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Телемедицина по-японски: как может выглядеть система здравоохранения в стране после COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Телемедицина по-японски: как может выглядеть система здравоохранения в стране после COVID-19
 
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Телемедицина относится к технологии, которая включает онлайн-консультации, облачные медицинские карты, дистанционный мониторинг пациентов и использование искусственного интеллекта для выявления заболеваний.

Кризис коронавируса побудил Японию ослабить регулирование удаленного медицинского обслуживания, открыв возможности для технологических компаний и предоставив представление о будущем здравоохранения в наиболее быстро стареющем обществе в мире., информирует enovosty.com/news.

Телемедицина по-японски: как может выглядеть система здравоохранения в стране после COVID-19

Врач Макото Китада демонстрирует технологию применения телемедицины под названием «CLINICS», разработанную японским медицинским стартапом Medley Inc., в Токио, Япония, 8 июля 2020 года. Снимок сделан 8 июля 2020 года. REUTERS / Issei Kato

В связи с ростом числа случаев коронавируса в апреле Япония временно ослабила ограничения на дистанционное медицинское обслуживание, позволив врачам впервые предоставлять его через Интернет или по телефону, и расширив число заболеваний, которые можно лечить дистанционно.

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Эти изменения означают потенциальную встряску на одном из крупнейших мировых медицинских рынков, который отстает от таких стран, как Австралия, Китай и США, в области телемедицины. Реформы могут также помочь Японии справиться как с огромным бременем здравоохранения, так и с небольшим количеством врачей в сельских районах.

Телемедицина по-японски: как может выглядеть система здравоохранения в стране после COVID-19

Ранее японским врачам разрешалось проводить дистанционные приемы только тех пациентов, которые обращались повторно и при ограниченном количестве заболеваний.

Быстрые перемены застали руководителей Line Corp врасплох, заставив самую популярную в Японии службу социальных сетей ускорить планы по развертыванию Line Healthcare в ближайшие месяцы.

«Влияние COVID-19 стало огромным в сфере здравоохранения», — сказал Шиничиро Мурояма, представитель компании Line Healthcare. «Ситуация полностью изменилась, гораздо быстрее, чем мы думали».

Line Healthcare, которая заявляет, что у нее 84 миллиона пользователей в Японии, стремится связать врачей и пациентов с помощью видео.

Медицинские стартапы, такие как Medley Inc и MICIN Inc, говорят, что они также столкнулись с ростом спроса. Обе компании предлагают услуги приложений для встреч, видео-консультаций и платежей.

Телемедицина относится к технологии, которая включает онлайн-консультации, облачные медицинские карты, дистанционный мониторинг пациентов и использование искусственного интеллекта для выявления заболеваний.

Согласно данным исследовательского института Yano, за пять лет до марта 2024 года рынок таких технологий в Японии вырастет на 60% и достигнет стоимости почти 20 миллиардов иен (185 миллионов долларов).

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал дерегулирование медицинской индустрии частью своей стратегии роста.

Лучшие результаты

Доктор Исии, управляющий клиникой в ​​Токио, которая начала предлагать телездравоохранение с 2017 года, с момента вспышки коронавируса наблюдал скачок в онлайн-консультациях: по состоянию на середину июня 600 пациентов использовали эту услугу по сравнению с 400 двумя месяцами ранее.

Исии сказал, что телездравоохранение может привести к лучшему лечению пациентов с заболеваниями, связанными с образом жизни, которые требуют постоянного внимания, поскольку это облегчает им доступ к врачам. Такие заболевания обычно включают диабет и высокое давление.

По данным министерства здравоохранения, по состоянию на начало июля около 16 100 японских медицинских учреждений, за исключением стоматологических, предлагали дистанционные медицинские услуги, в том числе по телефону.

Это знаменует существенный рост с июля 2018 года, когда только 970 медицинских учреждений были зарегистрированы для оказания онлайн-помощи.

Тем не менее, министерство здравоохранения не решило, стоит ли делать эти изменения постоянными, в то время как национальная медицинская ассоциация не в восторге, ссылаясь на опасения по поводу постановки неправильных диагнозов.

«Мы должны проявлять крайнюю осторожность в отношении использования данных, полученных с помощью телемедицины», — сказал Reuters президент Японской медицинской ассоциации Тошио Накагава.

Аналитики говорят, что телездравоохранение может поставить небольшие клиники в невыгодное финансовое положение.

Гоичиро Тойода, директор-представитель и врач в Medley, согласен с тем, что врачи могут лучше осмотреть пациента при первой личной встрече, но говорит, что телемедицина подходит пациентам, которые хотят получить еще одно мнение специалиста, испытывают проблемы при посещении больниц или нуждаются в длительном лечении.

«Телемедицина не заменит лечение лицом к лицу», — сказал Тойода. «Но я подчеркивал важность того, чтобы появилась возможность такого выбора».

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 36

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