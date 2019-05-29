Эксперты рассказали, в чем опасность популярной ягоды

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Покупать раннюю клубнику крайне нежелательно, поскольку в «несезон» в этой ягоде содержится множество нитратов.

Эксперты заявляют, что ранняя ягода попадает на прилавки рынков и магазинов, из Южной части Украины, а именно с Одесской, Херсонской и Запорожской областей.

По мнению специалистов, ранняя клубника опасна высоким содержанием пестицидов. Ненормально большой размер ягоды, неравномерная окраска и слишком идеальная форма – все это является признаками ягоды, выращенной на химикатах.

Такую ягоду рекомендуют хранить не больше двух дней после сбора урожая, что, конечно же, не соблюдается в наших реалиях. В противном случае нитраты в клубнике превращаются в нитриты – токсическое для всех органов вещество, которое особенно влияет на нервную систему.

Давать раннюю ягоду детям категорически не рекомендуется, а если взрослому уже очень хочется съесть клубнику, нужно обязательно ее тщательно промыть в не менее трех водах.

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