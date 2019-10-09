Назвали еще одну причину преждевременного старения

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Ученые из Голландии доказали, что депрессия — еще одна причина преждевременного старения.

Оказывается, это заболевание проявляется не только в клинической форме, но и отражается на структуре ДНК, информирует enovosty.com/news.

Не секрет, что депрессия старит человека на один год его биологического возраста.

К такому состоянию могут привести и проблемы пережитые в детстве. Например, постоянные унижения, побои, насилие и тяжелая эмоциональная обстановка. В таком случаи люди выглядят старше примерно на два года своих сверстников.

В тяжелых и запущенных случаях депрессия может добавит лишние 10-15 лет. Медики говорят, что, чем раньше ее диагностируешь, тем лучше для здоровья.

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