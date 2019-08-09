Ученые рассказали, как слова-разрушители могут влиять на здоровье

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Ученые выяснили, как слова-разрушители влияют на здоровье человека.

Эту тему детально изучал немецкий психолог Носсрат Пезешкиан, информирует enovosty.com/news.

Он выяснил, что человек может запрограммировать себя на любую болезнь. Любые слова могут влиять на состояние внутренних органов. Ученый говорит, что нужно пытаться всеми силами не употреблять такие слова и фразы, которые разрушают наше здоровье.

Например, такие фразы «груз забот» или «сидеть на шее» обеспечат вам остеохондроз.

Также если думать постоянно, что у вас могут быть проблемы с сердцем, то в действительности они могут начаться. Носсрат Пезешкиан дал название такой лексики, как органическая.

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