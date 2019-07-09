Определен самый полезный для мужского здоровья молочный продукт

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Оказывается, сметана очень благотворно влияет на мужское здоровье. Медики рекомендуют включать ее в рацион особенно мужчинам старше 40 лет.

Ученые обнаружили у сметаны необычные свойства. Исследования показали, что она улучшает мужское здоровье и замедляет процесс старения. Данный молочный продукт не только укрепляет репродуктивную функцию, но и весь мужской организм в целом, информирует enovosty.com/news.

Дело в том, что в этом густом белом молочном продукте много полезных витаминов, минералов, жиров и углеводов, необходимых для полноценной жизни. Особенно богата сметана витаминами А, В, Е, а также С. Такой витаминный набор как раз нужен для качественной выработки главного мужского гормона – тестостерона, отвечающего за сексуальную функцию.

Присутствует в данном молочном продукте также цинк и йод, благотворно влияющие на иммунную систему и обладающие профилактическими свойствами против заболеваний простаты.

Магний и кальций, содержащиеся в сметане, улучшают кровообращение в малом тазу. Это хорошо сказывается на репродуктивном здоровье сильного пола.

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Помимо всего прочего, молочный продукт богат биотином и каротином. Данные вещества влияют на подвижность сперматозоидов и качество спермограммы.