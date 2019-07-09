Какой продукт повышает мужскую потенцию?

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Ученые нашли продукт, который может значительно повысить мужскую потенцию.

Просто добавьте в свой рацион питания сметану. Она содержит витамины и микроэлементы, какие влияют на выработку тестостерона в правильном количестве, информирует enovosty.com/news.

Диетологи говорят, что употреблять этот молочный продукт нужно каждый день по 70 граммов. Такой способ улучшения потенции подойдет тем, кому уже далеко за 40 лет.

Ученые говорят, что сметана содержит витамины А и В, которые не только повышают выработку мужского гормона, но и либидо.

Медики добавляют, что этот кисломолочный продукт не только улучшает потенцию, но и самочувствие в целом, так как в его состав входит цинк и йод.

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