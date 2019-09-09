Медики назвали продукт, который защитит от рака

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики назвали продукт, который защитит от рака Медики назвали продукт, который защитит от рака

Закрыть Отправить

Медики сообщили, что корень имбиря отличный способ уберечься от онкологии. Он не только отличное средство для профилактики, но и снижает интенсивность развития опухоли.

Ученые говорят, что имбирь — мощный антиоксидант, который решает проблему свободных радикалов и выводит из организма шлаки и токсины, информирует enovosty.com/news.

Это отличный продукт, который можно использовать для приготовления супов и вторых блюд. Имбирь придает им пряный вкус. Кроме этого, из него получаются отменные напитки, к которым можно добавлять лимон и мед. Такие коктейли заряжают энергией, ускоряют метоболизм и процесс похудения.

Беременным также советуют его употреблять, так как он избавляет от проявления токсикоза. Врачи подчеркивают, что лекарства, созданные на его основе, способны справится с различными заболеваниями.