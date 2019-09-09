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Медики назвали продукт, который защитит от рака

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики назвали продукт, который защитит от рака
 
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Медики сообщили, что корень имбиря отличный способ уберечься от онкологии. Он не только отличное средство для профилактики, но и снижает интенсивность развития опухоли.

Ученые говорят, что имбирь — мощный антиоксидант, который решает проблему свободных радикалов и выводит из организма шлаки и токсины, информирует enovosty.com/news.

Это отличный продукт, который можно использовать для приготовления супов и вторых блюд. Имбирь придает им пряный вкус. Кроме этого, из него получаются отменные напитки, к которым можно добавлять лимон и мед. Такие коктейли заряжают энергией, ускоряют метоболизм и процесс похудения.

Беременным также советуют его употреблять, так как он избавляет от проявления токсикоза. Врачи подчеркивают, что лекарства, созданные на его основе, способны справится с различными заболеваниями.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 451

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