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Комары могут переносить смертельный вирус

Главная » Последние новости » Здоровье » Комары могут переносить смертельный вирус
 
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Ученые из США доказали, что комары переносят опасную смертельную сонную болезнь.

Ученые подчеркивают, что заражение происходить через укус.

Это эксперты смогли выяснить после длительного наблюдения за цыплятами, которые живут местности, где существует высокая вероятность того, что можно заразится опасными вирусами через укусы насекомых. , информирует enovosty.com/news.

Медики добавляют, что первые симптомы этой болезни проявляются уже через неделю. У человека повышается температура, его знобит, появляется рвота. Статистика очень печальная — треть пациентов не выживают после болезни. Тем, которым удалось побороть болезнь, имеют деформацию мозга.

Специалисты советуют пользоваться защитными кремами и спреями от комаров, одевать закрытую одежду и не купаться в водоемах со стоячей водой.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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