Назвали самую полезную кашу для худеющих

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Диетологи подчеркивают, что каши — кладезь витаминов, белков, а также клетчатки.

Они добавляют, что тем, кто следит за правильным питанием или сидит на диете, нужно особое внимание обращать на перловую кашу, информирует enovosty.com/news.

Эксперты говорят, что ей быстро можно насытится и не набрать лишнего веса. Также она положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, препятствуя накоплению жиров.

Также в свой рацион желательно включить и пшеничную кашу. Она способствует улучшению работы печени.

В борьбе с лишним весом поможет и гречневая каша, которая богата на фолиевую кислоту, кальций и калий. Также эта каша полезная людям с сахарным диабетом, так как она понижает уровень сахара в крови.

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