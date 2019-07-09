Эксперты назвали лучшие напитки для снижения артериального давления

Главная » Последние новости » Здоровье » Эксперты назвали лучшие напитки для снижения артериального давления Эксперты назвали лучшие напитки для снижения артериального давления

Закрыть Отправить

Американские ученые провели ряд исследований, в ходе которых определили несколько видов продуктов, способствующих снижению артериального давления.

Ни для кого не секрет, что высокое кровяное давление является довольно опасным и увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта или инсульта. Чтобы не подвергать свой организм рискам врачи рекомендуют уменьшить количество соли в рационе, а также употреблять больше фруктов и овощей. Кроме того, эксперты выделили напитки, которые помогают справиться с высоким артериальным давлением без лекарств, информирует enovosty.com/news.

При регулярном и долгосрочном употреблении этого напитка, артериальное давление нормализируется, а показатели улучшаются. Вторым в списке оказался черный чай. Не менее эффективным при данной проблеме эксперты признали напиток из чайного гриба, поскольку пробиотические бактерии, в нем содержащиеся, способствуют нормализации кровяного давления.

Снизить риск гипертонии поможет и свекольный сок, это объясняется большим количеством содержания в нем химических веществ, которые содержатся и в зеленых листовых овощах, таких, как капуста.