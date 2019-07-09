Из-за врачебной ошибки женщина родила не своих детей и отдала их биологическим родителям

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Во время процедуры ЭКО врачи допустили ошибку и подсадили женщине «чужих» эмбрионов.

В США произошел странный медицинский конфуз, из-за которой пострадали сразу две семейные пары, информирует enovosty.com/news.

Жительница Нью-Йорка продолжительное время не могла забеременеть. Вместе с супругом они уже полностью отчаялись завести детей естественным путем и обратились в центр репродукции. Там им предложили провести процедуру искусственного оплодотворения.

Муж и жена согласились. Пройдя длительную подготовку, медикам удалось получить двух эмбрионов женского пола. Они сообщили женщине, что их они и подсадили. Данная ЭКО-процедура увенчалась успехом, женщина благополучно вынашивала детей.

Омрачил ситуацию один из походов на УЗИ. Специалист ошарашил пару, заявив, что у них будет два мальчика. Тогда супруги обратились в клинику репродукции и начали выяснять ситуацию.

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В итоге, оказалось, что медики совершили ошибку и по неосторожности подсадили женщине «чужих» детей: не ее двух девочек, а двух мальчиков от иных родителей.

Весной текущего года американка родила двух малышей и отдала их биологическим родителям. После рождения оказалось, что дети еще и азиатского происхождения.

Пара только сейчас решила рассказать все СМИ, потому что долгое время отходила от психологической травмы. На данный момент на клинику подано заявление в суд.