Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни

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Рынок авто в Украине постигли перемены: из страны седанов мы превратились в край внедорожников. Несмотря на экономическую нестабильность, украинские автомобилисты всё чаще отдают предпочтение именно мощным танкам на колёсах.

Весь мир давно облюбовал внедорожники, и Украина — далёко не исключение из автоправила. Эти автомобили позволяют почувствовать себя королём любой дороги, сесть повыше и проехать подальше. Популярностью на рынке из года в год пользуются как компактные кроссоверы, так и огромные внедорожники. Еще двадцать лет назад 91% всех покупаемых в Украине автомобилей составляли легковушки. Сейчас же самым популярным среди украинцев стал класс SUV — компактные кроссоверы и внедорожники С-класса средней ценовой категории. Тем не менее, на дорогах можно встретить настоящих автогурманов, которые садятся за руль уникальных внедорожников, информируют Экономические Новости.

Данные AUTO-Consulting

С каждый годом с конвейеров сходит множество самых разных внедорожников, потому у автомобилистов частенько возникают трудности с выбором нового четырехколесного друга. Мы решили разобраться, какие автомобили идеально подойдут на разные случаи жизни и для самых разных потребностей.

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Самые популярные автомобили

Абсолютным бестселлером 2020 года стал автомобиль Toyota RAV4, в активе которого 5689 регистраций. Базовая модификация обходится в 704 871 грн (25 тыс. долларов), но покупатели убеждены, что это авто стоит каждой потраченной копейки. Этот компактный кроссовер прошел проверку временем: его производство запущено в Японии ещё в 1994 году. Именно потому его главный козырь — это, несомненно, родословная. Кроме того, автомобиль имеет привлекательный внешний вид, усовершенствованную динамику и широкий набор систем активной безопасности. Но эксперты напоминают и о главном недостатке этого «тугодума на колёсах». Так, из-за жестких экологических норм производителям пришлось сильно «придушить моторы», потому автомобиль реагирует на нажатие на педаль газа только спустя добрую секунду.

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В целом отзывы автомобилистов, которые приобрели это авто, очень положительные. Даже те, у кого появились претензии, например к динамике, отмечают, что продать это популярнейшее авто не составит большой проблемы.

Среди любимчиков украинцев — старший японский брат лидера продаж с той же отменной родословной. Так, на счету Toyota Land Cruiser Prado в 2020 году — 2,6 тыс. продаж. Этот рамный среднеразмерный внедорожник отменно зарекомендовал себя как надёжный спутник в дороге, приключениях и в работе. Автомобиль способен выдать 163 лошадиные силы, расход топлива в смешанном цикле движения составляет от 11,6 до 11,7 литра бензина на 100 километров. В четвёртом квартале свет увидела новая модификация с более мощным двигателем.

Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado преимущественно положительные, его «окрестили» старым добрым танком. Автомобилисты жалуются на расход, а также — неудобства во время передвижения по городу.

Кроссовер Kia Sportagе вызвал ажиотаж среди украинских автолюбителей. На его счету 4,9 тысяч проданных авто. Эта цифра вполне могла быть более внушительной, но продажи притормозили трудности с поставками, которые возникли на рынке в третьем квартале. Компактный кроссовер, рассчитанный на пять посадочных мест, можно смело назвать одним из максимально универсальных внедорожников. Главной фишкой Kia Sportagе считается его невероятно красивый дизайн. Корейцы — знатные модники, потому этот автомобиль с каждым перезапуском становится всё более современным и стильным. Цена Kia Sportagе в Украине стартует от 552 тысяч гривен.

В отзывах украинцы хвалят дизайн кузова, надёжность, динамику, дорожный просвет. А грешат на звукоизоляцию и стоимость обслуживания.

Nissan X-Trail — популярный компактный кроссовер, на котором абсолютное бездорожье не покорить, но стать владыкой городских дорог и автобанов вполне можно. Японская родословная, удобный салон, доступная цена и много места, — всё это далеко не полный список плюсов, за которые эта машина так полюбилась автомобилистам в разных странах. Брутальная внешний вид внедорожника выделяет его в потоке машин и тешит его водителя.

Отзывы о Nissan X-Trail положительные, твёрдую «четвёрку» кроссовер заслужил. Рефреном проходит жалоба на шумоизоляцию

Renault Duster давно полюбился украинским автомобилистам, которые выводят специальные формулы идеального авто, сопоставляя цену и качество. Стоимость базовой комплектации стартует от 443 100 гривен. Кроме того, Renault Duster относится к самым экономичным дизельным автомобилям, которые не «объедают» своих владельцев. Минимальный расход топлива составляет 4,6 л. Самая мощная комплектация этого внедорожника оснащена дизельным турбированным мотором dCi (1,5 л), коробкой 6-EDC (QuickShift), приводом 2WD.

Отзывы об автомобиле смешанные, очень много претензий у автомобилистов появилось к качеству материалов. Вместе с тем, украинцы отмечают, что этот автомобиль отменно подходит для наших реалий, особенно в условиях зимнего бездорожья. Покорять склоны в Карпатах на Рено никто не решится, зато для поездки на дачу этот вариант просто замечательный.

