная доля копоти — это сжигание ископаемых на электростанциях (44%), в промышленности (22%) и транспорте (21%). Все это если и замерло, то лишь на пару месяцев, и сейчас уверенно возвращается на довирусные высоты, информируют Экономические Новости.
Но ковидный кризис обнажил ранее существовавшие в мировом энергетическом секторе проблемы, которые привели к наибольшему за всю историю снижению спроса и цен на нефть и газ, и запустил процесс трансформации. Среди наиболее значительных изменений, которые могут произойти в результате кризиса, станут резкое сокращение расходов и перераспределение капитала в пользу цифровых решений и экологической устойчивости. Европа уже сегодня полным ходом строит водородную экономику, приняв в нынешнем году European Green Deal, стремясь радикально уменьшить загрязнение атмосферы нефтью и газом, а также существенно снижая зависимость от производителей углеводородов, включая ОПЕК и Россию.
Давайте посмотрим, как изменится мир в ближайшее десятилетие? Какие тренды и тенденции станут мейнстримом в ближайшей перспективе? Почему в ближайшие десятилетия темпы падения спроса на углеводороды будут нарастать, а углеводородные активы обесцениваться? Почему индустриальная эпоха переживает закат, унося с собой традиционные источники топлива: последние каменноугольные шахты Европы закрываются, а развивающиеся страны ускоряют реализацию программ перехода на возобновляемые источники энергии?
О том, какими будут основные тенденции развития мировой энергетики в ближайшее десятилетие мы поговорили с главой правления Восточноевропейской ассоциации развития водородной экономики Александром Пилипенко в формате блиц-интервью специально для «Экономических новостей».
Александр Акимович, как полагаете, что ждет сектор ископаемого топлива в ближайшем будущем?
Полагаю, что стоит ожидать большого мирового инвестиционного разворота от углеводородов к чистой энергии. Получат развитие системы накопления тепловых водородных элементов, децентрализации энергоснабжения и новые логистические решения в доставке зелёной энергии.
Какие, на ваш взгляд, перспективы развития и внедрения солнечных панелей?
КПД солнечных панелей поднимется с сегодняшних 15%-16% до 32%-35%. И это произойдет в первой половине нынешнего десятилетия.
Как полагаете, новые стандарты мощности можно ожидать на рынке новых ветрогенераторов?
Думаю, что ветровая шельфовая генерация перейдёт к новым стандартам мощности 12,0 МВт – 18,0 МВт.
Что изменится для рядового потребителя, как это отразится на его жизни с бытовой точки зрения?
Изменится многое, например, окна в жилых и офисных зданиях станут генерировать тепло и электричество. Системы аккумуляции энергии станут обязательными для всех новых промышленных и офисных зданий. Энергорегуляция и теплоснабжение домохозяйств будет управляться с мобильного телефона. Энергонезависимость жилищ станет доступна для всех, кто имеет средний доход от 800 до 1 000 долларов США.
Насколько реальна перспектива замены нефти водородом, какова цена вопроса?
Убежден, что зелёный водород станет реальным конкурентом нефти, себестоимость 1 кг Н2 будет ниже 2.0 евро.
Что ждет сланцевый газ и нефть?
Сланцевая нефть и сланцевый газ потеряют внешние рынки. Это будет сугубо региональный товар.
Какие перспективы у криптовалюты и чем она будет обеспечена, учитывая новые энергетические реалии?
Думаю, что все успешные криптовалюты будут привязаны к генерации зелёной энергии.
Какую сумму налога на выбросы СО2 стоит ждать со стороны ЕС?
Климатический налог в ЕС на тонну СО2 стартует с 25–30 евро и к началу следующего десятилетия возрастет до 130-260 евро.
Как полагаете, много ли стран возьмут курс на климатическую нейтральность?
Уже очевидно, что курс перехода на безуглеродную экономику возьмут подавляющее число мировых экономик уже в первые годы этого десятилетия.
Какая судьба ждет природный газ?
Не ошибусь если скажу, что природный газ останется только для крупной индустрии и то — до середины 30-х годов.
Говорят, мировые автомобильные гиганты со временем перейдут на производство экологичных авто с нулевыми выбросами СО2?
Да, безусловно, электрические и водородные авто станут превалирующими при покупке новых автомобилей. Это случится и на нашем рынке.
Как полагаете, как меняется структура возобновляемой энергетики?
Ветровая офшорная генерация существенно обгонит континентальное размещение ветрогенераторов, у нее очень большие перспективы и потенциал роста. Но основная доминанта будет за энергией солнца.
А какой сектор рынка у приливных электростанций?
На мой взгляд, приливные энергетические станции захватят более 10% доли рынка зелёной электроэнергии в странах, имеющих выход к Мировому океану.
Что нового ожидать в системах аккумуляции?
Системы аккумуляции энергии откажутся от использования редкоземельных металлов.
Какая судьба ждет литий-ионные аккумуляторы, которые, как известно, далеко не экологичны и существуют трудности с их утилизацией?
Полагаю, что графеновые аккумуляторы начнут вытеснение устаревших литий-ионных.
Какие изменения стоит ожидать в авиационной отрасли?
Пассажирская авиация начнёт доминирующий переход на использование СН3ОН и Н2. Это технологически наиболее сложный переход.
Многие эксперты спорят о дальнейшей судьбе угольных шахт и атомных электростанций. На ваш взгляд, что ждет эти отрасли в обозримом будущем?
Уверен, произойдёт неизбежное закрытие всей угольной генерации и атомных блоков, созданных до 1990 года. Финансирование нового строительства могут вести только недальновидные государства.
Многие сейчас говорят о грандиозных перспективах графеновых фильтров…
Новая энергия и графеновые фильтры откроют путь к очистке воды любой сложности и решат проблемы земледелия в любой точке мира.
Что ждет газотранспортные сети с учётом прихода эры водорода, в частности, и украинскую ГТС?
Большинство газотранспортных сетей будет приспособлено для смешивания СН4 и Н2, возникнет новая сеть продуктопроводов для зелёного водорода, соединяющая Европу, Африку и Азию.
Какие страны, на ваш взгляд, смогут стать новыми энергетическими хабами?
Австралия, Африка и Ближний Восток станут новыми энергетическими центрами в мировых поставках зелёных аммиака и водорода. Украина может предложить Европе создание водородной долины на юге страны мощностью 200 ГВт.
Что ждет агарный сектор?
Европейский аграрный бизнес стремительно перейдёт на цепочку: зелёная генерация → Н2 → NH3 → органическая продукция.
Симбиоз ВИЭ и сельского хозяйства: насколько перспективен в будущем?
Агрофотовольтаника станет основным бизнесом, позволяющим использовать земельные ресурсы в энергетических целях. Зеленая энергия обеспечит гарантированный переход к органической продукции.
Как будет функционировать наше теплоэнергоснабжение в новом водородном мире?
Нас ждет новый тренд от деградирующего центрального теплоэнергоснабжения к развитию низкоуглеродной самодостаточности регионов и городов на основе микрогридов: зелёная энергия → водород → топливные элементы, активное накопление, тепловые насосы.
Мегаполисы, которые откажутся от углеводородов, какие они?
Переход основных мировых мегаполисов к действительной углеродной нейтральности — это энергопассивные здания, электро- и водородный транспорт, экологическая утилизация отходов, отказ от природного газа, интеллектуальные системы управления энергетикой города.