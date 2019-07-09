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Ульяна Супрун рассказала, почему длительный просмотр телевизора опасен для здоровья

Главная » Последние новости » Здоровье » Ульяна Супрун рассказала, почему длительный просмотр телевизора опасен для здоровья
 
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила жителям Украины, что необходимо дозировать время перед телевизором. Многочасовое сидение не просто увеличивает риск сердечных болезней, но и ухудшает эмоциональное здоровье.

Ульяна Супрун на собственной странице в Facebook написала об опасности многочасового просмотра ТВ и объяснила, как ее снизить, информирует enovosty.com/news.

И.о. министра здравоохранения привела несколько результатов многочисленных научных экспериментов, посвященных ТВ. Оказывается, ежедневный трехчасовой просмотр голубого экрана связан с повышенным уровнем преждевременной гибели. Ученые доказали, что каждый час перед голубым экраном после 25 лет «ворует» у жизни 22 минуты.

Помимо этого, продолжительное сидение перед экраном ТВ увеличивает риск возникновения диабета второго типа, а также ожирения.

Низкая физическая активность, связанная с продолжительным сидением перед экраном, также влияет и на когнитивные способности. Вследствие просмотра ТВ у человека постепенно падает скорость обработки информации и качество запоминания.

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Особенно негативно на людей, по словам Супрун, влияют негативные новости. Они провоцируют тревожность и ощущения разбитости. Также чрезмерный просмотр способен усиливать симптоматику депрессии.

Ульяна Супрун призывает во время просмотра ТВ чаще двигаться, делать какие-либо домашние дела и не злоупотреблять вредной пищей перед экраном. Предпочтение можно отдать здоровым снекам.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1104

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