Suzuki Vitara — это небольшой, но весьма ловкий автомобиль, который может приспособиться к самым разным дорожным условиям. За вменяемую цену этот кроссовер может похвастаться замечательными потребительскими характеристиками.

Согласно отзывам украинцев, которые имели дело с этим авто, Сузуки действительно имеет целый ряд преимуществ над своими конкурентами. Автомобилисты недовольны объемом багажника и качеством материалов: с первых минут можно понять, что имеешь дело с бюджетной машиной.

Nissan Qashqai традиционно пользуется популярностью на рынке. Автомобиль вооружился системой обнаружения препятствий во время движении задним ходом, адаптивными фарами, а также системой мониторинга «слепых» зон. «Кашкай» полюбился знающим автомобилистам благодаря приличному клиренсу, доступному бензиновому мотору и, конечно же, японскому значку на капоте.

Отзывы пользователей позволяют дать автомобилю высокую оценку. Жалобы поступают на скромностью мультимедиа.

Бонус: автомобиль Hyundai Creta, который стал ярким примером того, как за короткий период можно «слепить» запоминающийся имидж автомобиля. Ещё недавно мало кто слышал об этом интересном внедорожнике, а сейчас он плотно засел в рейтингах любимых кроссоверов. Creta является приподнятым хэтчбеком Solaris, с более просторным салоном.

Как ни странно, но средних отзывов об этом авто среди украинцев очень мало. Его либо обожают, либо ненавидят — оценки от единицы, приправленной гневными тирадами, и до пятерки с откровенным миндальничеством. Сердца автолюбителей требуют подлокотников и более качественных материалов.

Chery Tiggo 2 — китайская городская машина, которая покорила украинцев своей ценой. Это самый недорогой кроссовер, который характеризуют лаконично — «дешевле «бляхи». Купить Chery Tiggo 2 в Украине можно за 308 тысяч гривен. Автомобиль стандартной комплектации имеет бензиновый двигатель на 1,5 литра с мощностью в 106 лошадиных сил, топливный расход составляет 6,2 литров на 100 км.

Отзывы о Chery Tiggo 2 преимущественно смешанные. Единственный плюс, который отмечают все пользователи, это стоимость. А вот под градом критики оказалась коробка передач. Средняя оценка китайца — твёрдая тройка.

Грязные гонки для всей семьи

Мощные внедорожники подойдут не только покорителям гор и болот: это универсальное авто станет идеальным вариантом для людей семейных. На таких машинах можно и детей в школу отвезти, и отправиться за город на пикник. Выбирая семейный кроссовер, автомобилисты в первую очередь обращают внимание на безопасность.

Audi Q5 — тихая универсальная машина, в которой трудно заметить какие-либо недостатки. Возможно, немного подкачало управление, но для семейного авто это не является критическим промахом. Но, конечно же, главный критерий, который делает это авто идеальным вариантой для семей, это безопасность. Во время краш-теста немец показал себя с лучшей стороны, честно заработав пять звезд из пяти возможных. Маленькие пассажиры защищены как при лобовом, так и при боковом столкновении.

BMW X3 — солдат бывалый, который многому научился у своих предшественников. Это авто сочетает отменную динамику, яркий запоминающийся дизайн и комфорт, без которого трудно представить хорошее семейное путешествие. Конечно же, ещё одним большим плюсом для людей семейных является экономия. Так, благодаря стратегии от BMW EfficientDynamics автомобиль способен минимизировать расход топлива и выбросы CO2. Ну и самое главное: кроссовер показал лучшие результаты в краш-тестах. Безопасность взрослых пассажиров эксперты оценили в 93%, детей — в 84%, пешеходов — в 70%

Mitsubishi Outlander PHEV можно назвать олицетворением семейного внедорожника. Этот автомобиль подарит комфорт как в крейсерском, так и в экономном режиме. Этот ультрасовременный гибрид окрестили «смартфоном на колёсах», так как в нём соединили невероятное множество разнообразных функций. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что за всё время водитель использует только парочку из них. Это авто заслужило место в шорт-листе и благодаря тому, что на каждом месте (их всего пять) достаточно пространства. Багажник, хоть и немного меньше, чем у предшественника, но жалоб на это практически нет. Ну и главное — пять звёзд, полученных на краш-тесте, которые подтверждают, что семья в этом авто может чувствовать себя безопасно.

Трушные? «месители грязи»

Некоторые автомобильные эксперты иронично улыбаются, когда слышат о большой и чистой любви многих людей к внедорожникам. Они убеждены, что на самом-то деле большинство хочет исключительно увеличенный клиренс, массивные колёса и агрессивную внешность, присущие внедорожникам. Тем не менее, есть настоящие титаны дорог, которые, хоть и влетят в копейку, но окупятся с избытком.

Mercedes-Benz G-Class (W463) — это, скорее всего, самый мощный автомобиль, который рассекает суровые украинские дороги. Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что перед тобой машина, которую ничем не испугать. Больше тысячи украинцев купили этот «танк», хотя в последнее время продажи резко сократились. И виной этому цена, которая способна проесть в бюджете брешь размером с сам внедорожник: минимальная стоимость комплектации составляет 134 000 зелёных.

Несмотря на то, что люди частенько называют все внедорожники «джипами», именно Grand Cherokee является тем самым джипом, о котором с детства мечтает каждый мальчишка. Этот автомобиль может потягаться с Mercedes-Benz G-Class в мощности, но, в то же время имеет серьезное преимущество перед конкурентом. Так, стоимость базы составляет 45 000 долларов. Агрессивности внешности Чероки добавляет особенный «прищур» фар, которые у новых джипов максимально узкие.

Land Rover Discovery — ещё один внедорожник, который явно не подведёт в любых условиях. Цена автомобиля в Украине стартует от 63 000 долларов, но, увидев количество предлагаемых аксессуаров к автомобилю, трудно не потратить на них ещё несколько тысяч. Пару лет назад Дискавери проверили в непростых условиях Карпатских склонов, где модель заработала максимальные пять баллов. Последние поколения могут похвастаться лёгкостью, но даже в максимально агрессивной комплектации этот внедорожник демонстрирует идеальную проходимость по болотистым местностям.

Внедорожники-подкаблучники

Внедорожники облюбовали не только мужчины, но и представительницы прекрасной половины человечества. Свидетельством этой теории является новость о появлении брутального суперджипа Rezvani Tank, который перекрасили в нежно-розовый цвет. Скорее всего, этот грубый внедорожник облюбовала самая настоящая Барби, которая не только сделала его розовым, но и очень ярко украсила салон. Вдохновившись этой новостью, мы решили также подумать над тем, какие внедорожники идеально подойдут для автоледи. Справедливости ради, стоит отметить, что современные женщины зачастую не отстают от мужчин и отлично разбираются не только в дизайне, но и в том, что находится под капотом у железной лошади.

Mazda CX-5 — не просто «красивенькая машинка», хотя именно это сразу бросается в глаза. Дело в том, что японцы сумели сделать этот автомобиль серьезным конкурентом премиум-классу, и ключевую роль в этом сыграли именно цвет и дизайн экстерьера. Но не только «вкусный» цвет делает Мазду дамским фаворитом — «драйверский» характер автомобиля делает его привлекательным для мам, которые любят скорость. Кроме того, Mazda CX-5 ещё до своего появления стала очень желанным автомобилем, благодаря заслугам своих предшественников, которые честно заработали безупречную репутацию на рынке.

Nissan Juke — идеальный автомобиль для городских дорог, который женщины высоко ценят за компактность и маневренность. Кроме того, в 2021 году мир увидит Nissan Juke второго поколения, что звучит очень многообещающе. Приятный бонус заключается в том, что линейка фирменных аксессуаров автогиганта позволит легко и стильно персонализировать средство передвижения требовательной автолюбительницы.

Range Rover Evoque справедливо связывают именно с мужским транспортом, но есть и миниатюрная версия, которая идеально подходит для женщин. Влюбиться в эту машину можно, как минимум, из-за «говорящей внешности». Кроме того, этот дамский угодник покоряет своей вариативностью и современностью. Range Rover Evoque может похвастаться системой Touch Pro с 10-дюймовым тачскрином для доступа к ряду функций авто. Этот внедорожник свой как на асфальте мегаполиса, так и на абсолютном бездорожье, если вдруг женская душа пожелает максимального экстрима!

Старый внедорожник борозды не испортит

Конечно же, каждый автомобилист мечтает о «тёпленьком» автомобиле, который только сошел с конвейера, но в реальности украинцы чаще всего покупают именно б/у автомобили. Благо, внедорожники и здесь зарекомендовали себя как надежные товарищи, которые при должном уходе не подведут и через годы. Вместе с тем на рынке представлены SUV самой разной комплектации, потому не все могут служить верой и правдой на протяжении длительного периода времени. Но есть и те, которым возраст нипочём.

Honda CR-V зарекомендовала себя как неубиваемая машина с показателями надёжности 98.7%. Если какие-то неисправности и появлялись, то они были связаны с тормозной системой, коробкой передач и сцеплением.

Ещё один автомобиль с отменными отзывами экспертов, — Volvo XC60, которому насчитали 97.7% «неломучести». В одном из свежих рейтингов, Вольво сумел обогнать столь популярные модели, как Audi Q5 или Skoda Kodiaq.

К тройке лидеров также относят Kia Soul, который с натяжкой можно назвать классическим внедорожником, но не включить его в список трудно. Дело в том, что эксперты британского издания «Whatcar?» в своем списке надёжных подержанных авто эту машину сделали абсолютным лидером с 100% надёжности 2014-2019 года выпуска.

Таким образом, мода на внедорожники окончательно захлестнула Украину. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, люди хотят ощущать себя в безопасности хотя бы там, где от них это зависит. Потому их не пугает даже то, что кроссоверы в обслуживании обходятся куда дороже, чем седаны или хэтчбеки. Скорее всего, в ближайшее время эта тенденция меняться не будет, в отличие от самых внедорожников. С каждым годом они становятся всё более современными, безопасными и экологичными.